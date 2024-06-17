Проект о пределах самообороны в своем доме внесут в Госдуму. Нужно ли расширять рамки?

Адвокат Багатурия оценил проект о пределах допустимой самообороны в своем доме

Законопроект, который закрепит право россиян защищаться на территории жилища при незаконном проникновении, внесут на рассмотрение в Госдуму. Насколько целесообразно изменение законодательства в этой сфере, 360.ru обсудил с адвокатом и специалистом по уголовному праву Вадимом Багатурией.

«Мой дом — моя крепость»

Текст законопроекта опубликовал в Telegram-канале депутат от ЛДПР, председатель комитета Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Судя по тексту документа, изменения предлагается внести в статью 37 УК о необходимой обороне.

«Не являются превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, направленные на защиту от посягательства, сопряженного с насилием», — указали в проекте.

Фото: РИА «Новости»

Там же Нилов отметил, что принцип «Мой дом — моя крепость» о защите себя и своих близких когда-то сформулировал еще лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Этот вопрос, по его словам, партия держит на контроле и собирается добиваться его решения — в этом цель внесения документа на рассмотрение нижней палаты парламента.

«Мой дом — моя крепость!» Это принцип защиты себя и своих близких, сформулированный еще Жириновским. Держим вопрос на контроле и добиваемся его решения — вносим законопроект.

Ярослав Нилов

Важна соизмеримость действий и опасности

Комментируя инициативу, Вадим Багатурия отметил, что в Уголовном кодексе на сегодняшний день и без того хорошо регламентирован процесс самообороны. Поэтому, по мнению специалиста, в какой-то отдельной норме нет необходимости.

В случае принятия законопроекта у обороняющегося будет право причинить любой вред тому, кто проникнет в его дом. Но если нападение не сопряжено с насилием и угрозой, действия владельца жилья будут считать превышением самообороны.

Фото: РИА «Новости»

По действующим нормам человек, который оказывает сопротивление напавшему на его жилище, должен будет затем доказать свою невиновность, напомнил собеседник 360.ru.

«Доказывание значительно облегчает наличие видеозаписи с места событий. Да, камеры наблюдения есть не у всех, но у многих есть телефоны, [что-то можно успеть зафиксировать на них]. Если нет записи, то по старинке — проводится следственный эксперимент и так далее», — добавил Багатурия.

Фото: Unsplash

Если человек применяет насилие или использует какой-то предмет в качестве оружия, у защищающегося при таких исходных данных и так не будет ответственности за пресечение действий злоумышленника, пояснил адвокат.

Но здесь, безусловно, нужно рассматривать соизмеримость опасности и действий человека. И с точки зрения УК РФ, подчеркнул он, значение имеет соизмеримость мер, которые применили к нападавшему или потенциально нападавшему.

«Если у соседа в руках предмет, который он собирается использовать в качестве оружия, или он уже совершает насилие, то действия на пресечение — это самооборона. Другое дело, если человек приходит с мухобойкой, а его расстреливают из ружья», — заключил специалист.

Ботулизм захватил регионы России. Как защитить себя от смертельной болезни

Около 20 тысяч подростков трудоустроятся на летнюю работу в Подмосковье

Украинский конфликт накаляется. Почему НАТО перешел к ядерным угрозам

Фестивали и экскурсии. Какие активности подготовил центр «Активное долголетие» в Красногорске

Ростовский захват. Как происшествие в СИЗО повлияет на систему ФСИН

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте