16 декабря 2024 14:47 Новогоднее шоу не должно продолжаться: россияне устали от тщеславия и вранья? Писатель Беседин призвал показывать на новогодних шоу настоящих людей 0 0 0 Фото: Певец Филипп Киркоров и певица Маша Распутина участвуют в съемке новогоднего огонька, декабрь 2022 года / РИА «Новости» Эксклюзив

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Каждый второй россиянин не планирует смотреть музыкально-развлекательные шоу на Новый год, показали опросы. Причем 47% не станут смотреть подобные передачи даже в фоновом режиме. Мы долго задавались вопросом: сколько будут бесноваться на голубых и слишком голубых огоньках, а главное — сколько люди станут это смотреть? И вот, похоже, ответ. Люди больше не хотят смотреть подобные шоу. Или нет?

Я ведь неслучайно сказал о бесновании. Давно уже так называемые голубые огоньки напоминали нечто среднее между самолюбованием пожилых трансвеститов на БДСМ-вечеринке и корпоративной гордыней госмонополистов. Смотреть на это оливье второй свежести стало решительно невозможно. Однако нам подсовывали и подсовывали булгаковский бал у сатаны. Потом, как мы помним, грянула «голая» вечеринка Насти Ивлеевой. За 10 дней до Нового года, кстати. И мы увидели на ней, в общем-то, многих из тех, кто светился в «голубых огоньках». Они и разодеты оказались плюс-минус так же. Добро пожаловать в клуб «Голубая устрица»! Общество всколыхнулось, и самые наивные посчитали, что грядут долгожданные перемены.

Фото: Зрители во время съемки новогоднего огонька / РИА «Новости»

Какая наивность! Ведь все осталось примерно так же, как было. Здравствуй, Филя! Здравствуй, Лола! Потому что, как гласит классика, «мафия бессмертна». А мы реально имеем дело с мафией, которая оберегает свою сытную кормушку максимально жестко. Вот простые люди и разочаровались. Все начиналось совсем иначе. Изначально «голубые огоньки» представляли зрителю достижения за год, являли наши же поступки, героев. За праздничным телевизионным столом сидели не только космонавты, олимпийские чемпионы, но и комбайнеры, шахтеры. Где это все? В 90-х же телевизионщики пытались искать новые форматы. Так, к примеру, появились «Старые песни о главном» и «Неголубой огонек».

Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press

Потом — все, финита ля комедия! И начались бесконечные прошлые «елки». Артисты плясали, хохотали, вопили, складывали губы в смертельный захват. Все это выглядело неуместно, синтетически, пошло. Это была какая-то китчевая вульгарность. Впрочем, почему была? Есть!

Фото: Певец Стас Михайлов (в центре) участвует в съемке новогоднего огонька / РИА «Новости»

Когда же стартовала СВО, «голубые огоньки» стали выглядеть не только неуместно, но и подчас вызывающе. Их постарались модифицировать в ответ на вызовы времени, приглашая военкоров и воинов, например. Но получилось, будто скрестили гадюку с собакой. Впрочем, тут уже виноваты не только и не столько телевизионщики. Само наше общество, к сожалению, обитает в шизофренической раздвоенности (отсюда, кстати, и 50 на 50 в опросах), так что как обеспечить сосуществование бойцов СВО и котиков с Патриков — непонятно.

«Голубые огоньки» утратили всякий смысл сегодня. Со временем подобная участь ждет и соответствующие шоу в интернете. Мир еще гогочет, хохочет, хихикает, но часики тикают, а колокол звонит по всем нам. И это не алармизм — это данность. Что делать? О, это долгий вопрос. Лично я пытаюсь отвечать на него честно — в каждой своей книге, передаче, тексте. Все это непросто.

Однако я точно знаю, что необходимо делать с «голубыми огоньками» и прочими новогодними шоу. Там нужно показывать людей. Вернее, так — Людей. Учителей, медиков, летчиков, бойцов СВО, почтальонов и прочих. Всех тех, кто совершал свой подвиг буднично, без мишуры. Да, это вряд ли даст рейтинги — скорее, наоборот. Но пусть это будет государственный проект, который изначально будет подразумевать некоторые убытки. Давайте вспомним, что телевидение должно не только развлекать, но и воспитывать.