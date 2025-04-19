Погребение и сошествие Христа в ад. О чем вспоминают в Великую субботу

Священник Харитонов объяснил особое значение Великой субботы

Stefan Auth/http://imagebroker.com/#/search
Фото: Stefan Auth/http://imagebroker.com/#/search/www.globallookpress.com

Совсем скоро настанет праздник Светлой Пасхи — время радости и прославления Христа. Однако день накануне также считают важным, потому что это период молчаливого ожидания чуда воскрешения. Чем можно и нельзя заниматься в субботу, какие богослужения обычно проводят и что говорится об этом в Евангелии, выяснил 360.ru.

О чем вспоминают в Великую субботу

После смерти Христа в пятницу тело с креста сняли его тайные ученики — Иосиф Аримафейский и Никодим.

Иосиф был богат и имел гробовую пещеру недалеко от Голгофы, окруженную цветами и садом. В нее и положили тело Спасителя, с благоговением совершив все погребальные ритуалы.

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Тело обернули плащаницей с благовониями из смеси алоэ и смирны. Затем положили в гробницу, а вход в скалу привалили большим камнем. Это место в Евангелии описано как скорбное: Сын Божий умер и был погребен как человек.

После первосвященники пришли к Пилату. Они предупредили его: Иисус, будучи в живых, сказал, что воскреснет на третий день. Они предположили, что ученики Христа придут ночью к гробнице, украдут тело, а народу скажут, что мессия восстал из мертвых.

Чтобы этого не произошло, они попросили Пилата приставить к скале стражу.

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в центре) во время утрени с чином погребения Плащаницы
Фото: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в центре) во время утрени с чином погребения Плащаницы/РИА «Новости»

«Вы имеете воинскую стражу при храме; пойдите, охраняйте, как знаете», — ответил им правитель.

Тогда первосвященники и фарисеи приставили ко входу в гроб воинов и опечатали камень.

Кроме великой и вселенской скорби, день накануне Пасхи наполнен и другим чувством — молчаливым ожиданием чуда и надежды. На это есть весомая причина: в Великую субботу случилось сошествие Иисуса в ад, рассказал 360.ru священник Константин Харитонов.

«В пятницу Господь страдал и умер на кресте. Как мы знаем, Христос — Бог и человек. Поэтому после смерти он сошел в преисподнюю», — отметил отец Константин.

И сойдет Он во ад, и нагим и опустошенным сделает всю призрачность его, и возьмет в плен князя смерти и сокрушит всю силу его и воскреснет в третий день, взяв с Собой некоторых праведников, и пошлет проповедников Своих по всей вселенной…

апокриф «Вознесение Исаии»

«Пасха — это исход Христа из ада в рай. Тех, кто ждал Его пришествия, Он вывел из бездны мучений. В этом и есть смысл праздника, чтобы и нам последовать за Богом. Тогда Господь нас введет на небеса», — объяснил священник.

Фото: Медиасток.рф

Какие богослужения проводят в Великую субботу

«В этот день соблюдают строгий пост. Ни в какой другой выходной таких правил нет. Только в Великую субботу», — пояснил отец Константин.

Церковная утварь для совершения чина погребения Плащаницы в храме Христа Спасителя
Фото: Церковная утварь для совершения чина погребения Плащаницы в храме Христа Спасителя/РИА «Новости»

Что можно и нельзя делать в Великую субботу

Днем накануне Пасхи допускается:

После полуночи начинается пасхальная радость — можно разговляться и приветствовать друг друга словами «Христос Воскресе!», отвечая «Воистину Воскресе!».

Что нельзя делать:

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