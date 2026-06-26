Никаких минусов. Почему набирают популярность сделки недвижимости по трейд-ин

Число сделок с жильем по трейд-ин набирает обороты — россияне все чаще продают и покупают квартиры на вторичном рынке. На фоне снижения ключевой ставки спрос на такие предложения растет.

Что такое трейд-ин

Эксперт по недвижимости Иван Солдатенков в беседе с 360.ru рассказал, что сделки по трейд-ин реализуются, когда человек продает жилье с целью купить побольше или поменьше. Часто возникают целые цепочки из трех квартир с разным числом комнат.

«Эти сделки действительно стали бросаться в глаза. Сейчас, когда вы продаете двушку или трешку, скорее всего, к вам покупатель приходит, который продает свою однушку», — объяснил Солдатенков.

Риэлтор уточнил, что число таких сделок может доходить до 80%.

«Это связано с тем, что цены выросли. С нуля сейчас покупают гораздо меньше, а люди, которые свое продают и взамен хотят что-то купить, они с деньгами, а улице оставаться не хотят», — подчеркнул он.