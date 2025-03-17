17 марта 2025 17:54 Новая смерть из-за домашних псов поставила ребром вопрос самовыгула. Как с ним бороться? 0 0 0 Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press / www.globallookpress.com Общество

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С начала 2025-го в России произошло уже не меньше трех громких случаев нападения собак на взрослых и детей. В Бурятии и на Ставрополье жертвы атаки псов погибли. В Сочи школьнику попросту вырвали лицо. Когда ребенок сможет восстановиться и сумеет ли до конца оправиться от этого — большой вопрос. Бывали ли такие трагедии раньше — да. И часто атакуют людей не только бездомные животные, но и питомцы на самовыгуле. Как сейчас собираются решать эту проблему, разбирался 360.ru.

Мужчину загрызли псы в бурятском селе Ичетуй О страшной смерти жителя Бурятии из-за нападения стаи псов стало известно накануне. Трагедия произошла неподалеку от села Ичетуй Джидинского района.

Следователи быстро установили, что собаки, которые атаковали мужчину, были не беспризорные — их задействовали для охраны скота на фермерском хозяйстве недалеко от Ичетуя. По предварительным данным, пострадавший умер от кровопотери и переохлаждения. Его тело нашли на трассе в километре от села, где он сначала истек кровью, а потом замерз насмерть.

Фото: РИА «Новости»

Родные погибшего заявили, что местные жители не раз жаловались на агрессивных псов, которые уже нападали и на людей, и на домашний скот. Глава Бурятии Александр Цыденов назвал случившееся страшным напоминанием о том, что ответственность за домашних животных полностью лежит на их владельцах. «Человек погиб из-за того, что собаки были бесконтрольно отпущены, — подчеркнул он. — Владельцы собак должны осознавать: любая агрессия животного влечет за собой вашу персональную юридическую ответственность».

Фото: РИА «Новости»

Отдельно он указал на то, что безответственность в этом вопросе ни в коем случае не останется без последствий — по факту случившегося уже возбудили дело, но человека это никак не вернет.

Призываю всех жителей республики проявлять ответственность: ваша собака должна сидеть у вас во дворе, на цепи, и не шататься неизвестно где! Если вам кажется, что она добрая и не кусается, то и дружите с ней сами у себя во дворе. Совместно с Хуралом посмотрим, как повысить ответственность за самовыгул. Александр Цыденов

На трагедию в Бурятии и заявление Цыденова отреагировал и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. «Очень правильная правовая позиция. Ответственность всегда несут люди. Ответственность за самовыгул нужно ужесточать. Считаю, что за самовыгул нужно вводить и уголовную ответственность для защиты жизни людей», — написал он в своем Telegram-канале.

Фото: РИА «Новости»

Стая собак растерзала девочку в Ставрополе Вместе с тем тезис о необходимости ужесточения наказания за самовыгул собак поднимает множество вопросов: например, а предусмотрят ли уголовную ответственность для руководителей муниципалитетов? Или — как можно повлиять на хозяев, которые отпускают псов на самовыгул, потому что им просто наплевать и на своих животных и на людей, которых они могут покусать или даже загрызть. Есть случаи, когда владельцы псов, кажется, искренне не могут понять, что делают что-то не так, а считают, что делают «доброе дело», когда, в частности, подкармливают своры беспризорных собак. Или даже начинают держать их (или их потомство) у себя во дворе. При этом реально справиться с ними они не могут.

Фото: СУ СК по Ставропольскому краю / Telegram

Яркий пример такого обращения с животными, который привел к гибели ребенка, произошел в конце февраля в Ставрополе. Девятилетнюю девочку загрызли посреди дня девять уличных псов, которых прикормила пенсионерка. На помощь школьнице бросился сосед с ружьем, услышав лай и громкий крик, но собаки уже растерзали свою жертву. Псы, которые убили третьеклассницу, были не совсем беспризорными. По словам местных жителей, их прикормила пенсионерка баба Алла. Самой ей 68 лет, живет с 90-летней мамой. Двор, где у них кормилась свора, ничем огорожен не был.

Когда начались разбирательства, зоозащитники выяснили, что собаки, которых кормила пожилая женщина, вдобавок бесконтрольно размножались прямо у нее дома — там при осмотре нашли три десятка (!) щенков. Вывозили их оттуда целых две недели.

