Сегодня 19:23 Незнакомцам запретят писать в мессенджерах с 1 ноября. Как это будет работать? Разработчик Зыков объяснил, будет ли работать запрет на сообщения от незнакомцев 0 0 0 Фото: Unsplash Эксклюзив

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С 1 ноября незнакомцы не смогут написать пользователям мессенджеров в личные сообщения. Госдума приняла поправки об этом еще в июле: по словам авторов инициативы, ограничение защитит россиян от действий мошенников. Как это будет работать и насколько технически возможно, разбирался 360.ru.

Новые требования к соцсетям с ноября Изменения внесли в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно пояснительной записке, сервисами обмена мгновенными сообщениями смогут пользоваться только идентифицированные пользователи. «Проектом предлагается осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера, на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи», — говорится в документе. Кроме того, владельцев мессенджеров обяжут установить функцию, которая позволяет отказаться от получения сообщений от незнакомцев или спама, в том числе информации, запрещенной в России.

Интересно В некоторых сервисах уже есть такая возможность. В настройках конфиденциальности пользователь может запретить людям, которых нет в списке контактов, отправлять ему что-либо или звонить. В некоторых сервисах уже есть такая возможность. В настройках конфиденциальности пользователь может запретить людям, которых нет в списке контактов, отправлять ему что-либо или звонить.

Также, по требованию властей, владельцы мессенджеров должны предоставлять сведения о пользователях своих сервисов.

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Эффективен ли запрет — мнение экспертов «Это правильное решение. Мессенджеры так или иначе несут ответственность за безопасность своих пользователей», — отметил в разговоре с 360.ru эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский. Помимо телефонного номера, должен быть другой подтверждающий фактор, например через СМС. По мнению Дворянского, ограничение будет работать, потому что система сможет отличить добросовестного пользователя от мошенника.

Например, мошенники пишут на 20 адресов в разных регионах. Система видит аномалию и блокирует такие сообщения. Когда обычный человек пишет с каким-то вопросом — это другое, не масштабная рассылка. Александр Дворянский

Однако многие мессенджеры, работающие в России, не зарегистрированы на ее территории, напомнил в комментарии для 360.ru адвокат юридической компании «Константы в праве» и преподаватель РАНХиГС Евгений Кривцун. По этой причине могут возникнуть проблемы с Telegram Павла Дурова или WhatsApp, который принадлежит американской компании Meta*.

Фото: Silas Stein/dpa / Global Look Press

«Они практически не взаимодействуют с российскими органами. Поэтому инициатива провалится. Опять увидим подачу исков со стороны, скорее всего, Роскомнадзора, привлечение к ответственности, суды, будут выписывать штрафы, но проблемы сохранятся», — предупредил юрист. Привлечение к ответственности будет носить популистский характер, реального воздействия не последует, убежден Кривцун. С ним согласился директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, разработчик магазина приложений NashStore Владимир Зыков.

Сложно предсказать, как себя поведут администрации иностранных площадок, которые не то чтобы активно соблюдают российское законодательство. Владимир Зыков

Зыков объяснил, что запрет будет работать, если пользователь самостоятельно включит необходимое ограничение в мессенджерах. «Кроме того, могут возникнуть сложности с владельцами мессенджеров: допустим, они отчитаются о наличии функции по настройке конфиденциальности, но она включится не автоматически, а по желанию клиента», — предположил Зыков.

Фото: Unsplash

Есть вероятность несостыковок и с аспектом идентификации, считает Кривцун. Аналогичная проблема — с SIM-картами, которые продают исключительно по паспорту, но оформляют на одного человека, а на самом деле она предназначена другому. Cотовые операторы потом не проводят аутентификацию клиента, и этой лазейкой пользуются мошенники. «Скорее всего, ситуация с мессенджерами будет приблизительно такая же», — заметил юрист.

Фото: Unsplash

Законодательство развивается, но и злоумышленники не спят, заверил Кривцун: они каждый раз придумывают что-то новое, чтобы обходить защиту. Юрист подчеркнул, что нововведение вряд ли будет действовать, ведь россияне предпочитают в основном иностранные мессенджеры. Для эффективных мер нужно заключить международное соглашение по этой теме, определить порядок взаимодействия операторов связи и владельцев мессенджеров. На сегодня таких договоренностей нет, что и порождает сложности.

Зачем нужен новый запрет Итак, ограничение на получение сообщений и звонков от незнакомых пользователей можно включить самостоятельно в настройках конфиденциальности. Тогда зачем нужен принятый в июле закон? «Государство в лице Роскомнадзора, Минсвязи пытается регулировать процесс, чтобы остановить мошенников. Но вместо того, чтобы накладывать дополнительные обязательства на мессенджеры, было бы проще сделать приложение типа Госуслуг и в него интегрировать функцию антиспама», — подытожил Зыков.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.