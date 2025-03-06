Ни в Бога, ни в черта уже не поверить. Рядом с «Вологодским пятаком» есть жизнь, но какая она
В России мало кто слышал об острове Огненном, расположенном посреди озера Нового. Но почти все знают о «Вологодском пятаке», или ИК-5. Попасть туда можно по деревянному мосту через остров Сладкий, жители которого вынуждены постоянно находиться рядом с серийными убийцами.
Горой за «Пятак»
На острове Сладком живут сотрудники колонии, в основном те, кто уже вышел на пенсию. Для местных учреждение всегда было поселкообразующим предприятием — другой работы в этих диких местах нет. Сейчас сотрудники «Пятака» и сами будто в заключении.
На Сладком нет мобильной связи и водопровода, сюда не ходит общественный транспорт. Местные признаются, что иногда им кажется, будто заключенные на Огненном живут куда лучше. У них есть своя пекарня, вода и канализация.
«А мы, чтобы помыться, носим ведра из озера», — рассказывают жители в беседе с РИА «Новости».
Однако местные против закрытия колонии. Главный редактор журнала «Наш современник» Сергей Викулов организовал кампанию за закрытие «Пятака», но жители вступились за учреждение.
«Думаю, люди и сейчас горой встанут за „Пятак“. Здесь ведь у каждого в семье один или несколько человек там работают. Исчезнет колония — исчезнет и наше поселение», — заявил глава Артюшинского сельского поселения Владимир Макаров.
«Вот и в нашем районе ни одной церкви нет»
ИК-5 стала первой в России колонией для пожизненно заключенных. Ее основали в 1994 году в бывшем Кирилло-Новоозерском монастыре. Из окна дома местного жителя Виктора видны увитые колючей проволокой стены ИК-5.
Сам Виктор — потомственный работник ФСИН. Его отец 33 года отслужил в другой колонии в соседнем районе.
«Вообще-то, единственное, о чем я жалею, — что уволился с завода и попал в эту систему. Пообщаешься с заключенными, у которых за плечами три-четыре убийства, — и ни в Бога, ни в черта уже не поверить. Вот и в нашем районе ни одной церкви нет. Отучила нас тюрьма верить», — рассказал он.
Остров вдов
Сладкий называют «островом вдов» — здесь почти нет полных семей. У жительницы Галины Сидорковой муж умер много лет назад. Зимой женщина вместе с соседкой рубит лед, чтобы добыть воды.
«Какие мужики? На острове их почти не осталось», — заявила она.
По ее словам, в колонии тяжелая работа и мужчины быстро умирают.
А мы остаемся здесь свой век доживать.
Галина Сидоркова
Жительница Сладкого
На материке в селе Артюшино есть школа, там учатся 18 человек. Почти у всех родители работают в ИК-5. Здесь к каждому ученику индивидуальный подход — в классах, начиная с третьего, по одному ребенку.
При учебном заведении есть краеведческий музей, в нем собраны образцы национальных костюмов, утюги, прялки. Здесь нет ни кандалов, ни тюремной робы.
Директор школы заявил, что очень хотелось бы, чтобы эта местность ассоциировалась не только с колонией.
«Потому что в противном случае становится страшно за будущее этих детей», — заключил он.