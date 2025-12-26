Сегодня 16:24 Новые тарифы на связь в 2026 году. Почему и на сколько вырастут цены Юрист Богатов рассказал, что делать в условиях роста цен на связь и интернет 0 0 0 Фото: Женщина разговаривает по телефону в Москве / Медиасток.рф Эксклюзив

Тарифы на мобильную связь и интернет в нашей стране со следующего года подорожают. Провайдеры и операторы уже сообщили об этом своим клиентам. Почему цены растут, как их регулируют и что делать в таких случаях — в материале 360.ru.

Рост цен на интернет и мобильную связь с 1 января 2026 года Судя по сообщениям операторов и провайдеров, россиян ждет массовое увеличение цен на интернет и мобильную связь прямо с 1 января 2026 года. Разберем самые крупные компании федерального уровня: оператор МТС предупредил об удорожании архивных тарифов 21 декабря. Подробности поступят клиентам в СМС. «Это позволит оптимизировать ценовые условия, чтобы и дальше предоставлять качественные услуги, запускать новые продукты и сервисы», — говорится в сообщении;

Т2 также проинформировал об изменении стоимости архивных тарифов как для физлиц, так и для корпоративных клиентов 20 декабря;

Аналогичное сообщение появилось на сайте «Билайна» 18 декабря;

«Ростелеком» назвал конкретные услуги, которые подорожают с начала года. Это «Проводное радиовещание», «Интерактивное ТВ Wink» и «Wink ТВ-онлайн». Уточняется, что размер ежемесячной платы изменится за пользование отдельными подписками на видео и доппакетами телеканалов, тарифы телефонии для физлиц, некоторые тарифы услуги «домашний интернет»;

«Дом.ру» не отстал от коллег и объявил о росте цен 22 декабря. Подорожают телефония, интернет, видеонаблюдение, домофоны и ТВ. «Мегафон» и ТТК пока не сообщили о повышении цен на своих сайтах. Абоненты также пока не получали соответствующих извещений.

Почему дорожают мобильная связь и интернет в России В большинстве сообщений от провайдеров и операторов либо не указана причина роста цен на услуги, либо говорится о росте НДС, инфляции и инвестициях в развитие. «Эта отрасль стала целой системой обслуживания и регулирования услуг в России. Сейчас все идет через связь и интернет. Поэтому регуляторы сферы — Минцифры, ФАС и прочие — разрешают после детального обоснования, объяснения и предоставления расчетов раз в год повышать расценки не выше инфляции», — рассказал 360.ru шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн. Он напомнил, что услуги связи и интернета в России — одни из самых дешевых в мире. К Wi-Fi можно подключиться в метро, автобусе, на улице, в переходах, кафе. Стоить это будет не так дорого либо бесплатно. «Когда процесс повышения цен стал неизбежен, операторы связи и интернет-провайдеры вышли из положения тем, что начали предлагать новые опции, такие как пакетное предложение», — пояснил журналист. За счет включения в этот пакет интернета, мобильной связи, телевидения получилась существенная экономия. Кроме того, компании предлагают различные бонусы, например зачет неиспользованных услуг — минут или интернета.

Как регулируются цены на связь в России В нашей стране это происходит частично: Операторы и провайдеры сами устанавливают тарифы, исходя из конкуренции и затрат;

Государство регулирует тарифы на общедоступные услуги связи, такие как электро- и почтовая связь. Согласно закону «О связи», оператор вправе менять стоимость тарифа, уведомив абонента за 10 дней через СМС-сообщение или свой сайт. В свою очередь, абонент вправе оставаться с компанией, сменить тариф или уйти к другому оператору или провайдеру.

Что делать, если стоимость тарифа изменилась Есть два пути: остаться на прежнем тарифе, согласившись платить больше, или выбрать другой. Можно позвонить в компанию. Скорее всего, операторы найдут тариф, который будет по карману клиенту. Если такового не найдется, в целях сохранения абонента провайдер может предложить индивидуальные бонусы. Если кажется, что оператор излишне завысил цену, можно пожаловаться в ФАС, рассказал 360.ru юрист Сергей Богатов.

Кроме того, есть вариант направить обращение в компанию через почту. В таком случае оператор обязан ответить в течение 30 календарных дней. Однако нет гарантии, что стоимость тарифа изменится. Если вопрос с ценой мирным путем решить не удалось, можно подать иск в суд. «В этом случае обязательно вооружитесь своим письменным обращением и ответом оператора. Для суда это будет подтверждением того, что вы пытались решить вопрос в досудебном порядке», — уточнили в Роспотребнадзоре.