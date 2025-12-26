Новые тарифы на связь в 2026 году. Почему и на сколько вырастут цены

Юрист Богатов рассказал, что делать в условиях роста цен на связь и интернет

Женщина разговаривает по телефону в Москве
Фото: Женщина разговаривает по телефону в Москве/Медиасток.рф

Тарифы на мобильную связь и интернет в нашей стране со следующего года подорожают. Провайдеры и операторы уже сообщили об этом своим клиентам. Почему цены растут, как их регулируют и что делать в таких случаях — в материале 360.ru.

Рост цен на интернет и мобильную связь с 1 января 2026 года

Судя по сообщениям операторов и провайдеров, россиян ждет массовое увеличение цен на интернет и мобильную связь прямо с 1 января 2026 года. Разберем самые крупные компании федерального уровня:

«Мегафон» и ТТК пока не сообщили о повышении цен на своих сайтах. Абоненты также пока не получали соответствующих извещений.

Девушка разговаривает по телефону в Москве
Фото: Девушка разговаривает по телефону в Москве/Медиасток.рф

Почему дорожают мобильная связь и интернет в России

В большинстве сообщений от провайдеров и операторов либо не указана причина роста цен на услуги, либо говорится о росте НДС, инфляции и инвестициях в развитие.

«Эта отрасль стала целой системой обслуживания и регулирования услуг в России. Сейчас все идет через связь и интернет. Поэтому регуляторы сферы — Минцифры, ФАС и прочие — разрешают после детального обоснования, объяснения и предоставления расчетов раз в год повышать расценки не выше инфляции», — рассказал 360.ru шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

Он напомнил, что услуги связи и интернета в России — одни из самых дешевых в мире. К Wi-Fi можно подключиться в метро, автобусе, на улице, в переходах, кафе. Стоить это будет не так дорого либо бесплатно.

«Когда процесс повышения цен стал неизбежен, операторы связи и интернет-провайдеры вышли из положения тем, что начали предлагать новые опции, такие как пакетное предложение», — пояснил журналист.

За счет включения в этот пакет интернета, мобильной связи, телевидения получилась существенная экономия. Кроме того, компании предлагают различные бонусы, например зачет неиспользованных услуг — минут или интернета.

Мобильные телефоны
Фото: Мобильные телефоны/Медиасток.рф

Как регулируются цены на связь в России

В нашей стране это происходит частично:

Согласно закону «О связи», оператор вправе менять стоимость тарифа, уведомив абонента за 10 дней через СМС-сообщение или свой сайт.

В свою очередь, абонент вправе оставаться с компанией, сменить тариф или уйти к другому оператору или провайдеру.

Что делать, если стоимость тарифа изменилась

Есть два пути: остаться на прежнем тарифе, согласившись платить больше, или выбрать другой.

Можно позвонить в компанию. Скорее всего, операторы найдут тариф, который будет по карману клиенту. Если такового не найдется, в целях сохранения абонента провайдер может предложить индивидуальные бонусы.

Если кажется, что оператор излишне завысил цену, можно пожаловаться в ФАС, рассказал 360.ru юрист Сергей Богатов.

ФАС России
Фото: ФАС России/Медиасток.рф

Кроме того, есть вариант направить обращение в компанию через почту. В таком случае оператор обязан ответить в течение 30 календарных дней. Однако нет гарантии, что стоимость тарифа изменится.

Если вопрос с ценой мирным путем решить не удалось, можно подать иск в суд.

«В этом случае обязательно вооружитесь своим письменным обращением и ответом оператора. Для суда это будет подтверждением того, что вы пытались решить вопрос в досудебном порядке», — уточнили в Роспотребнадзоре.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте