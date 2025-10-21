Неуместное веселье: народ не простит богатым светские вечеринки на четвертый год СВО

В блокадном Ленинграде факт разного снабжения народа и элиты был так хорошо засекречен, что мы до сих пор не знаем, чем питались в Смольном. России 2025 года такие испытания, конечно, не грозят, но у нас более 700 тысяч человек воюют, несколько регионов живут под постоянными обстрелами, а Курская область пережила оккупацию. Не пора ли богатым умерить веселье и свернуть демонстративное потребление? Одни в окопе, а другие с разбегу прыгают веселья ради в торт. На четвертый год боевых действий пора бы начать держать перед согражданами лицо.

Стало неуместно У меня есть подписчик, который воюет в Донбассе не просто с начала СВО — он еще в ополчении был. Офицер. Раньше раз в неделю-две оставлял комментарии под моими публикациями, поздравлял с праздниками. Сейчас пропадает на месяцы. Я даже заволновалась, думала — убили. Но нет — жив. Говорит, с души воротит, если открывать Telegram или новости. Вместо этого стал читать книги. Почему воротит? Присылает мне в ответ ссылку на 100 подряд репортажей с празднования восьмилетия известного Telegram-канала, освещающего светские новости. Называть не буду, а то еще обвинят в доносе: полуголыми на парапете с дорогим вином они фотографироваться хотят, а отвечать за это — нет, так что начнется шум. Просто скажем, что канал о красоте, дорогих ресторанах и светское моде. Вечеринку закатили — почти сопоставимую с «голой»: иные гости были там в платьях с натурально голым тылом, призывно задирали ноги, одна дама пришла в полупрозрачном одеянии.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

В репортажах мелькнули счастливые и довольные Ксения Собчак, Андрей Малахов, почему-то — «специалист» по маньякам Саша Сулим. Эти трое, правда, одеты были нормально, не голые. И даже ничего вызывающе именно эти граждане не делали, вели себя сдержанно. Но я отчего-то сразу поняла, почему воюющий капитан не хочет заходить в Telegram. Неприятно, знаете ли, стало. Непонятно, по какому поводу на ровно месте в будний день веселье с задиранием ног и визгами при выносе торта. Неуместность! С одной стороны у нас люди в окопах, иные — уже три с половиной года. Дома их семьи каждый день боятся заглянуть в телефон — вдруг их сын, муж, брат не вышел на связь? И что они видят? Вечеринки, обзоры posh-ресторанов, хроника светских разводов и свадеб, репортажи с богатых крестин… Как это все сосуществует?

Фото: Станислав Красильников / РИА «Новости»

Просели Да, понимаю, что у нас продолжается мирная жизнь. Мы даже в некотором смысле гордимся тем, что наша экономика выдерживает, потребление не проседает. Однако есть нюансы. Начнем с менее важного: не просело потребление далеко не у всех. К сожалению, множество людей уже вынуждены затянуть пояса хотя бы из-за роста процентов по ипотеке, цен на автомобили и детали к ним. Помимо наших локальных невзгод, порожденных санкциями, есть общемировые, глобальные процессы. Так, во всем мире дорожает еда, особенно кофе. Дорожает бензин. В Латинской Америке и Таиланде сейчас тоже скачок цен на топливо.

Фото: www.globallookpress.com

Так же во всем мире, кроме совсем уж отсталых третьих стран, в ряд сфер занятости, даже в IT, пришла роботизация, люди теряют работу. У нас вчера свет на даче отключили, я стала звонить в аварийную службу. Теперь районная «аварийка» отключена, вместо нее — единый номер на 8 800, где отвечает робот «Электра», она принимает сообщения об отключении света и рассказывает о проводимых работах. Сколько людей по стране потеряли работу только по этой причине, вы думали? Помните книгу «1993» Сергея Шаргунова и фильм по ней? Лишившийся места ученый идет работать в аварийную службу, а его жена — диспетчер. Сейчас бы осталась без работы и пойти было бы некуда, даже на кассах меньше вакансий — кассы самообслуживания теперь. Конечно, никто не обязан впадать в умеренность из-за того, что где-то люди потеряли работу или застряли в кредитах. Но должно быть чувство уместности. Вспомнила финансовый кризис в Японии 1980-х: показное перепотребление стало дурным тоном, а модным сделалось самопожертвование. Чтобы предотвратить дефолт страны, японцы сдавали личное золото — для погашения международного займа! Нам дефолт не грозит, но с показным потреблением следовало бы завязывать: многие не по своей вине просели в потреблении, им смотреть на чужие излишества больно.

Фото: Alexey Belkin/Business Online / www.globallookpress.com

У одних — останки в садовой тачке, у других — прыжки с разбега в торт Конечно, не из-за экономической ситуации и проблем на рынке труда надо себя начать ограничивать публично. В первую очередь следовало бы понимать, что у нас происходит на западных границах. Летом глава Пореченского сельсовета Курской области рассказала, что из 82 жителей сел и деревень ее сельсовета, не пожелавших эвакуироваться при наступлении украинцев, только 10 человек смогли позже выехать. Из 72 жителей, застрявших в оккупации, не выжил никто. Есть пронзительнейший рассказ о женщине, чьего мужа украинцы убили в собственном огороде с дрона. Жене два дня не давали выйти из дома, чтобы собрать его останки. Когда же супруга смогла выйти и собрала оставшееся от мужа в садовую тачку, на нее тоже сбросили с дрона взрывчатку!

