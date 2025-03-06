Ни в Бога, ни в черта уже не поверить. Рядом с «Вологодским пятаком» есть жизнь, но какая она

В России мало кто слышал об острове Огненном, расположенном посреди озера Нового. Но почти все знают о «Вологодском пятаке», или ИК-5. Попасть туда можно по деревянному мосту через остров Сладкий, жители которого вынуждены постоянно находиться рядом с серийными убийцами.

Горой за «Пятак»

На острове Сладком живут сотрудники колонии, в основном те, кто уже вышел на пенсию. Для местных учреждение всегда было поселкообразующим предприятием — другой работы в этих диких местах нет. Сейчас сотрудники «Пятака» и сами будто в заключении.

На Сладком нет мобильной связи и водопровода, сюда не ходит общественный транспорт. Местные признаются, что иногда им кажется, будто заключенные на Огненном живут куда лучше. У них есть своя пекарня, вода и канализация.

«А мы, чтобы помыться, носим ведра из озера», — рассказывают жители в беседе с РИА «Новости».

Однако местные против закрытия колонии. Главный редактор журнала «Наш современник» Сергей Викулов организовал кампанию за закрытие «Пятака», но жители вступились за учреждение.

«Думаю, люди и сейчас горой встанут за „Пятак“. Здесь ведь у каждого в семье один или несколько человек там работают. Исчезнет колония — исчезнет и наше поселение», — заявил глава Артюшинского сельского поселения Владимир Макаров.