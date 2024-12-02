«Если тебя слышно, ты плохой сосед, прочь из города». О неизбежности введения соцрейтинга в мегаполисах

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Где-то в Петербурге отправился в СИЗО житель многоэтажки, расположенной на Муринской дороге. Несколько дней назад мужчина ударил битой и избил кулаками соседа, который сам пришел к нему и постучал в дверь. Перед этим нападавший поднимался к тому самому соседу и просил сделать музыку тише. Музыка в квартире сверху играла с утра…

Не получилось разобраться Замечания не только не помогали, но меломан решил зачем-то еще спуститься к истязаемому музыкой соседу. Видимо, хотел разобраться с недовольным, который смеет делать ему замечания. План не сработал: раздраженный музыкой гражданин оказался сильнее и злее. Теперь он в СИЗО. Когда он бил шумного соседа, на свою голову пришедшего разбираться с недовольным его музыкой, то кричал, будто участник СВО. Однако в итоге этот вопрос повис в воздухе: является доведенный шумом до преступления мужчина ветераном или нет, так и не сообщили. О том, чтобы любитель музыки понес за свое увлечение какое-либо наказание, тоже неизвестно. Что плохо. Дай бог ему, конечно, здоровья. Но все же во избежание самосудов необходимо наказывать не только их вершителей, но и тех, кто довел обывателей до необходимости брать в руки биту.

К сожалению, у нас сегодня де-факто никаких способов противостояния «музыкальным» соседям нет. Будешь ты в удобное для тебя время спать в собственной квартире, отдыхать, работать или не будешь, зависит только от порядочности тех, кто живет с тобой рядом. Если у твоих соседей нет совести, а есть наглость, не поможет ничего.

Более того, как в случае с многоэтажкой на Муринской дороге, шумный сосед может сам к вам спуститься и начать угрожать. Так обычно и происходит. Если в многоквартирном доме или на даче заводится сосед, который постоянно выпивает и слушает громкую музыку, он заведомо асоциален. К этому прибавляется хроническая безнаказанность. В итоге такой начинает, что называется, быковать на своих жертв и часто сам угрожает им расправой, если не перестанут «мешать» жалобами, замечаниями, обращениями в полицию. На Муринской дороге избиение битой произошло поздно вечером или ночью, а речь шла о музыке с утра. Это значит, что получивший битой в голову сосед с утра мешал всему дому жить, к нему поднимался с мирными намерениями и тот, кто живет этажом ниже. Вероятно, музыка играла весь день. К ночи меломан расхрабрился и с пивом в руках спустился к недовольному соседу. Это типичная ситуация. Если бы не фактор биты, сценарий был бы следующим: шумный сосед начал бы выделываться перед своей жертвой, он бы кривлялся, угрожал, что станет слушать музыку когда хочет и сколько хочет, что будет назло включать ее так, чтобы у соседей стены тряслись.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Законы есть, но все равно шумят И что прикажете делать? Ничего! Волна самосудов из-за громкой музыки случилась у нас потому, что, несмотря на строгий запрет шуметь в любое время суток, в реальности справиться с девиантным соседом нельзя. И если такой заведется, он будет безнаказанно отравлять окружающим жизнь. А что сегодня означает, к примеру, меломан в многоквартирном доме? В новостроечных кварталах эконом класса в доме может быть по 30 этажей и восемь подъездов. Монолитные конструкции передают звук с первого по последний этаж. Газоблоки никак не изолируют ударный шум. В результате один сосед может отравлять жизнь тысячам в прямом, а не переносном смысле.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В России действуют прогрессивные нормы защиты от шума. Если кратко, то у нас музыку слушать так, чтобы ее слышали соседи, запрещено в любое время. Есть СанПиН 1.2.3685-21, согласно которым допустимый средний уровень дневного шума в жилых комнатах — 40 децибел, ночного — 30 децибел. Допустимый уровень шума днем для придомовых территорий — 55 децибел, ночью — 45 децибел. Это распространяется на дачи в черте населенных пунктов или на землях ИЖС. Согласно п. 1.19 Методических указаний МУК 4.3.2194-07 шум, порождаемый поведением человека в жилых помещениях и на прилегающей к ним территории, не подлежит замеру специалистами Роспотребнадзора, индивидуальными предпринимателями или физическими лицами, уполномоченными осуществлять технический контроль за шумом. Кроме того, Верховный суд давно разъяснил, что для привлечения к ответственности за громкую музыку не нужно замерять уровень ее громкости: нарушитель наказывается на основании видео- и аудиофиксации или показаний свидетелей, а основанием привлечения считается жалоба на громкость. То есть законодатель исходит из максимы, что слышно соседа быть не должно вообще.

Так почему же защита от музыки не работает? Да потому что в полиции самой до сих пор сотрудники практически не знают о том, что порождаемый поведением человека шум в жилых помещениях и на прилегающих к ним участках замерять не нужно. Что днем никто не позволяет шуметь, если не проводятся ремонтные или аварийно-спасательные работы, а часы ремонта регламентируются. Во многих регионах между полицией и администрацией муниципалитетов нет договоренностей о полномочиях по привлечению к ответственности за шум в дневное время.

