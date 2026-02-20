Сегодня 13:07 Новая темная триада: казино, соли и микрозаймы 0 0 0 Фото: Christoph Hardt/imago stock&people / www.globallookpress.com Эксклюзив

Пикантная новость появилась на днях: вдруг обнаружили, что крупнейшая сеть онлайн-казино CatAffs принадлежит отставному генералу украинской армии Усману Уразову. Ежегодный российский рынок этой сети оценивается в сотни миллионов долларов. Притом что онлайн-игра у нас под запретом. Однако в России появилась инициатива легализовать виртуальные казино. Чем это обернется, кому будут уходить налоги с этой деятельности и что станет с гражданами, если они и нелегально просаживают семейные бюджеты в рулетку?

Только на днях попала по ошибке на сайт пиратского кино — дочке хотела показать фильмы про Хоббита. Удивилась отсутствию рекламы казино. Ведь раньше едва ли не все пиратские онлайн-кинотеатры были завалены примитивнейшей рекламой азартных игр, рассчитанной на тех, кто трижды остался на второй год в четвертом классе. Стало у пиратов рекламы поменьше, на сторонних площадках ее не вижу вообще. Среди блогеров участие в промоакциях казино считается теперь дном. Сегодня это удел совсем уж трешовых. Даже треш-стримеры перестают рекламировать казино, потому что за сами треш-эфиры взялись, тем, кто их ведет, не нужны лишние проблемы. По моим ощущениям, сегодня онлайн-казино рекламируют только блогеры-беспредельщики с Северного Кавказа, те, что стримят с ночных проспектов на скорости 200 километров. В общем, онлайн-казино стали маркером неблагополучия. Нормальные их не рекламируют. Играют в них те, кто часто увязан с еще парочкой неприятных привычек: микрокредитами и наркозакладками. Это сейчас новая темная триада. Зависимые, сидящие на уличных наркотиках, почти всегда играют в казино на телефонах. Не раз слышала от работников реабилитационных центров, что для глушения тяги к солям реабилитанты сидят в онлайн-рулетке и, разумеется, берут микрозаймы. Онлайн-казино стали в России четко ассоциироваться с асоциальными гражданами. Парень играет на телефоне в казино? Мимо! Это даже не ред-флаг, а стоп-сигнал: если у него приложение с азартным развлекаловом, значит, он безденежен, склонен к наркомании, за ним могут охотиться приставы.

Фото: Сотрудники УБЭП в московском казино «Баккара», 2006 год / РИА «Новости»

Увы, я тут с изумлением узнала, что Минфин предложил эти онлайн-казино легализовать. Сформулированную причину нигде не нашла. Вероятно, желают легализовать серый доход, который сегодня оценивается примерно от 2,5 до трех миллиардов рублей в год. Оценки разнятся, ибо, как вы догадываетесь, точно подсчитать объем нелегального рынка нельзя. Но, видимо, уже подсчитали доход от его легализации. Сколько это может быть? Во-первых, при выведении бизнеса в белое поле часть компаний может уйти в особую экономическую зону. Мелкие игроки будут дробить доход на россыпь ИП. Часть казино, как это случается в любой отрасли, будут занижать доход. Сколько в итоге они дадут налогов?

Фото: Giordano Ciampini/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Хорошо, если сборы составят на уровне 10% от тех же трех миллиардов. При легализации рынка объемы, конечно, вырастут, поскольку появится реклама, снизится так называемая стигматизация игроков — наше их восприятие как ущербных и опасных. Объем утекаемых в казино денег может вырасти вдвое. Оцениваю по опыту легализации в ряде стран легких наркотиков и проституции: процент денег, спускаемых на то и другое, в Нидерландах, допустим, после легализации сразу вырос примерно вдвое. Налоговые доходы оказались скромнее ожидаемых, потому что люди прячут деньги. Это их природа, они всегда будут прятать. Итак, что получит Россия от легализации казино? Хорошо, если 300 миллионов в год. И еще человек 500, кто работает в отрасли тайно, оформят самозанятыми со ставкой 4-5% налога. Пару миллионов налоговая получит в виде отчислений с легализованной рекламы — больше вряд ли выйдет, так как и рекламу прячут.

