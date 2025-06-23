Сегодня 12:58 «Никакой тендер на баньку я не менял». Еще одна спецоперация России — против казнокрадов 0 0 0 Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU / www.globallookpress.com Общество

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Владимир Путин

В России началась специальная операция против казнокрадов. Только в 2024 году в стране выявили 38 500 коррупционных преступлений. Замешанными в «схематозах» оказались как мелкие чиновники, так и крупные госслужщие. Кто займет их места после смены элит — в материале 360.ru.

Мэрская банька, пустые отчеты и много денег За первый квартал 2025 года правоохранители выявили на четверть больше коррупционных преступлений, чем за аналогичный период 2024-го. Следователи завели более 15 тысяч дел, большинство из них — за крупные взятки. Один из таких примеров — экс-сотрудник МВД Георгий Сатюков, который получил взятку в пять миллиардов рублей от администратора криптобиржи. Фигурант привлек к преступлению своего подчиненного, и оба зажили на широкую ногу. Злоумышленников объявили в розыск, но родственники Сатюкова сообщили, что тот скончался еще в 2024 году. Весной за решеткой оказался глава Курской области Алексей Смирнов. В регионе разворовали деньги, выделенные на строительство «засечной черты» против врага. Экс-губернатора судят за хищение миллиарда рублей. В клубок преступлений угодил бывший депутат Курской облдумы Максим Васильев. Он был связан с одним из подрядчиков, который якобы возводил «укрепы», а на деле сдавал пустые отчеты.

Фото: РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге в федеральный розыск объявили главврача больницы № 20 Татьяну Суровцеву. Вместе с коллегами она вывела из медучреждения миллиард рублей. На эти средства казнокрады покупали элитную недвижимость и отдыхали на Мальдивах. Недавно правоохранители задержали главу Красноярска Владислава Логинова за получение взятки в 180 миллионов рублей. Чиновник пообещал компании победу в тендере, а те в награду — деньги и строительство бани на участке Логинова. «Никакой тендер на баньку я не менял», — отрицает глава города.

Фото: РИА «Новости»

Кто займет места казнокрадов? Сейчас в России идет грандиозный процесс смены элит, и на места взяточников придут участники программы «Время героев» — бойцы спецоперации. Их президент Владимир Путин назвал «мои ребята». «Как показывает история Великой Отечественной войны, люди, которые с оружием в руках и кровью защищали Родину, более годятся в управление государством. Потому что они понимают ценность страны и государственного единства», — объяснил «Царьграду» политолог Алексей Ярошенко.

Фото: РИА «Новости»

Переформатирование системы управления страной будет набирать обороты, но даже при смене элит нужна четкая система борьбы с коррупцией: люди не должны засиживаться на одной должности, чиновникам необходима достойная зарплата, роль государства в перераспределении материальных благ следует снизить. «Чем меньше в экономике будет механизмов перераспределения — когда мы сначала у эффективных забрали, а потом, по каким-то договоренностям и как-то выработанным правилам, перераспределили среди неэффективных, вот тогда будет снижаться коррупция», — подчеркнул политолог Антон Любич. По его словам, будет меньше поводов обращаться к чиновникам за материальными благами. А если те не могут их дать, то и незачем давать им взятку.