Для обывателя это означает, что если рядом с ним поселится музыкальный девиант, который будет днями, неделями и месяцами слушать музыку на полной громкости с утра до ночи, с ним ничего поделать будет нельзя.

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Депутаты живут в хороших домах Нам срочно нужен четкий закон, который донесет до всех жителей простую мысль: шуметь нельзя вообще. Нужно закрепить понятие не вынужденного шума, к которому относятся громкая музыка, громкий телевизор, громкая речь, крики, плач, стуки, прыжки. Все это уже запрещено, но запрет не работает, поскольку обеспечен сразу несколькими документами и подзаконными актами, ответственность за его соблюдение размыта, что приводит к чудовищной невротизации общества. Заметьте, нормы по шуму и требование не шуметь в любое время суток разрабатывались в нашей стране, когда люди жили в пяти- и девятиэтажных домах из кирпича или панелей со звукоизоляцией. В панельных домах в СССР настилали звукоизолирующие полы. Сами панели скрепляли с соблюдением норм звукоизоляции. И этажей в таких домах пять или девять.

Фото: Возведение нового жилого высотного здания, 1984 год / РИА «Новости»

Сегодня люди живут в домах с куда более низкими показателями шумоизоляции. И это уже десятки этажей. Дискомфорт, порождаемый одним асоциальным элементом, в десятки и сотни раз больше, чем в советское время.

Мы стали жить скученно, тесно, наши дома имеют тонкие стены. Наши города перенаселены. У каждого в распоряжении появилось множество техники, являющейся источником шума, которому еще 30 лет в доме появиться было неоткуда, потому что, к примеру, мало кто мог позволить себе иметь в квартире профессиональную акустическую систему или ставить в машину автоакустику, которую слышно на весь город.

У нас сошлись в одно сразу три фактора, повышающих невротизацию общества. Наши дома стали огромными и тонкостенными. Живем теперь в куда большей тесноте и скученности, в разросшихся городах. И у каждого дома и на даче, в машине теперь полно техники, которая может испортить жизнь тысячам окружающих. Почему в России еще нет законов, которые бы регулировали правила добрососедского общежития в перенаселенных городах? Думаю, секрет в том, что наши депутаты и чиновники не живут обычной жизнью, не представляют, каково оставаться в монолитной современной многоэтажке, где проемы в стенах заполнены газоблоком, а ударные шумы передаются через 20 этажей и на пять подъездов в стороны. Они живут в хороших квартирах с толстыми стенами. Дачи у них в закрытых коттеджных поселках. По городу они ездят в дорогих авто с хорошей шумоизоляцией. Эти люди попросту не слышат, как десяткам миллионов людей жизнь отравляют единичные асоциальные элементы, которые слушают громкую музыку в машинах, на дачах, в квартирах. Которые кричат устанавливают в квартирах домашние кинотеатры и поют в караоке.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Как в Китае Нам срочно нужно регулировать наш быт, исходя из новой реальности, в которой на первое место выходят теснота и перенаселенность. В городах выросла плотность населения. Людей все больше. Туда стекаются люди, не имеющие долгого семейного опыта проживания в мегаполисе. Их нужно приводить к культуре насильно, через закон, штрафы, суды. Иначе мы погрязнем в штрафах и неврозах. Урегулирование жизни в мегаполисах вообще в скором времени станет для государства одной из важнейших задач. Земля в городах, ресурсы стали слишком дороги, конкуренция за них огромная. Бесконечно разрастаться за счет новостроечных гетто города нельзя, процесс уже останавливается. За ним придет внутригородская конкуренция, в которой решающим будут не только деньги.

Если мы хотим знать, как станем жить в будущем в своих городах, нужно посмотреть на Китай. Там действует система социального рейтинга. Которая предусматривает лишение права проживания в городе за асоциальное поведение. Людей могут лишить прописки или обязать продать жилье, если они мусорят, шумят, грубят соседям, устраивают скандалы. В Европе, в Штатах это, пусть и в других формах, тоже встречается. Правила жилищного кондоминиума в США, Скандинавии, Великобритании могут включать обязательный пункт о выселении в случае нарушения тишины или чистоты. Выселяют даже собственника.

Это неизбежность. При высокой конкуренции за ресурсы в городе большинство не будет молча терпеть от некультурного меньшинства не только истязания, но и малейшие неудобства. Зачем, если за условным МКАДом-КАДом выстроились очереди из хорошо воспитанных граждан, желающих поселиться на месте хама и мучителя соседей?

Фото: Karl F. Schöfmann/imageBROKER.com / Global Look Press

Мы к этому придем буквально в считаные годы, установление жестких правил жизни в городе с выселением и даже посадкой в тюрьму девиантных соседей неизбежно. И почему бы государству уже сейчас не начать защищать нормальное большинство от мешающего ему жить меньшинства дебоширов, пьяниц, шумных гуляк? Ведь мы уже живем тесно, у нас уже много стресса, нам уже мешают спать, отдыхать, читать, работать. Нас уже нужно защищать от девиантов, а не ждать, пока перенаселенные окраины захлебнутся в самосуде. А они неизбежны, потому что нельзя рассчитывать, что некультурное меньшинство будет годами безнаказанно истязать своих соседей.