Погребение и сошествие Христа в ад. О чем вспоминают в Великую субботу
Священник Харитонов объяснил особое значение Великой субботы
Совсем скоро настанет праздник Светлой Пасхи — время радости и прославления Христа. Однако день накануне также считают важным, потому что это период молчаливого ожидания чуда воскрешения. Чем можно и нельзя заниматься в субботу, какие богослужения обычно проводят и что говорится об этом в Евангелии, выяснил 360.ru.
О чем вспоминают в Великую субботу
После смерти Христа в пятницу тело с креста сняли его тайные ученики — Иосиф Аримафейский и Никодим.
Иосиф был богат и имел гробовую пещеру недалеко от Голгофы, окруженную цветами и садом. В нее и положили тело Спасителя, с благоговением совершив все погребальные ритуалы.
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После первосвященники пришли к Пилату. Они предупредили его: Иисус, будучи в живых, сказал, что воскреснет на третий день. Они предположили, что ученики Христа придут ночью к гробнице, украдут тело, а народу скажут, что мессия восстал из мертвых.
Чтобы этого не произошло, они попросили Пилата приставить к скале стражу.
«Вы имеете воинскую стражу при храме; пойдите, охраняйте, как знаете», — ответил им правитель.
Тогда первосвященники и фарисеи приставили ко входу в гроб воинов и опечатали камень.
Кроме великой и вселенской скорби, день накануне Пасхи наполнен и другим чувством — молчаливым ожиданием чуда и надежды. На это есть весомая причина: в Великую субботу случилось сошествие Иисуса в ад, рассказал 360.ru священник Константин Харитонов.
«В пятницу Господь страдал и умер на кресте. Как мы знаем, Христос — Бог и человек. Поэтому после смерти он сошел в преисподнюю», — отметил отец Константин.
И сойдет Он во ад, и нагим и опустошенным сделает всю призрачность его, и возьмет в плен князя смерти и сокрушит всю силу его и воскреснет в третий день, взяв с Собой некоторых праведников, и пошлет проповедников Своих по всей вселенной…
апокриф «Вознесение Исаии»
«Пасха — это исход Христа из ада в рай. Тех, кто ждал Его пришествия, Он вывел из бездны мучений. В этом и есть смысл праздника, чтобы и нам последовать за Богом. Тогда Господь нас введет на небеса», — объяснил священник.
Какие богослужения проводят в Великую субботу
- Утром служат «Часы», «Изобразительны», вечерню и особую литургию святого Василия Великого;
- Днем также проводят освящение куличей, яиц и пасох;
- Вечером, перед началом ночного Пасхального богослужения, совершают чтение апостольских деяний.
«В этот день соблюдают строгий пост. Ни в какой другой выходной таких правил нет. Только в Великую субботу», — пояснил отец Константин.
Что можно и нельзя делать в Великую субботу
Днем накануне Пасхи допускается:
- посетить утреннюю литургию;
- освятить куличи, яйца и пасхи;
- завершить подготовку к празднику: допускается легкая уборка, украшение дома, можно готовить скоромные блюда для пасхального стола (после освящения);
- соблюдать пост;
- вечером присоединиться к праздничному Пасхальному богослужению.
После полуночи начинается пасхальная радость — можно разговляться и приветствовать друг друга словами «Христос Воскресе!», отвечая «Воистину Воскресе!».
Что нельзя делать:
- шуметь и веселиться — до полуночи сохраняется скорбное настроение Великой субботы;
- употреблять мясо и молочные продукты — строгий пост смягчается только после освящения пищи;
- ссориться и сквернословить;
- работать в огороде или делать ремонт.