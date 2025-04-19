Сегодня 01:38 Погребение и сошествие Христа в ад. О чем вспоминают в Великую субботу Священник Харитонов объяснил особое значение Великой субботы 0 0 0 Фото: Stefan Auth/http://imagebroker.com/#/search / www.globallookpress.com Общество

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Совсем скоро настанет праздник Светлой Пасхи — время радости и прославления Христа. Однако день накануне также считают важным, потому что это период молчаливого ожидания чуда воскрешения. Чем можно и нельзя заниматься в субботу, какие богослужения обычно проводят и что говорится об этом в Евангелии, выяснил 360.ru.

О чем вспоминают в Великую субботу После смерти Христа в пятницу тело с креста сняли его тайные ученики — Иосиф Аримафейский и Никодим. Иосиф был богат и имел гробовую пещеру недалеко от Голгофы, окруженную цветами и садом. В нее и положили тело Спасителя, с благоговением совершив все погребальные ритуалы.

Интересно Тело обернули плащаницей с благовониями из смеси алоэ и смирны. Затем положили в гробницу, а вход в скалу привалили большим камнем. Это место в Евангелии описано как скорбное: Сын Божий умер и был погребен как человек. Тело обернули плащаницей с благовониями из смеси алоэ и смирны. Затем положили в гробницу, а вход в скалу привалили большим камнем. Это место в Евангелии описано как скорбное: Сын Божий умер и был погребен как человек.

После первосвященники пришли к Пилату. Они предупредили его: Иисус, будучи в живых, сказал, что воскреснет на третий день. Они предположили, что ученики Христа придут ночью к гробнице, украдут тело, а народу скажут, что мессия восстал из мертвых. Чтобы этого не произошло, они попросили Пилата приставить к скале стражу.

Фото: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в центре) во время утрени с чином погребения Плащаницы / РИА «Новости»

«Вы имеете воинскую стражу при храме; пойдите, охраняйте, как знаете», — ответил им правитель. Тогда первосвященники и фарисеи приставили ко входу в гроб воинов и опечатали камень. Кроме великой и вселенской скорби, день накануне Пасхи наполнен и другим чувством — молчаливым ожиданием чуда и надежды. На это есть весомая причина: в Великую субботу случилось сошествие Иисуса в ад, рассказал 360.ru священник Константин Харитонов. «В пятницу Господь страдал и умер на кресте. Как мы знаем, Христос — Бог и человек. Поэтому после смерти он сошел в преисподнюю», — отметил отец Константин.

И сойдет Он во ад, и нагим и опустошенным сделает всю призрачность его, и возьмет в плен князя смерти и сокрушит всю силу его и воскреснет в третий день, взяв с Собой некоторых праведников, и пошлет проповедников Своих по всей вселенной… апокриф «Вознесение Исаии»

«Пасха — это исход Христа из ада в рай. Тех, кто ждал Его пришествия, Он вывел из бездны мучений. В этом и есть смысл праздника, чтобы и нам последовать за Богом. Тогда Господь нас введет на небеса», — объяснил священник.

Фото: Медиасток.рф

Какие богослужения проводят в Великую субботу Утром служат «Часы», «Изобразительны», вечерню и особую литургию святого Василия Великого;

Днем также проводят освящение куличей, яиц и пасох;

Вечером, перед началом ночного Пасхального богослужения, совершают чтение апостольских деяний. «В этот день соблюдают строгий пост. Ни в какой другой выходной таких правил нет. Только в Великую субботу», — пояснил отец Константин.

Фото: Церковная утварь для совершения чина погребения Плащаницы в храме Христа Спасителя / РИА «Новости»

Что можно и нельзя делать в Великую субботу Днем накануне Пасхи допускается: посетить утреннюю литургию;

освятить куличи, яйца и пасхи;

завершить подготовку к празднику: допускается легкая уборка, украшение дома, можно готовить скоромные блюда для пасхального стола (после освящения);

соблюдать пост;

вечером присоединиться к праздничному Пасхальному богослужению. После полуночи начинается пасхальная радость — можно разговляться и приветствовать друг друга словами «Христос Воскресе!», отвечая «Воистину Воскресе!». Что нельзя делать: шуметь и веселиться — до полуночи сохраняется скорбное настроение Великой субботы;

употреблять мясо и молочные продукты — строгий пост смягчается только после освящения пищи;

ссориться и сквернословить;

работать в огороде или делать ремонт.