«Нюхаем обязательно». Диетолог научила определять нитраты в арбузах по запаху

Диетолог Белоусова: арбузы на бахчевых развалах Москвы такие же, как в магазинах

В Москве 3 августа откроются бахчевые развалы. В столицу завезут арбузы и дыни из Астраханской и Волгоградской областей, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского краев. Врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова объяснила 360.ru, как выбрать и сохранить плод без последствий для здоровья.

Торопиться с покупкой арбузов не стоит, отметила специалист. Лучше всего лакомиться ими ближе к концу августа. Так больше шансов получать плод, созревший естественным путем .

Стимулируют арбузы азотистыми удобрениями, как правило, теми нитратами, которых мы так боимся. Поэтому, может быть, стоит немного переждать, хотя бы еще неделю. Но с учетом такого жаркого лета вполне возможно, что арбузы созрели и естественным путем.

Также эксперт призвала не верить в миф об особой вредности арбузов и дынь, купленных на бахчевых развалах у дороги. В стационарных магазинах, пояснила она, продают точно такие же плоды.

«На бахчевых развалах у дороги мы покупаем абсолютно те же арбузы, что в магазине. Потому что исходно, когда эти арбузы собирают, они все равно располагаются у дороги, прежде чем их погрузят и отвезут к нам», — сказала диетолог.

Отбор и обработка

Разрезанные арбузы покупать не стоит, посоветовала Белоусова, а дыни лучше выбирать без вдавленных пятен на кожице, так как она слишком тонкая и легко пропустит вызывающую отравление инфекцию. После покупки плоды арбуза или дыни надо тщательно помыть.

«Обычным мылом желательно с губкой хорошенько кожуру потереть, дать обсохнуть или обсушить полотенцем. Так мы избавимся от того, что налетело с дороги, — как водорастворимого, так и жирорастворимого», — пояснила собеседница 360.ru.

Отдельно она обратила внимание, что розовый цвет мякоти необязательно говорит о незрелости арбуза, потому что существуют и такие сорта. А вот мякоть с белесыми и особенно желтоватыми жгутами как раз характерна для недозрелых плодов.