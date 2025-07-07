Новый подход к созданию комфортной городской среды признали лучшим на форуме АСИ

Развитие комфортной городской среды должно учитывать потребности и привычки людей уже на этапе мастер-планирования. Об этом на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» заявил сооснователь и совладелец Группы Родина Владимир Щекин.

По его словам, несмотря на более чем 100 миллионов квадратных метров жилья, введенных за прошлый год, традиционные «инерционные» подходы к девелопменту себя исчерпали. Сегодня ключевая задача — проектировать вдохновляющую, поддерживающую среду, которая не просто обеспечивает базовые потребности, но и напрямую влияет на самочувствие и продуктивность человека.

Если мы хотим, чтобы люди в городах чувствовали себя защищенными, развивались, создавали семьи, — мы должны учитывать, как среда влияет на психику и восприятие. Уже сегодня нейроурбанистика дает конкретные ответы. Без дополнительных вложений можно повысить продуктивность труда на 15%, креативность — на 17%, уровень городской адаптации — на 23%, а рост ВВП — до 2,5%.

Чтобы опираться не на догадки, а на реальные поведенческие данные, Группа Родина совместно с НИУ ВШЭ запустила платформу «НейроСити Лаб» — цифровую лабораторию, анализирующую влияние среды на психоэмоциональное состояние и привычки горожан. Эти данные используют при разработке новых стандартов проектирования жилой застройки.

«Человека нельзя больше рассматривать как ресурс. Это главная ценность. Наша задача — создавать такую среду, в которой людям захочется растить большие семьи, строить планы и чувствовать себя уверенно. Мы предлагаем внедрить нейроурбанистический подход в систему мастер-планов и градостроительного проектирования», — добавил Щекин.

Инициативу Группы Родина отметил курирующий направление «Экология и климат» заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив Георгий Белозеров. В своем докладе президенту России Владимиру Путину он рассказал о вкладе проектов, направленных на формирование новой модели здоровой жизни в городе.

«Это идеи о био- и нейрогородах, <...> которые предоставили Владимир Щекин и Анна Ленько», — уточнил Белозеров. По его словам, оба проекта имеют научную основу, большую значимость и обеспечивают переосмысление самой идеи жизни в городах.

Замгендиректора АСИ подчеркнул, что идеи поступили от людей, работающих непосредственно «на земле»: совладелец Группы Родина, Владимир Щекин, вкладывается в строительство объектов в городах, а Анна Ленько вместе с руководством Нижнего Новгорода уже превращает овраги в территории, где можно «дышать, гулять и хорошо проводить время».