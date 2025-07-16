Сегодня 18:54 Новое пространство для общения и отдыха открыли в парке Горького 0 0 0 Фото: пресс-служба Авито Общество

Отдых

Бизнес

Парки

Пространство «Авито Услуг» начало работу в столичном парке Горького с 15 июля. В нем можно будет не только отдохнуть, но и узнать много нового. А мастера сервиса тем временем смогут решить назревшие бытовые вопросы.

Чтобы наглядно показать, как это работает, 15 июля в парке Горького откроется летнее пространство «Авито Услуг» — городской оазис для отдыха и вдохновения. Площадка станет частью городского маршрута, мягко встраиваясь в прогулку: где-то поможет отдохнуть, где-то решит задачку, где-то даст повод улыбнуться — и напомнит, что с «Авито Услугами» все решается. А значит, у каждого появляется время на свои летние хорошие истории. Первые мероприятия стартуют 15 июля, локация будет открыта ежедневно с 11:00 до 21:00. Днем посетители смогут провести время с близкими и отдохнуть — сыграть в мини-гольф и пройти навигационную игру.

Фото: пресс-служба Авито 1/3 Фото: пресс-служба Авито 2/3 Фото: пресс-служба Авито 3/3

С помощью «Авито Услуг» можно решить множество задач. Однако есть вещи, для которых важен подход и настроение. На площадке в парке Горького все бьюти-услуги собраны в одной зоне «Авито Красота», что позволяет легко найти вдохновение и позаботиться о себе в любое время. В бьюти-баре от «Авито Красоты» можно сделать экспресс-мейк, испытать удачу, раскрутив колесо фортуны, и получить возможность выиграть призы. Также можно будет посетить СПФ-станцию или поучаствовать в интерактивной игре от Geltek, где в качестве призов гостей ждут подарки от бренда. Еженедельно с пятницы по воскресенье пройдут мастер-классы по зумбе и йоге от профессиональных инструкторов с «Авито Услуг», а также танцевальные баттлы и лекции экспертов — от психологии и тайм-менеджмента до обучения, онлайн-бизнеса и бьюти-лайфхаков. Программа будет регулярно обновляться до середины августа.

Расписание активностей пространства: Напольная игра-шахматка Ежедневно с 15 июля по 15 августа с 11:00 до 21:00 Мини-гольф Ежедневно с 15 июля по 15 августа с 11:00 до 20:00 Колесо фортуны с призами Ежедневно с 15 июля по 15 августа с 12:00 до 13:00 с 15:00 до 16:00 с 18:00 до 19:00 Экспресс-мейкап-бар Ежедневно с 15 июля по 15 августа с 16:00 до 20:00 Бесплатные мастер-классы по йоге Пт-Вс 12:00–13:00 и 19:00–20:00 Бесплатные мастер-классы по зумбе Пт-Вс 17:00–18:00 и 20:00–21:00 Бьюти-лекции и викторины с розыгрышем призов от эксперта Geltek на актуальные для летнего периода темы по уходу за собой. По пятницам: с 17:30 до 18:00 и с 18:30 до 19:00 По субботам: 13:00–13:30, 14:00–14:30, 15:30–16:00, 16:30–17:00 Пространство «Авито Услуг» расположено в центральной части парка Горького справа от Фигурного фонтана.

Реклама: ООО «КЕХ еКоммерц» Erid: 2VfnxxS1TPn

Автор: