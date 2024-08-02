«Нюхаем обязательно». Диетолог научила определять нитраты в арбузах по запаху
Диетолог Белоусова: арбузы на бахчевых развалах Москвы такие же, как в магазинах
В Москве 3 августа откроются бахчевые развалы. В столицу завезут арбузы и дыни из Астраханской и Волгоградской областей, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского краев. Врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова объяснила 360.ru, как выбрать и сохранить плод без последствий для здоровья.
Сезонность
Торопиться с покупкой арбузов не стоит, отметила специалист. Лучше всего лакомиться ими ближе к концу августа. Так больше шансов получать плод, созревший естественным путем.
Стимулируют арбузы азотистыми удобрениями, как правило, теми нитратами, которых мы так боимся. Поэтому, может быть, стоит немного переждать, хотя бы еще неделю. Но с учетом такого жаркого лета вполне возможно, что арбузы созрели и естественным путем.
Анна Белоусова
Также эксперт призвала не верить в миф об особой вредности арбузов и дынь, купленных на бахчевых развалах у дороги. В стационарных магазинах, пояснила она, продают точно такие же плоды.
«На бахчевых развалах у дороги мы покупаем абсолютно те же арбузы, что в магазине. Потому что исходно, когда эти арбузы собирают, они все равно располагаются у дороги, прежде чем их погрузят и отвезут к нам», — сказала диетолог.
Отбор и обработка
Разрезанные арбузы покупать не стоит, посоветовала Белоусова, а дыни лучше выбирать без вдавленных пятен на кожице, так как она слишком тонкая и легко пропустит вызывающую отравление инфекцию. После покупки плоды арбуза или дыни надо тщательно помыть.
«Обычным мылом желательно с губкой хорошенько кожуру потереть, дать обсохнуть или обсушить полотенцем. Так мы избавимся от того, что налетело с дороги, — как водорастворимого, так и жирорастворимого», — пояснила собеседница 360.ru.
Отдельно она обратила внимание, что розовый цвет мякоти необязательно говорит о незрелости арбуза, потому что существуют и такие сорта. А вот мякоть с белесыми и особенно желтоватыми жгутами как раз характерна для недозрелых плодов.
«Нюхаем [арбуз] обязательно, потому что, если от него хотя бы неуловимо идет химический запах, как от жидкости для снятия лака либо мочи, это значит, что в арбузе точно есть большое количество нитратов», — пояснила Белоусова.
Хранение арбуза
Долго хранить разрезанный арбуз не стоит. Собеседница 360.ru объяснила, что сладкая мякоть станет благоприятной средой для инфекции. Поэтому лучше держать его в холодильнике до трех дней.
«Если не планируем съедать весь арбуз, то мы ни в коем случае всю мякоть не нарезаем сразу на кусочки, а оставляем половинку открытой. Ее затягиваем не пленкой, а фольгой и ставим в холодильник. Либо, если место позволяет, можно поставить срезом на тарелку и убрать в холодильник в таком виде», — сказала она.
Дыню Белоусова рекомендовала хранить без косточек. По ее словам, именно то место, где они расположены, закиснет первым делом и испортит остальную мякоть.