Невозможно оторваться. Гости ПМЭФ отправились в виртуальное путешествие по тундре

«Газпром нефть» представила на Петербургском международном экономическом форуме арт-проект «Открывая тундру», который с помощью современных технологий может перенести гостей мероприятия из Северной столицы в мир Крайнего Севера. Посетителей ПМЭФ стенд встречает в образах диких животных: могучего оленя, грозной совы и пушистого песца.

Сказка о Севере

Открытие стенда состоялось 5 июня — в День эколога. Арт-объект разоблачил популярный миф о том, что на Севере есть только «белая пустыня». А тысячи кадров анимации и невероятная детализация передают жизнь, движение и буйство красок, показывая гостям настоящую тундру.

Посетители форума с помощью инсталляции получили возможность увидеть природу под новым углом и вместо привычного взгляда сверху вниз погрузиться в глубину невероятного северного региона. Креативный директор студии Radugadesign Иван Нефедкин рассказал о проекте и сравнил стенд с завораживающей сказкой.

«Наш арт-проект „Открывая тундру“ — это фантазийный взгляд на реальный мир тундры с ее сюжетами и состоянием сказки, в который мы погружаем зрителя», — объяснил он.

Живая тундра

Над проектом работали 50 медиахудожников, которые скрупулезно уделяли внимание всем деталям — для виртуальных животных они создали 17 миллионов волосков шерсти и перьев. Для более реалистичной отрисовки художники даже отправились в экспедицию на Ямал, где изучали северных обитателей в естественной среде. Эффект погружения также создает гигантский изогнутый экран, который показывает объемную картинку.

«Газпром нефть» поставила перед собой задачу показать тундру как живое и разумное существо. Именно такой ее видят коренные жители Севера, которые общаются с природой на языке чувств и эмоций.