Фото: В Курской области. Konopatov Yuri/news.ru / www.globallookpress.com

Что теперь? Каждый день обстрелы, Белгород привык к ракетной опасности. Курск стал прифронтовым городом. Даже Липецк, Воронеж живут в состоянии постоянной тревоги. Господи, у нас над дачей в Ленобласти летали беспилотники. Неподалеку при падении БПЛА женщине отрезало ноги — соседи говорят, что позднее она скончалась в больнице. Понимаю, в театр сходить, в музей. Какао с детьми попить. Новогодний балет посмотреть. Но праздники глянца? Костюмированные вечеринки? У нас ведь не только Суджа была и Белгород. Более 700 тысяч человек воюют на фронте: они в окопах. Даже если все со снабжением хорошо, люди неделями вместо душа пользуются влажными салфетками и сутками не снимают обувь. Едят консервы, спят в бушлатах.

Фото: Станислав Красильников / РИА «Новости»

Я понимаю капитана, которому обрыдло заходить в Telegram. Уверена, что он и новости смотреть стал без энтузиазма. А уж выписывать газеты с журналами?

Конечно, не стоит ждать, что в 2025 году в медиа будут сплошные репортажи о кубометрах сплетенных маскировочных сетей и сводки по ранениям. Но и глянцевые вечеринки тоже уже как бы не к месту, потому что в России даже семьи, у которых никто не воюет, заплатили большую цену за победу, понесли лишения, от чего-то вынуждены были отказаться. На этом фоне разгульная жизнь томящегося от скуки богатого меньшинства возмутительна.

Ромовые бабы Приведу пример из… блокадного Ленинграда. Ситуации несопоставимы, но отлично подходят в качестве иллюстрации к сложившейся дилемме — гулять или не гулять богатым с шумом. До сих пор нет никаких внятных источников информации о питании первых лиц Ленинградского обкома и горкома. Засекречено! Свидетельства разные и противоречивые. Коммунисты тщательно скрывали факт неравенства в снабжении города. Знаменитые фотографии с ромовыми бабами с кондитерской фабрики № 2 тщательно прятали, пока не удалось выяснить, что эти фото делали для демонстрации жителям СССР за пределами Ленинграда, дабы скрыть чудовищное положение города в конце 1941 года. В город снимки попали только после публикации «Блокадной книги» Даниила Гранина. А не так давно стало известно, из дневников театрального критика Любови Шапориной, что ромовые бабы в декабре 1941 года продавали в театральном буфете, по «кондитерским» карточкам. Но попасть в этот буфет было очень непросто.

Фото: Scherl / www.globallookpress.com

Почему мы смогли узнать об этом только в 2012 году, когда были опубликованы дневники Шапориной? Потому что такое нельзя произносить вслух. Табу. Притом что не было таких обширных средств распространения информации. Мало кто бы все равно узнал, даже если бы фото с «бабами» просочились в СМИ. Сегодня все бойцы на передовой с телефонами и в свободное время умудряются выходить на связь. Все их матери, жены, дети — тоже со смартфонами. В Белгород, Курск, Донецк и Луганск репортажи с пенных, голых, кремовых и прочих вечеринок приходят в ту же секунду, что и в Москву.

Не пора ли унять увеселительный раж? Просто из чувства гражданской солидарности? Не будем говорить о том, что деньги, которые тратят на голые вечеринки, могли бы пригодиться жителям прифронтовых регионов — этак можно договориться до того, что и новые сапоги пенсионерке будут не нужны, лучше пусть отправит деньги в благотворительный фонд.

Перестали друг друга уважать Просто вспомните о приличии. В России люди давно перестали держать друг перед другом лицо. Думаю, что разудалые вечеринки, гуляния, транжирство — следствие общего падения бытовой культуры, которое есть отказ держать перед согражданами, перед своими соседями, перед случайными прохожими лицо. Отсутствие взаимоуважения. Человек, который в октябре 2025 года на богатой вечеринке прыгает с разбега в торт, не кричит воюющим и терпящим лишения: «Мне на вас плевать». Нет, он говорит им: «Я вас не уважаю». Ну не уважают они горе, тяготы сограждан, поэтому не считают нужным соблюдать приличия. А не считают, потому что не видят для себя никаких последствий: не боятся возмущения, бунта против богатых или потери своей репутации.

Фото: Константин Михальчевский / www.globallookpress.com

Итогом станет новая пропасть между народом и элитой. В 90-е такая пропасть пролегла между населением страны и небольшой прослойкой либеральной интеллигенции и бизнеса, которые пели об эпохе великих возможностей. Тридцать с лишним лет прошло, а пропасть не исчезла.

По итогам последних лет появится еще одна пропасть — между тем, кто в окопах, в обстрелах, в кредитах или без работы, и теми, кто в платье со стразами пьет просекко на глянцевой вечеринке и сигает с разбегу в торт. Если вы планируете жить в этой стране, то должны понять: вас не простят. Либералы тоже думали, что это мелочи. Где они оказались в 2022 году? Кто по ним плакал? Люди 30 лет помнили, поэтому спокойно отпустили от себя чужеродную интеллигенцию. И это в 90-е были всего лишь нищета и унижения. Танцы с просекко на фоне крови и ракет вам не забудут никогда.