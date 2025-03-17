Новая смерть из-за домашних псов поставила ребром вопрос самовыгула. Как с ним бороться?
С начала 2025-го в России произошло уже не меньше трех громких случаев нападения собак на взрослых и детей. В Бурятии и на Ставрополье жертвы атаки псов погибли. В Сочи школьнику попросту вырвали лицо. Когда ребенок сможет восстановиться и сумеет ли до конца оправиться от этого — большой вопрос. Бывали ли такие трагедии раньше — да. И часто атакуют людей не только бездомные животные, но и питомцы на самовыгуле. Как сейчас собираются решать эту проблему, разбирался 360.ru.
Мужчину загрызли псы в бурятском селе Ичетуй
О страшной смерти жителя Бурятии из-за нападения стаи псов стало известно накануне. Трагедия произошла неподалеку от села Ичетуй Джидинского района.
Следователи быстро установили, что собаки, которые атаковали мужчину, были не беспризорные — их задействовали для охраны скота на фермерском хозяйстве недалеко от Ичетуя.
По предварительным данным, пострадавший умер от кровопотери и переохлаждения. Его тело нашли на трассе в километре от села, где он сначала истек кровью, а потом замерз насмерть.
Родные погибшего заявили, что местные жители не раз жаловались на агрессивных псов, которые уже нападали и на людей, и на домашний скот.
Глава Бурятии Александр Цыденов назвал случившееся страшным напоминанием о том, что ответственность за домашних животных полностью лежит на их владельцах.
«Человек погиб из-за того, что собаки были бесконтрольно отпущены, — подчеркнул он. — Владельцы собак должны осознавать: любая агрессия животного влечет за собой вашу персональную юридическую ответственность».
Отдельно он указал на то, что безответственность в этом вопросе ни в коем случае не останется без последствий — по факту случившегося уже возбудили дело, но человека это никак не вернет.
Призываю всех жителей республики проявлять ответственность: ваша собака должна сидеть у вас во дворе, на цепи, и не шататься неизвестно где! Если вам кажется, что она добрая и не кусается, то и дружите с ней сами у себя во дворе. Совместно с Хуралом посмотрим, как повысить ответственность за самовыгул.
Александр Цыденов
На трагедию в Бурятии и заявление Цыденова отреагировал и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
«Очень правильная правовая позиция. Ответственность всегда несут люди. Ответственность за самовыгул нужно ужесточать. Считаю, что за самовыгул нужно вводить и уголовную ответственность для защиты жизни людей», — написал он в своем Telegram-канале.
Стая собак растерзала девочку в Ставрополе
Вместе с тем тезис о необходимости ужесточения наказания за самовыгул собак поднимает множество вопросов: например, а предусмотрят ли уголовную ответственность для руководителей муниципалитетов?
Или — как можно повлиять на хозяев, которые отпускают псов на самовыгул, потому что им просто наплевать и на своих животных и на людей, которых они могут покусать или даже загрызть.
Есть случаи, когда владельцы псов, кажется, искренне не могут понять, что делают что-то не так, а считают, что делают «доброе дело», когда, в частности, подкармливают своры беспризорных собак.
Или даже начинают держать их (или их потомство) у себя во дворе. При этом реально справиться с ними они не могут.
Яркий пример такого обращения с животными, который привел к гибели ребенка, произошел в конце февраля в Ставрополе. Девятилетнюю девочку загрызли посреди дня девять уличных псов, которых прикормила пенсионерка.
На помощь школьнице бросился сосед с ружьем, услышав лай и громкий крик, но собаки уже растерзали свою жертву. Псы, которые убили третьеклассницу, были не совсем беспризорными.
По словам местных жителей, их прикормила пенсионерка баба Алла. Самой ей 68 лет, живет с 90-летней мамой. Двор, где у них кормилась свора, ничем огорожен не был.
Когда начались разбирательства, зоозащитники выяснили, что собаки, которых кормила пожилая женщина, вдобавок бесконтрольно размножались прямо у нее дома — там при осмотре нашли три десятка (!) щенков. Вывозили их оттуда целых две недели.
