Нерест в Подмосковье: какую рыбу можно и нельзя ловить и какие правила действуют Глава «Рыбацкого комитета» Акатьев напомнил правила рыбной ловли в нерест

В Московской области начался нерестовый сезон — в 2026 году в этот период действуют особые правила рыболовства, направленные на сохранение рыбных запасов. Что нужно знать любителям и профессионалам — в материале 360.ru.

Сколько длится весенний нерест в Подмосковье В Подмосковье сроки весеннего нереста следующие: с 22 марта по 1 июня — в водоемах-охладителях Шатурской и Электрогорской ГРЭС;

с 1 апреля по 10 июня — на остальных рыбохозяйственных водоемах области. В этот период вводят ограничения на рыболовство, чтобы создать условия для воспроизводства рыбных запасов.

Какие правила действуют в нерест Разрешена только береговая рыбалка вне нерестовых участков.

Использовать можно исключительно поплавочные или донные удочки, при этом общее количество крючков на одного человека не должно превышать двух.

Запрещено передвигаться по рекам, озерам, водохранилищам и их протокам на всех видах маломерных и прогулочных судов с применением моторов в запретные сроки и в запретных районах. «В период нереста можно ловить любую рыбу, кроме краснокнижной. Но таких рыб в Подмосковье в естественной среде практически не встречается. Я не исключаю возможность, что может быть где-то когда-то и появилось в московских водоемах что-то краснокнижное, но я ни разу их там не ловил», — рассказал 360.ru председатель Общественной организации рыбаков России «Рыбацкий комитет» Михаил Акатьев.

Он добавил, что рыбакам запрещается заходить в воду для забрасывания удочки: в нерестовый период рыбалка возможна только с берега.

Не заходя в воду даже для забрасывания удочки, не используя какие-то кораблики, которые рыбаки очень часто используют для завоза своих снастей в воду. Можно рыбачить только с берега. Одна удочка или фидер, но количество крючков не должно превышать двух. Михаил Акатьев

Эксперт напомнил о тройниках, которые представляют собой три спаянных крючка. «Данный крючок является одним крючком, он просто называется трехземный или двухземный крючок. То есть двойник, тройник — это один крючок, потому что на воблере, на блесне они очень часто применяются. Можно на них в нерестовый период иметь только два таких крючка. Бывает по три, по четыре трехземных крючка, а вот в нерестовый их должно быть не более двух», — подчеркнул Акатьев.

Запреты в нерестовый сезон В нерестовый сезон запрещается: ловить рыбу на нерестовых участках;

использовать спиннинг, нахлыст, воблеры, блесны, кружки, жерлицы и другие многокрючковые снасти;

ловить с лодки;

находиться у воды с сетями в радиусе 500 метров;

передвигаться на маломерных и прогулочных судах с моторами в запретные сроки и в запретных районах;

выходить на лед водоемов-охладителей после 22 марта.

Ответственность за нарушения За нарушение правил рыболовства грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей по статье 8.37 КоАП. За повторное несоблюдение действующих норм выпишут штраф в пять тысяч, предупредил Акатьев. «Плюс компенсация наносимого ущерба. В нерестовый период она всегда умножается на два. То есть если вы поймали двух карасей, зайдя в озеро, то каждая рыбка вам станет в 600 рублей. Если поймали карпа неразрешенного размера, также зайдя в воду, то в нерестовый период он вам обойдется в двойном размере», — подчеркнул специалист.

Штраф за судака, пойманного не по размеру или с лодки в нерестовый период, составит шесть и более тысяч рублей. Акатьев справедливо заметил, что гораздо дешевле просто соблюдать правила рыболовства.

Какие виды рыб водятся в Подмосковье В Подмосковье огромное количество видов рыб, их названия варьируются в зависимости от региона. «Допустим, на Урале это чебак, в Подмосковье — плотва, уклейка, красноперка, судак, щука, окунь, линь, язь, лещ, подлещик — это маленький лещ. Практически все виды рыб, которые встречаются в Российской Федерации, могут находиться в водоемах Московской области», — сказал Акатьев. В Красную книгу Московской области занесены 10 видов рыб: обыкновенный подкаменщик; занесен также в Красную книгу России; небольшая малоподвижная донная рыба, обитающая в чистых реках и ручьях с каменистым или песчано-галечным дном;

европейский хариус, в Московской области несколько популяций обитают в бассейнах рек Сестра и Большая Сестра, относящихся к бассейну верхней Волги;

обыкновенный сом, встречается в Оке, нижнем и среднем течении Москвы, Клязьмы, в Иваньковском водохранилище и системе канала имени Москвы;

жерех: в Красную книгу Московской области включены популяции бассейна верхней реки Москвы и канала имени Москвы с водохранилищами;

чехонь — исчезающий вид, который в Подмосковье встречается в Оке, а также в водохранилищах канала имени Москвы.

волжский подуст: предпочитает крупные реки, обитает в Москве, Оке, Клязьме;

быстрянка — редка на территории Московской области, ее встречали в реках Дубна и Протва, изредка можно увидеть в бассейне реки Москва;

белоглазка — обитает в реке Оке и в бассейне верхней Волги; предпочитает быстротекущие реки, имеет средний размер;

синец — встречается в Оке, Иваньковском водохранилище и в канале имени Москвы;

стерлядь: в Московской области считается исчезающим видом, занесена в Красную книгу. Населяет реки Оку, Осетр, Москву, изредка встречается в Клязьме, водохранилищах канала имени Москвы, а также в Можайском и Иваньковском водохранилищах;

европейская ручьевая минога водится в Клязьме, Сестре и Яхроме.

Зачастую краснокнижные виды рыб встречаются в частных водоемах, используемых для организации любительской рыбалки. «В них выпускают исключительно выращенную рыбу, то есть это не естественно выросшую, а находящуюся в искусственных условиях. Это ограниченный водоем, пруд, потому что, естественно, реку или озеро нельзя в этих целях использовать», — рассказал Акатьев. Он добавил, что невозможно перегородить речку двумя сетями и разводить там рыбу. «А если это какой-то небольшой водоем типа загородного клуба, который еще более ли менее выкопан предпринимателем, и там растет форель: рыба ценная, но это частная собственность, ее ловить можно за определенные деньги, в среднем такая рыбалка стоит от 10 до 20 тысяч рублей», — заключил собеседник 360.ru.