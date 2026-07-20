20 июля 2026 20:38 Ночные дежурства убивают. Какие неочевидные привычки сокращают жизнь Врач Кондрахин: организм быстрее изнашивается из-за курения и ночных смен Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen / www.globallookpress.com Эксклюзив

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На продолжительность жизни сильно влияют генетические факторы, но многое зависит и от самого человека — организм медленнее изнашивается, если соблюдать несколько простых правил. Наибольшее значение в этом вопросе играет здоровый образ жизни и способность справляться со стрессом.

Что сокращает продолжительность жизни Кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин в беседе с 360.ru объяснил, что больше всего по продолжительности жизни бьют лишний вес, курение, алкоголь, психоэмоциональный перегруз и ночной образ жизни. «Каждый из этих фактров вносит свой вклад. Если их убрать, то это уже повод, чтобы организм немного отдалить от наступления болезни», — подчеркнул врач. Эксперт обратил внимание, что курение может «откусить» от продолжительности пять лет, а ожирение — все десять. По его словам, вредные привычки и лишние килограммы заставляют организм изнашиваться быстрее.

Фото: Pia Bayer/dpa / www.globallookpress.com

По этой причине вести здоровый образ жизни лучше начинать смолоду. Специалист оговорился, что начинать заботиться о здоровье можно в любом возрасте — это все равно принесет организму пользу и поможет дольше жить. Кондрахин обратил внимание, что не все люди знают о вреде ночных дежурств, хотя такой образ жизни наносит ощутимый урон здоровью. Он уточнил, что этот факт уже проверили ученые. «Ночные дежурства убивают, это доказано. Ночью мы должны спать. Поэтому есть в трудовом кодексе послабления, раньше выход на пенсию», — отметил врач. Специалист добавил, что сохранить молодость помогает и активный образ жизни. Если человек много физически работал, то он живет дольше. Второй момент — мозговая деятельность, рассказал кардиолог. Люди, которые часто напрягают мозг и ставят перед собой цели, чаще становятся долгожителями. Стресс и питание Большое значение имеет питание и отсутствие болезней. Врач сообщил, что укрепить здоровье помогают даже специи, для этого их нужно потреблять регулярно и чередовать. Вещества, содержащиеся в приправах, помогают бороться с воспалениями в организме, которые неизбежно возникают на протяжении жизни. «Большинство специй, которые мы используем в кулинарии, обладают антиэйдж-свойствами. Чтобы был эффект, они должны быть на протяжении всей жизни», — уточнил собеседник 360.ru.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/NATEE MEEPIAN / www.globallookpress.com