«У нас, волонтеров, нет полномочий следить за этой женщиной. Но мы пытались хоть что-то сделать. В службе отлова нам заявили, что это „домашние собаки“, поэтому нашу заявку не отработают», — рассказывала в беседе с РИА «Новости» руководитель местного зоофонда «Ковчег» Ирина Газарян.
Причем четыре года назад баба Алла сама серьезно пострадала от собственных питомцев — ее положили в реанимацию с рваной раной брюшной полости.
Хаски вырвали лицо мальчику в Сочи
Вскоре после трагедии в Ставрополе страну потряс новый случай нападения собак на ребенка. На этот раз в Сочи. Две хаски, которых, как выяснится позже, не кормили и не поили 10 дней, смогли выбраться с территории частного дома и набросились на девятилетнего мальчика.
Школьник получил страшные травмы. Собаки буквально вырвали ему часть лица. Вместе глаз, носа и рта была огромная зияющая рана.
Отец ребенка рассказывал журналистам, что собирал фрагменты тканей на месте нападения. Все это после передали врачам в Краснодар, куда экстренно доставили мальчика.
Сейчас ребенок уже проходит лечение в Москве, в центре Пирогова. Состояние у пациента по-прежнему тяжелое. Хотя, по словам отца, есть и положительные прогнозы.
«Его постепенно выводят из искусственной комы, он начинает реагировать. <…> Когда я ему задаю вопросы, он глазами, поднимая и опуская веки, отвечает. <…> Значит положительная динамика есть. Он меня слышит и глазками разговаривает», — поделился мужчина.
Ротвейлер напал на женщину с ребенком в Екатеринбурге
В конце февраля пользователей Рунета поразили кадры из Екатеринбурга, где ротвейлер атаковал молодую мать с ребенком.
Женщине он успел сильно покусать кисти обеих рук. В итоге она лежала на снегу, истекая кровью и прикрывая собой маленького сына.
Пес все время кружил рядом и никому не давал приблизиться к ним, вероятно, считая их своей добычей. Очевидцы пытались помочь пострадавшим — кричали, сигналили.
В конечном итоге им все-таки удалось спастись. Мать ребенка после этого обратилась в полицию и наняла адвоката.
По информации Е1.ru, этот агрессивный ротвейлер уже нападал на людей и случай с этой женщиной и ее маленьким сыном — уже как минимум третий.
Хозяйка пса после случившегося просто увела своего питомца домой в полной уверенности, что ни в чем не виновата.
«Главное, чтобы данная собака никогда никому больше не причинила вреда. А как это будет достигнуто — ответственным отношением, помещением в питомник или иными способами, — будут решать специалисты», — уточнил в беседе с изданием представляющий интересы покусанной горожанки Ренат Каримов.
Домашняя такса искусала до смерти младенца в Северске
Совершенно жуткий случай произошел на минувшей неделе в Северске, где от укусов домашней таксы умерла новорожденная девочка. Родителям погибшей теперь грозит уголовная ответственность.
Известно, что собака напала на младенца ночью. Когда мать подошла к кроватке, дочь уже не подавала признаков жизни. По факту случившегося возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.
«Одной из причин нападения собак на людей, в том числе несовершеннолетних, является нарушение правил содержания домашних животных. Напоминаем, что к ответственности за своих питомцев могут быть привлечены их владельцы», — заметили в региональном СКР.
Как могут ужесточить наказание за самовыгул и нападения собак
В минувшее воскресенье первый зампредседателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что направил в правительство сразу два законопроекта.
Первый ужесточает ответственность за самовыгул. Штрафы за бесконтрольный выпуск депутат предложил увеличить до 50 тысяч рублей. Это поправка в КоАП, и она будет действовать если факт самовыгула установлен, но обошелся без последствий для окружающих.
«А вот если последствия наступили, <…> Если из-за безответственности хозяина собака кого-то загрызла, как в Бурятии, то ответственность должна быть уже уголовной. До трех лет лишения свободы по ужесточенной статье „Причинение смерти по неосторожности“. Это уже поправка в УК», — подчеркнул Бурматов.
