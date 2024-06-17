Проект о пределах самообороны в своем доме внесут в Госдуму. Нужно ли расширять рамки?
Адвокат Багатурия оценил проект о пределах допустимой самообороны в своем доме
Законопроект, который закрепит право россиян защищаться на территории жилища при незаконном проникновении, внесут на рассмотрение в Госдуму. Насколько целесообразно изменение законодательства в этой сфере, 360.ru обсудил с адвокатом и специалистом по уголовному праву Вадимом Багатурией.
«Мой дом — моя крепость»
Текст законопроекта опубликовал в Telegram-канале депутат от ЛДПР, председатель комитета Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Судя по тексту документа, изменения предлагается внести в статью 37 УК о необходимой обороне.
«Не являются превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, направленные на защиту от посягательства, сопряженного с насилием», — указали в проекте.
Там же Нилов отметил, что принцип «Мой дом — моя крепость» о защите себя и своих близких когда-то сформулировал еще лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Этот вопрос, по его словам, партия держит на контроле и собирается добиваться его решения — в этом цель внесения документа на рассмотрение нижней палаты парламента.
«Мой дом — моя крепость!» Это принцип защиты себя и своих близких, сформулированный еще Жириновским. Держим вопрос на контроле и добиваемся его решения — вносим законопроект.
Ярослав Нилов
Важна соизмеримость действий и опасности
Комментируя инициативу, Вадим Багатурия отметил, что в Уголовном кодексе на сегодняшний день и без того хорошо регламентирован процесс самообороны. Поэтому, по мнению специалиста, в какой-то отдельной норме нет необходимости.
В случае принятия законопроекта у обороняющегося будет право причинить любой вред тому, кто проникнет в его дом. Но если нападение не сопряжено с насилием и угрозой, действия владельца жилья будут считать превышением самообороны.
По действующим нормам человек, который оказывает сопротивление напавшему на его жилище, должен будет затем доказать свою невиновность, напомнил собеседник 360.ru.
«Доказывание значительно облегчает наличие видеозаписи с места событий. Да, камеры наблюдения есть не у всех, но у многих есть телефоны, [что-то можно успеть зафиксировать на них]. Если нет записи, то по старинке — проводится следственный эксперимент и так далее», — добавил Багатурия.
Если человек применяет насилие или использует какой-то предмет в качестве оружия, у защищающегося при таких исходных данных и так не будет ответственности за пресечение действий злоумышленника, пояснил адвокат.
Но здесь, безусловно, нужно рассматривать соизмеримость опасности и действий человека. И с точки зрения УК РФ, подчеркнул он, значение имеет соизмеримость мер, которые применили к нападавшему или потенциально нападавшему.
«Если у соседа в руках предмет, который он собирается использовать в качестве оружия, или он уже совершает насилие, то действия на пресечение — это самооборона. Другое дело, если человек приходит с мухобойкой, а его расстреливают из ружья», — заключил специалист.