Ночные дежурства убивают. Какие неочевидные привычки сокращают жизнь
Врач Кондрахин: организм быстрее изнашивается из-за курения и ночных смен
На продолжительность жизни сильно влияют генетические факторы, но многое зависит и от самого человека — организм медленнее изнашивается, если соблюдать несколько простых правил. Наибольшее значение в этом вопросе играет здоровый образ жизни и способность справляться со стрессом.
Что сокращает продолжительность жизни
Кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин в беседе с 360.ru объяснил, что больше всего по продолжительности жизни бьют лишний вес, курение, алкоголь, психоэмоциональный перегруз и ночной образ жизни.
«Каждый из этих фактров вносит свой вклад. Если их убрать, то это уже повод, чтобы организм немного отдалить от наступления болезни», — подчеркнул врач.
Эксперт обратил внимание, что курение может «откусить» от продолжительности пять лет, а ожирение — все десять. По его словам, вредные привычки и лишние килограммы заставляют организм изнашиваться быстрее.
По этой причине вести здоровый образ жизни лучше начинать смолоду. Специалист оговорился, что начинать заботиться о здоровье можно в любом возрасте — это все равно принесет организму пользу и поможет дольше жить.
Кондрахин обратил внимание, что не все люди знают о вреде ночных дежурств, хотя такой образ жизни наносит ощутимый урон здоровью. Он уточнил, что этот факт уже проверили ученые.
«Ночные дежурства убивают, это доказано. Ночью мы должны спать. Поэтому есть в трудовом кодексе послабления, раньше выход на пенсию», — отметил врач.
Специалист добавил, что сохранить молодость помогает и активный образ жизни. Если человек много физически работал, то он живет дольше. Второй момент — мозговая деятельность, рассказал кардиолог. Люди, которые часто напрягают мозг и ставят перед собой цели, чаще становятся долгожителями.
Стресс и питание
Большое значение имеет питание и отсутствие болезней. Врач сообщил, что укрепить здоровье помогают даже специи, для этого их нужно потреблять регулярно и чередовать. Вещества, содержащиеся в приправах, помогают бороться с воспалениями в организме, которые неизбежно возникают на протяжении жизни.
«Большинство специй, которые мы используем в кулинарии, обладают антиэйдж-свойствами. Чтобы был эффект, они должны быть на протяжении всей жизни», — уточнил собеседник 360.ru.
Он призвал обращать внимание на качество воды. Жители горных районов, где пьют воду с щелочным составом, чаще становятся долгожителями. Важнейшим пунктом врач также назвал психологическое состояние и отсутствие стресса. Он объяснил, что добрые люди дольше живут и не перегружают сердечно-сосудистую систему лишними переживаниями и обидами.
По его мнению, на состоянии человека положительно сказывается работа с психологом и медитации.
«Дело в том, что эмоции могут вызывать в организме выработку кортизола и адреналина, которые влияют на сердечно-сосудистую систему таким образом, что человек фактически попадает в ловушку: у него повышается давление, он начинает стрессовать. Получается порочный круг, который надо разорвать. Поможет или специалист, или медитация», — подчеркнул Кондрахин.
Он назвал снятие стресса одной из форм продления жизни. Также кардиолог усомнился в действенности фармакологических методов. Он напомнил о биохакере Брайане Джонсоне, который тратил миллионы на различные омолаживающие процедуры, но в итоге все равно серьезно заболел.