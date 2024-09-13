Сегодня 10:14 Объем выпуска инновационной продукции вырос в Москве 0 0 0 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Общество

Москва

В Москве растет выпуск транспортных карт, систем вентиляции, газоанализаторов и других инновационных товаров. О положительной динамике работы производителей современной продукции рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Гарбузов напомнил, что в Москве на сегодняшний день действует свыше 20 мер поддержки для индустриального сектора, среди них — присвоение спецстатусов, которые дают налоговые льготы, а также предоставление участков земли по льготной ставке за рубль в год. «Например, за семь месяцев этого года производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 111% по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м», — рассказал он.

Так, например, столичный разработчик и производитель RFID-продукции — компания ISBC — увеличил производство транспортных карт для федеральных и региональных проектов на 20% за первое полугодие 2024-го по сравнению с прошлым годом.

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Уже более 10 лет ISBC производит социальные, транспортные, школьные карты и карты жителей. <…> Главное для нас — удобство пользователей, надежность продукции и бесперебойный доступ к современным сервисам», — отметил директор департамента корпоративных и проектных продаж компании ISBC Александр Якичев.

«Фабрика Вентиляции ГалВент» за первое полугодие нарастила объем производства на 40%. Выпущенные системы вентиляции устанавливают в зданиях, на заводах, объектах транспортной инфраструктуры.

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Производитель газоанализаторов «Промприбор-Р» за первые шесть месяцев этого года увеличил объем выпуска продукции на 82% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. По мнению гендиректора компании Ивана Лебедева, вклад производителей в становление и развитие технологического суверенитета страны имеет огромное значение не только для того, чтобы Россия преодолевала санкционные трудности. «Глобально — это установление прочных кооперационных связей, формирование долгосрочной стратегии по развитию и устойчивому положению всей экономики страны», — подчеркнул он.