Фото: РИА «Новости»

«У нас, волонтеров, нет полномочий следить за этой женщиной. Но мы пытались хоть что-то сделать. В службе отлова нам заявили, что это „домашние собаки“, поэтому нашу заявку не отработают», — рассказывала в беседе с РИА «Новости» руководитель местного зоофонда «Ковчег» Ирина Газарян. Причем четыре года назад баба Алла сама серьезно пострадала от собственных питомцев — ее положили в реанимацию с рваной раной брюшной полости. Хаски вырвали лицо мальчику в Сочи

Вскоре после трагедии в Ставрополе страну потряс новый случай нападения собак на ребенка. На этот раз в Сочи. Две хаски, которых, как выяснится позже, не кормили и не поили 10 дней, смогли выбраться с территории частного дома и набросились на девятилетнего мальчика.

Фото: РИА «Новости»

Школьник получил страшные травмы. Собаки буквально вырвали ему часть лица. Вместе глаз, носа и рта была огромная зияющая рана. Отец ребенка рассказывал журналистам, что собирал фрагменты тканей на месте нападения. Все это после передали врачам в Краснодар, куда экстренно доставили мальчика. Сейчас ребенок уже проходит лечение в Москве, в центре Пирогова. Состояние у пациента по-прежнему тяжелое. Хотя, по словам отца, есть и положительные прогнозы.

«Его постепенно выводят из искусственной комы, он начинает реагировать. <…> Когда я ему задаю вопросы, он глазами, поднимая и опуская веки, отвечает. <…> Значит положительная динамика есть. Он меня слышит и глазками разговаривает», — поделился мужчина.

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю. Скриншот видео допроса владельца собак, которые напали на мальчика / Telegram

Ротвейлер напал на женщину с ребенком в Екатеринбурге В конце февраля пользователей Рунета поразили кадры из Екатеринбурга, где ротвейлер атаковал молодую мать с ребенком. Женщине он успел сильно покусать кисти обеих рук. В итоге она лежала на снегу, истекая кровью и прикрывая собой маленького сына.

Пес все время кружил рядом и никому не давал приблизиться к ним, вероятно, считая их своей добычей. Очевидцы пытались помочь пострадавшим — кричали, сигналили. В конечном итоге им все-таки удалось спастись. Мать ребенка после этого обратилась в полицию и наняла адвоката.

Фото: Silas Stein/dpa / www.globallookpress.com

По информации Е1.ru, этот агрессивный ротвейлер уже нападал на людей и случай с этой женщиной и ее маленьким сыном — уже как минимум третий. Хозяйка пса после случившегося просто увела своего питомца домой в полной уверенности, что ни в чем не виновата. «Главное, чтобы данная собака никогда никому больше не причинила вреда. А как это будет достигнуто — ответственным отношением, помещением в питомник или иными способами, — будут решать специалисты», — уточнил в беседе с изданием представляющий интересы покусанной горожанки Ренат Каримов.

Домашняя такса искусала до смерти младенца в Северске Совершенно жуткий случай произошел на минувшей неделе в Северске, где от укусов домашней таксы умерла новорожденная девочка. Родителям погибшей теперь грозит уголовная ответственность.

Фото: РИА «Новости»

Известно, что собака напала на младенца ночью. Когда мать подошла к кроватке, дочь уже не подавала признаков жизни. По факту случившегося возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. «Одной из причин нападения собак на людей, в том числе несовершеннолетних, является нарушение правил содержания домашних животных. Напоминаем, что к ответственности за своих питомцев могут быть привлечены их владельцы», — заметили в региональном СКР.

Как могут ужесточить наказание за самовыгул и нападения собак В минувшее воскресенье первый зампредседателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что направил в правительство сразу два законопроекта.

Первый ужесточает ответственность за самовыгул. Штрафы за бесконтрольный выпуск депутат предложил увеличить до 50 тысяч рублей. Это поправка в КоАП, и она будет действовать если факт самовыгула установлен, но обошелся без последствий для окружающих.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

«А вот если последствия наступили, <…> Если из-за безответственности хозяина собака кого-то загрызла, как в Бурятии, то ответственность должна быть уже уголовной. До трех лет лишения свободы по ужесточенной статье „Причинение смерти по неосторожности“. Это уже поправка в УК», — подчеркнул Бурматов.

