Нерест в Подмосковье: какую рыбу можно и нельзя ловить и какие правила действуют
Глава «Рыбацкого комитета» Акатьев напомнил правила рыбной ловли в нерест
В Московской области начался нерестовый сезон — в 2026 году в этот период действуют особые правила рыболовства, направленные на сохранение рыбных запасов. Что нужно знать любителям и профессионалам — в материале 360.ru.
Сколько длится весенний нерест в Подмосковье
В Подмосковье сроки весеннего нереста следующие:
- с 22 марта по 1 июня — в водоемах-охладителях Шатурской и Электрогорской ГРЭС;
- с 1 апреля по 10 июня — на остальных рыбохозяйственных водоемах области.
В этот период вводят ограничения на рыболовство, чтобы создать условия для воспроизводства рыбных запасов.
Какие правила действуют в нерест
- Разрешена только береговая рыбалка вне нерестовых участков.
- Использовать можно исключительно поплавочные или донные удочки, при этом общее количество крючков на одного человека не должно превышать двух.
- Запрещено передвигаться по рекам, озерам, водохранилищам и их протокам на всех видах маломерных и прогулочных судов с применением моторов в запретные сроки и в запретных районах.
«В период нереста можно ловить любую рыбу, кроме краснокнижной. Но таких рыб в Подмосковье в естественной среде практически не встречается. Я не исключаю возможность, что может быть где-то когда-то и появилось в московских водоемах что-то краснокнижное, но я ни разу их там не ловил», — рассказал 360.ru председатель Общественной организации рыбаков России «Рыбацкий комитет» Михаил Акатьев.
Он добавил, что рыбакам запрещается заходить в воду для забрасывания удочки: в нерестовый период рыбалка возможна только с берега.
Не заходя в воду даже для забрасывания удочки, не используя какие-то кораблики, которые рыбаки очень часто используют для завоза своих снастей в воду. Можно рыбачить только с берега. Одна удочка или фидер, но количество крючков не должно превышать двух.
Михаил Акатьев
Эксперт напомнил о тройниках, которые представляют собой три спаянных крючка.
«Данный крючок является одним крючком, он просто называется трехземный или двухземный крючок. То есть двойник, тройник — это один крючок, потому что на воблере, на блесне они очень часто применяются. Можно на них в нерестовый период иметь только два таких крючка. Бывает по три, по четыре трехземных крючка, а вот в нерестовый их должно быть не более двух», — подчеркнул Акатьев.
Запреты в нерестовый сезон
В нерестовый сезон запрещается:
- ловить рыбу на нерестовых участках;
- использовать спиннинг, нахлыст, воблеры, блесны, кружки, жерлицы и другие многокрючковые снасти;
- ловить с лодки;
- находиться у воды с сетями в радиусе 500 метров;
- передвигаться на маломерных и прогулочных судах с моторами в запретные сроки и в запретных районах;
- выходить на лед водоемов-охладителей после 22 марта.
Ответственность за нарушения
За нарушение правил рыболовства грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей по статье 8.37 КоАП. За повторное несоблюдение действующих норм выпишут штраф в пять тысяч, предупредил Акатьев.
«Плюс компенсация наносимого ущерба. В нерестовый период она всегда умножается на два. То есть если вы поймали двух карасей, зайдя в озеро, то каждая рыбка вам станет в 600 рублей. Если поймали карпа неразрешенного размера, также зайдя в воду, то в нерестовый период он вам обойдется в двойном размере», — подчеркнул специалист.
Штраф за судака, пойманного не по размеру или с лодки в нерестовый период, составит шесть и более тысяч рублей. Акатьев справедливо заметил, что гораздо дешевле просто соблюдать правила рыболовства.
Какие виды рыб водятся в Подмосковье
В Подмосковье огромное количество видов рыб, их названия варьируются в зависимости от региона.
«Допустим, на Урале это чебак, в Подмосковье — плотва, уклейка, красноперка, судак, щука, окунь, линь, язь, лещ, подлещик — это маленький лещ. Практически все виды рыб, которые встречаются в Российской Федерации, могут находиться в водоемах Московской области», — сказал Акатьев.
В Красную книгу Московской области занесены 10 видов рыб:
- обыкновенный подкаменщик; занесен также в Красную книгу России; небольшая малоподвижная донная рыба, обитающая в чистых реках и ручьях с каменистым или песчано-галечным дном;
- европейский хариус, в Московской области несколько популяций обитают в бассейнах рек Сестра и Большая Сестра, относящихся к бассейну верхней Волги;
- обыкновенный сом, встречается в Оке, нижнем и среднем течении Москвы, Клязьмы, в Иваньковском водохранилище и системе канала имени Москвы;
- жерех: в Красную книгу Московской области включены популяции бассейна верхней реки Москвы и канала имени Москвы с водохранилищами;
- чехонь — исчезающий вид, который в Подмосковье встречается в Оке, а также в водохранилищах канала имени Москвы.
- волжский подуст: предпочитает крупные реки, обитает в Москве, Оке, Клязьме;
- быстрянка — редка на территории Московской области, ее встречали в реках Дубна и Протва, изредка можно увидеть в бассейне реки Москва;
- белоглазка — обитает в реке Оке и в бассейне верхней Волги; предпочитает быстротекущие реки, имеет средний размер;
- синец — встречается в Оке, Иваньковском водохранилище и в канале имени Москвы;
- стерлядь: в Московской области считается исчезающим видом, занесена в Красную книгу. Населяет реки Оку, Осетр, Москву, изредка встречается в Клязьме, водохранилищах канала имени Москвы, а также в Можайском и Иваньковском водохранилищах;
- европейская ручьевая минога водится в Клязьме, Сестре и Яхроме.
Зачастую краснокнижные виды рыб встречаются в частных водоемах, используемых для организации любительской рыбалки.
«В них выпускают исключительно выращенную рыбу, то есть это не естественно выросшую, а находящуюся в искусственных условиях. Это ограниченный водоем, пруд, потому что, естественно, реку или озеро нельзя в этих целях использовать», — рассказал Акатьев.
Он добавил, что невозможно перегородить речку двумя сетями и разводить там рыбу.
«А если это какой-то небольшой водоем типа загородного клуба, который еще более ли менее выкопан предпринимателем, и там растет форель: рыба ценная, но это частная собственность, ее ловить можно за определенные деньги, в среднем такая рыбалка стоит от 10 до 20 тысяч рублей», — заключил собеседник 360.ru.