А что Россия получит взамен? Сейчас из экономики изымается три миллиарда рублей в год на казино. Причем это деньги наиболее уязвимых слоев: богатые, уверяю вас, не торчат в приложениях с рулеткой, на которой нужно крутить барабан с нарисованными зайчиками. У богатых есть закрытые клубы с реальным казино, богатые летают в Европу, играют в казино в Белоруссии, наконец, или в Казахстане.

Рулетка на телефоне — удел бедных. Деньги она изымает из семей, которые порой уже пострадали от наркомании. Часто в рулетку играют непутевые подростки, вымотавшие родителям нервы и потихоньку таскающие из дома деньги. Сейчас эти семьи теряют три миллиарда в год — при легализации могут терять и пять, и 10. Пять миллиардов рублей, на которые сотни тысяч граждан могли бы купить себе мяса, рыбы, овощей, сапоги, новый утюг, современную стиральную машинку. Продавцы сапог, утюгов и машинок могли бы эти товары продать и, соответственно, заработать на своей работе, дать рабочие места, с этих рабочих мест платились бы налоги и соцвзносы. А что будет при легализации? Все уйдет нескольким крупнейшим игрокам отрасли. Мы же, население, останемся наедине с бедой. Потому что азартные игроки с долгами, если им еще доступны уличные наркотики, — это будет наша беда. Они выйдут на улицы в поисках денег.

Фото: Здание казино «Мадам Софи» на улице Правды в Москве, 1997 год / РИА «Новости»

Мало у нас было в 2000-е проблем, когда расползлись нелегальные уличные казино? Все знали, что рядом с казино ходить вечером нельзя — игроки ограбят, чтобы обменять награбленное на деньги и снова делать ставки. Если легализовать онлайн-казино, игроков станет даже больше, ведь ставки будут доступны 24 часа в сутки по одному клику. Играть будут и дети, несмотря на запрет. Сегодня играть нельзя никому, но все желающие делают это. Дети тоже играют. И не без участия, смею предполагать, со стороны Roblox, где есть задания, до степени смешения напоминающие игру в казино: надо выбивать призы, монетки, дети с пяти лет там играли. Мне писали родители рулеточных игроманов семи-восьми лет: сначала — Roblox, потом — рулетка на телефоне, деньги — карманные. Потом воровство…

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

Это не ужасы. Зачем нам казино?

Вы знаете, кстати, что в Белоруссии легальные казино? Мало приятного проходить мимо таких. Там казино формата от фешенебельных — с отелем, как в Монако — до пластиковых ларьков у метро. Такие же видела в Латвии незадолго до пандемии. Казино в обеих странах преимущественно стоят в самых бедных и депрессивных районах. Там автоматы. В районах побогаче — рулетка. В самых богатых — карты.

И вот эти пластиковые киоски с автоматами для изъятия последнего у депрессивной бедноты — вообще чудовищно. В Минске или Витебске я хоть не видела разбоя и наркоутырков у таких казино (там вообще пьяных гоняют и видно, что народ побаивается милиции), и возле клубов с игорными автоматами деклассированные граждане скапливаются молча.

Фото: Москва, 1991 год / РИА «Новости»

А вот в Латвии, в районе Болдерайя, наблюдала несколько дней «казино» на мини-рынке: тут — рулетка, рядом — колготки продают, через другую стенку — шаверму крутят. Видела старушку с огромной меланомой в пол-лица, она просила денег на крыльце мясного магазина, а потом шла в автоматы. Драки круглосуточные, крики. В автобусе средь бела дня у женщины вырвали сумку и выскочили на остановке рядом с этим казино. Я там оказалась случайно, решив с семьей пару дней побыть на море и сняв номер в отеле. Не знала, что за райончик. Два дня мои окна выходили на казино с автоматами и рулеткой для бедных. Два дня я вспоминала наше горькое прошлое. Помню и у нас клубы. И помню, как их потом СОБР накрывал в городах. К чему нам это снова, да еще с доставкой на дом, в каждый телефон?