Самовыгул — это безответственность и зло. Это как минимум административное правонарушение, <…> Однако наказание за нарушение этой нормы сегодня смехотворное и совершенно не соответствует тем страшным последствиям, к которым может вести безалаберность владельца. Владимир Бурматов

Фото: РИА «Новости»

В беседе с 360.ru депутат обратил внимание, что все последние трагические истории были связаны не с беспризорными псами, а именно с владельческими животными. Отсюда и встала необходимость обсуждения ужесточения ответственности за безалаберный самовыгул. «И это породистые собаки. У них хозяева есть. Но эти хозяева либо за своими собаками не следили и отпускали их на самовыгул, либо просто проявили беспечность и безалаберность. Вот, например, эта история с хаски. которые напали на ребенка. Там, как выяснилось, хозяин их 10 дней не кормил, а жили они у него на территории частного дома. И естественно, все закончилось бедой», — констатировал Бурматов.

По мнению парламентария, наказание за самовыгул нужно ужесточать обязательно — сейчас штрафы за это можно назвать просто смешными. Именно поэтому и предлагается поднять сумму до 50 тысяч, «чтобы голова включалась у людей».

Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON / www.globallookpress.com

И наконец, обязательным должно быть наличие уголовного наказания для владельцев собак, которые кого-то загрызли до смерти. «Потому что сегодня статья о причинении смерти по неосторожности, она фактически не действует. Привлечь кого-то к реальному уголовному наказанию, к реальному сроку практически невозможно», — развел руками собеседник 360.ru.

Собака — не только друг человека, но и большая ответственность для него. Не уследил — отвечай. На кону жизни других людей. Владимир Бурматов

Почему собаки нападают: мнение кинолога Если проект об ужесточении ответственности за нападение собак на людей и самовыгул примут, можно надеяться на то, что владельцы, которые относились к своим питомцам достаточно безалаберно, изменят свое поведение, не исключил в беседе с 360.ru кинолог и ветеринарный доктор Владимир Уражевский. Также эксперт подчеркнул, что в агрессии со стороны собак виноваты именно их владельцы — это никогда не вина животного.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«В каждом случае виноват человек, не собака. И во всех тех громких инцидентах с нападениями, хочу еще раз подчеркнуть, виноваты не животные. Виноваты люди, виноваты владельцы. И приобретая щенка, надо понимать, что нужно воспитывать щенка. Ровно как и ребенка», — указал Уражевский.

Собакой нужно заниматься. Того, что вы ее купили, тратитесь на кормление, на содержание, на вакцинацию и так далее, — мало. Самой большой затратой должно быть время владельца на воспитание питомца, ходить на площадку дрессировочную, обращаться к кинологу, который занимается в том числе дрессировкой. Владимир Уражевский

Очень важно обучить собаку безукоризненному знанию команд «Ко мне», «Нельзя», «Сидеть» и ряда других, продолжил кинолог. И безусловно, животные должны быть под контролем. Ситуации с самовыгулом в принципе не должно существовать.

Фото: Wiktor Dabkowski / www.globallookpress.com

«Это все равно что ребенка выпустить двухлетнего, трехлетнего на улицу на „самопрогулку“. У нас же нет такого слова, так и не может быть с собаками такого слова. Потому что для собаки такой опыт рано или поздно закончится плохо. Она может попасть под машину, может встретить каких-то неадекватных людей и так далее», — перечислил собеседник 360.ru.

Также специалист посоветовал хорошо изучить особенности породы собаки, которую вы либо завели, либо планируете заводить. Не лишним будет обратиться Союз кинологических организаций России, пообщаться с экспертами, может быть, посетить несколько выставок.

Фото: Javier RamÃ�Rez/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com / www.globallookpress.com

«У каждой собаки, конечно, есть особенности. Есть группы пород, которые выводились для определенных задач. Есть служебные собаки, овчарки например, которые столетиями несли службу, охраняли овчарню, работали в полиции. Другой пример рабочей собаки — ротвейлер. Есть охотничьи собаки со своими нюансами и так далее. И все это надо учитывать при воспитании питомца», — заключил собеседник 360.ru.