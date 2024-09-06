Сегодня 13:57 Близкий Дальний Восток. О чем говорил Путин на ВЭФ-2024 Публицист Белов рассказал о значении Дальнего Востока 0 0 0 Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press Эксклюзив

Общество

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Дальний Восток

ВЭФ-2024

Вчерашнее выступление президента России в рамках открытия и первого пленарного заседания ВЭФ-2024 вызвало достаточно бурную реакцию мировых СМИ, особенно западных.

Все они наперебой спорят, что означало заявление Путина о том, что Камала Харрис — предпочтительный для Москвы кандидат. Не меньший интерес проявили и к оценке нашим Верховным главнокомандующим ситуации на Украине, СВО и, в частности, операции по «выбиванию» подразделений ВСУ с территории Курской области. «Наши войска стабилизировали ситуацию и начали постепенно выдавливать противника с приграничных территорий. Никаких действий по сдерживанию нашего наступления не происходит. Наоборот, перебросив в эти приграничные районы с нами свои достаточно большие и неплохо подготовленные подразделения, противник ослабил себя на ключевых направлениях, а наши войска ускорили наступательные операции», — отметил глава государства.

Фото: Global Look Press

Но значительная часть вступительной речи Путина была посвящена перспективам экономического развития Дальневосточного региона, связанным в первую очередь с расширением и переориентацией нашего международного сотрудничества с западного направления на восток. Как заявил президент России, «основные деловые связи и торговые маршруты все больше переориентируются на восток и Глобальный Юг», в связи с чем руководство России «определило развитие Дальнего Востока в качестве приоритета на весь XXI век». В рамках этого процесса Дальневосточной регион должен стать «флагманом России в новой глобальной экономической реальности».

Фото: Global Look Press

И вот что в этой связи мне хотелось бы сказать. Наш великий ученый Михаил Васильевич Ломоносов еще в XVIII веке пророчески произнес, что «Российское могущество прирастать будет Сибирью». Заметьте, могущество, а не просто богатство, как ошибочно коверкают многие эту цитату. Говоря о Сибири, Ломоносов, разумеется, имел в виду всю бескрайнюю восточную часть Государства Российского, которая, будем откровенны, слишком долгое время оставалась периферией. Оно и понятно — далеко, особенно если смотреть из Москвы.

Фото: Guo Feizhou/XinHua / Global Look Press

Все предыдущие попытки сделать Дальний Восток хоть чуточку ближе — строительство Транссиба и БАМа — цели своей, к сожалению, не достигали. Происходило это прежде всего потому, что наш двуглавый орел обеими своими головами слишком пристально и неоправданно долго смотрел в сторону Запада. За что, скажем честно, и поплатился. Сегодня геополитическая ситуация изменилась. И мы во многом вынуждены обращать свой взор в сторону Азии, хотя делаем это нехотя — косность мышления все еще заметна и его перестройка происходит с явным скрипом.

Но по большому счету нам бы следовало сказать огромное спасибо бывшим западным партнерам за их санкции. За то, что благодаря им мы «вдруг» вспомнили, что Россия не заканчивается ни МКАД, ни даже Уральским хребтом, за которым и сосредоточены наши главные богатства и основной потенциал для дальнейшего успешного развития.

Пришло время понять, что мы «идем на Восток» не потому, что нас не хотят видеть на Западе, и не ради дружбы с Китаем, а ради себя самих, ради своего Дальнего Востока, который на самом деле нам куда ближе, чем кажется. Даже если на него по-прежнему смотреть из Москвы. Сдается мне, именно об этом говорил президент на открытии ВЭФ-2024.