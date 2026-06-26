Никаких минусов. Почему набирают популярность сделки недвижимости по трейд-ин
Риэлтор Солдатенков: покупка жилья по трейд-ин становится популярнее
Число сделок с жильем по трейд-ин набирает обороты — россияне все чаще продают и покупают квартиры на вторичном рынке. На фоне снижения ключевой ставки спрос на такие предложения растет.
Что такое трейд-ин
Эксперт по недвижимости Иван Солдатенков в беседе с 360.ru рассказал, что сделки по трейд-ин реализуются, когда человек продает жилье с целью купить побольше или поменьше. Часто возникают целые цепочки из трех квартир с разным числом комнат.
«Эти сделки действительно стали бросаться в глаза. Сейчас, когда вы продаете двушку или трешку, скорее всего, к вам покупатель приходит, который продает свою однушку», — объяснил Солдатенков.
Риэлтор уточнил, что число таких сделок может доходить до 80%.
«Это связано с тем, что цены выросли. С нуля сейчас покупают гораздо меньше, а люди, которые свое продают и взамен хотят что-то купить, они с деньгами, а улице оставаться не хотят», — подчеркнул он.
Насколько это безопасно
Эксперт добавил, что в последнее время в Москве сильно выросли цены. На фоне нестабильного рынка недвижимости люди все чаще делают выбор в пользу вторичного жилья.
Риэлтор посоветовал не полагаться на дальнейшее падение ключевой ставки, а менять квартиру сейчас, если есть желание и возможность.
«Если у вас альтернативная сделка, то ждать не нужно ничего — спокойно выходите на сделку и свою запланированную дельту оплачиваете. Либо дельту, которую хотели получить после продажи. Если у вас математика сохраняется, то зачем откладывать?» — подчеркнул он.
Собеседник 360.ru добавил, что в сделках трейд-ин нет подводных камней. Все участники обмена остаются в плюсе и получают жилье. По его мнению, при нестабильном рынке так всегда все и действуют.
Покупать по трейд-ин можно не только вторичное жилье, но и новостройки. По данным «Известий», застройщики все чаще стали предлагать этот вид программ.
Годом раньше опцию с трейд-ин предоставляли менее трети компаний, а теперь — около половины. Больше всего число таких сделок растет в Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Воронеже, Красноярске, Ростове-на-Дону, Казани, Уфе, Калининграде и Владивостоке.