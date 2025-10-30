Сегодня 17:15 Погода отстает от графика. Какими будут ноябрьские праздники в Москве и Подмосковье? Метеоролог Вильфанд: в ноябре в Москве и Подмосковье будет аномально тепло 0 0 0 Фото: Мещерский парк осенью 2025 / Медиасток.рф Эксклюзив

После шестидневной рабочей недели россиян ждут долгожданные длинные выходные. Смогут ли жители Москвы и области насладиться осенней природой, или придется прятаться по домам из-за дождя, выяснил 360.ru.

Прогноз погоды в Москве и Подмосковье на длинные ноябрьские выходные Осадки На выходных с 2 по 4 ноября в Москве и Московской области ожидается достаточно теплая, но пасмурная погода, рассказал 360.ru синоптик Александр Ильин. «Не обойдется и без дождей. Более сильные пройдут в пятницу, 31 октября, — выпадет от пяти до 12 миллиметров осадков», — пояснил эксперт. В субботу, 1 ноября, влаги будет меньше, но сохранится пасмурная погода вплоть до конца выходных. В воскресенье местами возможен небольшой дождь. Температура В пятницу и субботу в Москве будет +6… +8 градусов в дневные часы, в Подмосковье — около +2… +7. Ночью в области термометры покажут +2… +5 градусов, в столице же — до +7.

Фото: Осенняя прогулка с собакой в парке / Медиасток.рф

В воскресенье, понедельник и вторник показатели подрастут на 1−2 градуса. Таким образом, в столице будет около +7… +9, в регионе — в пределах +4… +9. «Западно-восточный ветер несет из Центральной Атлантики теплый воздух. Поэтому холодов и ночных заморозков в Москве и Подмосковье в ближайшее время ждать не стоит», — пояснил Ильин. Атмосферное давление Этот показатель в Москве и Подмосковье будет вести себя неустойчиво: возможны скачки от 740 до 750 миллиметров ртутного столба и обратно. Ветер В пятницу и субботу будет преобладать ветер южного направления. «Затем оно сменится на северо-западное, восточное и юго-восточное — будет крутить практически по всем сторонам», — объяснил эксперт. Наиболее плотный ветер ожидается в пятницу и субботу — 5−10 метров в секунду. В период с воскресенья по вторник он стихнет до трех-семи метров.

Фото: Автодорога в микрорайоне Авиационный Домодедово осенью / Медиасток.рф

Прогноз погоды в Москве и Подмосковье на ноябрь 2025 года В первой декаде ноября в Москве и Московской области снег вряд ли выпадет, заявил Ильин. Октябрь и ноябрь в столице и регионе считают месяцами холодного полугодия, однако в 2025-м из-за переноса воздушных масс с запада возможна теплая погода с температурой выше нормы на три-четыре градуса, рассказал 360.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Отрицательных значений синоптики не прогнозируют. Ночные температуры будут колебаться в диапазоне +3… +5 градусов, дневные — +5… +8», — отметил метеоролог. Благодаря воздушной массе со Средиземноморья по всему Московскому региону днем термометры покажут максимальные значения — +6… +10 градусов, а на юге — до +11.

Фото: Семья идет по дорожке в микрорайоне Авиационный в Домодедово осенью / Медиасток.рф

Это очень высокие температуры для ноября, подчеркнул Вильфанд. Такая аномалия выше нормы на 4-5 градусов соответствует первой декаде октября. «Это означает, что погода отстанет от своего климатического развития примерно на месяц», — отметил метеоролог. В ноябре в Москве и Подмосковье воздух будет насыщен влагой, поэтому вероятна облачность. «Так что пока ни снега, ни похолоданий не прогнозируется. Такое тепло характерно не только для центра Европейской России — Москвы и Московской области, но и для всей этой части страны», — подытожил Вильфанд.