Самовыгул — это безответственность и зло. Это как минимум административное правонарушение, <…> Однако наказание за нарушение этой нормы сегодня смехотворное и совершенно не соответствует тем страшным последствиям, к которым может вести безалаберность владельца.
Владимир Бурматов
В беседе с 360.ru депутат обратил внимание, что все последние трагические истории были связаны не с беспризорными псами, а именно с владельческими животными. Отсюда и встала необходимость обсуждения ужесточения ответственности за безалаберный самовыгул.
«И это породистые собаки. У них хозяева есть. Но эти хозяева либо за своими собаками не следили и отпускали их на самовыгул, либо просто проявили беспечность и безалаберность. Вот, например, эта история с хаски. которые напали на ребенка. Там, как выяснилось, хозяин их 10 дней не кормил, а жили они у него на территории частного дома. И естественно, все закончилось бедой», — констатировал Бурматов.
По мнению парламентария, наказание за самовыгул нужно ужесточать обязательно — сейчас штрафы за это можно назвать просто смешными. Именно поэтому и предлагается поднять сумму до 50 тысяч, «чтобы голова включалась у людей».
И наконец, обязательным должно быть наличие уголовного наказания для владельцев собак, которые кого-то загрызли до смерти.
«Потому что сегодня статья о причинении смерти по неосторожности, она фактически не действует. Привлечь кого-то к реальному уголовному наказанию, к реальному сроку практически невозможно», — развел руками собеседник 360.ru.
Собака — не только друг человека, но и большая ответственность для него. Не уследил — отвечай. На кону жизни других людей.
Владимир Бурматов
Почему собаки нападают: мнение кинолога
Если проект об ужесточении ответственности за нападение собак на людей и самовыгул примут, можно надеяться на то, что владельцы, которые относились к своим питомцам достаточно безалаберно, изменят свое поведение, не исключил в беседе с 360.ru кинолог и ветеринарный доктор Владимир Уражевский.
Также эксперт подчеркнул, что в агрессии со стороны собак виноваты именно их владельцы — это никогда не вина животного.
«В каждом случае виноват человек, не собака. И во всех тех громких инцидентах с нападениями, хочу еще раз подчеркнуть, виноваты не животные. Виноваты люди, виноваты владельцы. И приобретая щенка, надо понимать, что нужно воспитывать щенка. Ровно как и ребенка», — указал Уражевский.
Собакой нужно заниматься. Того, что вы ее купили, тратитесь на кормление, на содержание, на вакцинацию и так далее, — мало. Самой большой затратой должно быть время владельца на воспитание питомца, ходить на площадку дрессировочную, обращаться к кинологу, который занимается в том числе дрессировкой.
Владимир Уражевский
Очень важно обучить собаку безукоризненному знанию команд «Ко мне», «Нельзя», «Сидеть» и ряда других, продолжил кинолог. И безусловно, животные должны быть под контролем. Ситуации с самовыгулом в принципе не должно существовать.
«Это все равно что ребенка выпустить двухлетнего, трехлетнего на улицу на „самопрогулку“. У нас же нет такого слова, так и не может быть с собаками такого слова. Потому что для собаки такой опыт рано или поздно закончится плохо. Она может попасть под машину, может встретить каких-то неадекватных людей и так далее», — перечислил собеседник 360.ru.
Также специалист посоветовал хорошо изучить особенности породы собаки, которую вы либо завели, либо планируете заводить.
Не лишним будет обратиться Союз кинологических организаций России, пообщаться с экспертами, может быть, посетить несколько выставок.
«У каждой собаки, конечно, есть особенности. Есть группы пород, которые выводились для определенных задач. Есть служебные собаки, овчарки например, которые столетиями несли службу, охраняли овчарню, работали в полиции. Другой пример рабочей собаки — ротвейлер. Есть охотничьи собаки со своими нюансами и так далее. И все это надо учитывать при воспитании питомца», — заключил собеседник 360.ru.