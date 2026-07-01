Сегодня 15:05 Носки с сандалиями ругали десятилетиями. Как они стали трендом? Дизайнер Скороходова: носки с сандалиями сделали нормой локальные бренды 0 0 0 Фото: Grok Эксклюзив

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Реабилитированное несколько лет назад стилем Normcore сочетание сандалий и носков вернулось летом 2026 года под влиянием модных дизайнеров и блогеров. Как возник этот тренд, какая правильная обувь для жаркой погоды с носками и почему у многих сохранилось отвращение к подобному образу, узнал 360.ru.

Носки с сандалиями снова в моде?

Фото: Grok

Нормализация сочетания носков и сандалий шла постепенно благодаря начавшемуся развитию мужской моды с разных направлений — от дизайнеров уличной одежды до крупных модных домов. Об этом в комментарии 360.ru рассказала стилист, дизайнер и основатель бренда by SKOROKHODOVA Анна Скороходова. Она подчеркнула, что носки с сандалиями в гардероб современных мужчин первыми вернули создатели локальных брендов, которые сделали нормой образ из очень разных элементов. В качестве примера дизайнер привела ugly shoes — уродливую обувь, когда в моде были кроссовки огромного размера. Поэтому с подачи концептуальных дизайнеров популярность набрали носки с сандалиями, и модные дома не могли оставить это без внимания. «Тот же Dior в своей коллекции весна-лето-2026 вывел на подиумы моделей в классическом сочетании рубашка-жилет-пиджак, шортах-бермудах и носках с кожаными сандалиями. Это образ мужчины для формальной встречи в городе, когда температура зашкаливает», — заявила Скороходова. Она подчеркнула, что такое неожиданное сочетание вещей с выверенными пропорциями выглядит вполне органично. Поэтому подбирать носки к сандалиям нужно максимально продуманно.

«Не должно быть никакой небрежности. Когда у мужчины отличная укладка, одежда и обувь хорошего качества, они сочетаются между собой, то сразу дается понять, что носки с сандалиями — не ошибка, а намеренный прием», — пояснила дизайнер.

Фото: Grok

Как правильно подобрать носки к сандалиям

Скороходова отметила, что сочетание носков и сандалий привлекает внимание к ногам, поэтому они всегда должны находиться в идеальном состоянии, чтобы образ работал. «Никаких катышков, растянутой резинки. Обувь должна быть дорогой: из кожи или хороших материалов, с интересными переплетениями. Это не сандалии для отдыха, не пластиковые тапочки, не шлепанцы, в которых мужчины привыкли отдыхать на море или даче», — пояснила дизайнер. Она добавила, что при выборе цвета носков нужно понимать, какой именно образ хочет получить мужчина. Они могут быть яркими и контрастными или даже с принтами, выступая в качестве основного элемента. «Если мы строим монохромный образ, к примеру серого цвета, то добавляем такого же цвета носки и сандалии в тон потемнее, чтобы была контрастная основа», — заявила Скороходова. Она подчеркнула, что этот образ достаточно сложно носить долго, потому что, если половину дня ходить по городу, то носки быстро приобретут нетоварный вид. Поэтому он подойдет тем, кто ездит на собственной машине или передвигается только на такси до офиса.

Почему носки и сандалии раздражают многих

Фото: ChatGPT

Негативная репутация носков с сандалиями возникла из-за внутреннего противоречия сочетания летней обуви и предмета, который согревает ноги, пояснила Скороходова. Дизайнер добавила, что долгое время такой тандем считался стилистической ошибкой. «В России к этому добавился очень узнаваемый визуальный код: растянутые носки, старые сандалии, пляжные шорты, майка-алкоголичка, то есть образ очень небрежного мужчины», — отметила собеседница 360.ru. Дизайнер отметила, что этот визуальный код закрепился очень сильно, а носки с сандалиями стали его визитной карточкой. Кроме того, мужская мода в России долгое время оставалась консервативной и предлагала только ограниченный набор решений, а любое непривычное сочетание, даже если оно интересно с точки зрения стиля, вызывало насмешки. Поэтому мужчины долго отказывались от экспериментов в одежде, но сейчас это время прошло.