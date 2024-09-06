Объем ННЭ Москвы в страны БРИКС составил более 12% от общероссийского показателя

Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы в страны БРИКС с января по июнь составил свыше 12% от общего показателя России. Основными покупателями товаров стали Китай, Египет, Иран и Индия, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, за первые полгода столичные производители нарастили поставки в Египет более чем на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В лидерах по экспортным направлениям оказался Иран, куда нарастили продажи более чем на 18%. В Индию поставки выросли более чем на 14%. «По итогам первого полугодия доля Москвы в общероссийском ННЭ в страны БРИКС превысила 12%. Больше всего несырьевой неэнергетической продукции столичные промышленники поставили в Китай — треть от всего объема московского ННЭ на рынки стран БРИКС», — подчеркнул он.

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Поставки товаров московских пищевых и перерабатывающих предприятий в страны БРИКС за первые полгода выросли на 50%. Государства — участники саммита покупают у столичных производителей шоколадные кондитерские изделия, готовую продукцию на основе муки и другое. При поддержке центра «Моспром» московское предприятие по производству напитков «Очаково» участвовало в международной отраслевой выставке. Компания оформила сертификат соответствия и заключила с иранским контрагентом контракт на экспорт безалкогольных товаров. Как отметил гендиректор АО МПБК «Очаково» Юрий Антонов, благодаря центру «Моспром» предприятие активно развивает торгово-экономическое сотрудничество со странами арабо-мусульманского региона, Центральной и Юго-Восточной Азии. «Контракт с иранскими партнерами открывает новые возможности для экспансии московской продукции на мировой рынок», — подчеркнул он.

С 2022 года московские производители ННЭ поменяли свои экспортные потоки и нашли новых партнеров в Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии и странах СНГ. В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» функционирует цифровая платформа «Мой экспорт», которая предоставляет поддержку предпринимателям. Благодаря ей можно получить бесплатную консультацию экспертов, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах и другое.