Сегодня 07:35 Новогодние обещания: почему они невыполнимы и как строить планы экологично Психолог Чаликова объяснила, как давать новогодние обещания, чтобы они сбывались 0 0 0 Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com Эксклюзив

Общество

Мы с таким энтузиазмом строим планы под бой курантов, но уже к февралю большинство новогодних обещаний самому себе тихо забывается, а иногда, наоборот, напоминает чувством вины и бьет по самооценке. Почему 99% амбициозных планов, которые начинаются словами «с понедельника» и «с нового года», приводят к разочарованию и как сделать так, чтобы желание измениться стало реальным действием, разбирался 360.ru.

Минусы новогодних обещаний Новогодние обещания — это не самообман, однако чаще всего они изначально обречены, рассказала 360.ru психолог Дарья Дугенцова. «В конце года решения принимаются на эмоциях, так как люди устали, хотят чуда и переоценивают свои силы. Кажется, что „после праздников я буду другим“, но психика так не работает», — пояснила эксперт. Обычно обещания слишком абстрактны. Формулировки вроде «начну новую жизнь» или «возьмусь за себя» нельзя назвать планом, потому мозг быстро возвращается к привычному поведению. Когда это происходит, особенно у склонных к рефлексии людей, включается жесткий внутренний критик. В итоге неудача превращается в доказательство собственной ничтожности, а самонаказание только снижает мотивацию и усиливает ненависть к себе.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com

В конце каждого года перед новогодними праздниками огромное количество людей дает себе обещание, что с 1 января или сразу после праздников что-то изменится. Однако после длинных выходных эйфория заканчивается, и люди сталкиваются с внутренним саботажем и самокритикой, стыдом и собственной «ничкемностью» из-за невозможности выполнить обещанное. «Они дают себе обещания, потому что так делают все и демонстрируют это в соцсетях», — объяснила 360.ru психолог-гипнолог, PF_R-терапевт, регрессолог, член Союза психологов и психотерапевтов России, преподаватель МУИП Виктория Чаликова. Однако многие не смотрят внутрь себя, не знают, а нужны ли им глобальные планы. В таких ситуациях людей, которые подвержены самокритике, невыполненное обещание начинает разрушать.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

Что сделать, чтобы новогодние обещания выполнялись Более здоровый и эффективный подход — отказаться от обещаний стать лучше и перейти к каким-то минимальным конкретным действиям, которые реально выполнить, а не только нафантазировать, посоветовала Дугенцова. Считать успехом можно не идеальное выполнение, а способность возвращаться к попытке без самоуничтожения. Чаликова порекомендовала не ставить глобальные цели. Гораздо эффективнее прописать небольшие шаги для их исполнения. «Например, не „я с нового года похудею на 10 килограммов“, не „я с нового года построю новый бизнес“, не „я с нового года буду завтракать только определенными продуктами“. Лучше сказать себе: с января уберу из рациона один перекус — это шажок, который поможет похудеть», — привела примеры эксперт. Также можно начать делать обещанное, но давать себе разрешение на отдых. Так психике будет гораздо спокойнее: мозг изначально будет знать, что в какой-то момент наступит расслабление. «Я бы посоветовала не давать себе полноценных обещаний, а делать что-то в качестве эксперимента: получится или нет. Если не получится, то это был просто эксперимент, а не глобальное обещание, которое человек обязательно должен выполнить», — подытожила регрессолог.