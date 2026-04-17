Нерест в Подмосковье: какую рыбу можно и нельзя ловить и какие правила действуют

Глава «Рыбацкого комитета» Акатьев напомнил правила рыбной ловли в нерест

В Московской области начался нерестовый сезон — в 2026 году в этот период действуют особые правила рыболовства, направленные на сохранение рыбных запасов. Что нужно знать любителям и профессионалам — в материале 360.ru.

Сколько длится весенний нерест в Подмосковье

В Подмосковье сроки весеннего нереста следующие:

В этот период вводят ограничения на рыболовство, чтобы создать условия для воспроизводства рыбных запасов.

Какие правила действуют в нерест

«В период нереста можно ловить любую рыбу, кроме краснокнижной. Но таких рыб в Подмосковье в естественной среде практически не встречается. Я не исключаю возможность, что может быть где-то когда-то и появилось в московских водоемах что-то краснокнижное, но я ни разу их там не ловил», — рассказал 360.ru председатель Общественной организации рыбаков России «Рыбацкий комитет» Михаил Акатьев.

Он добавил, что рыбакам запрещается заходить в воду для забрасывания удочки: в нерестовый период рыбалка возможна только с берега.

Не заходя в воду даже для забрасывания удочки, не используя какие-то кораблики, которые рыбаки очень часто используют для завоза своих снастей в воду. Можно рыбачить только с берега. Одна удочка или фидер, но количество крючков не должно превышать двух.

Михаил Акатьев

Эксперт напомнил о тройниках, которые представляют собой три спаянных крючка.

«Данный крючок является одним крючком, он просто называется трехземный или двухземный крючок. То есть двойник, тройник — это один крючок, потому что на воблере, на блесне они очень часто применяются. Можно на них в нерестовый период иметь только два таких крючка. Бывает по три, по четыре трехземных крючка, а вот в нерестовый их должно быть не более двух», — подчеркнул Акатьев.

Запреты в нерестовый сезон

В нерестовый сезон запрещается:

Ответственность за нарушения

За нарушение правил рыболовства грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей по статье 8.37 КоАП. За повторное несоблюдение действующих норм выпишут штраф в пять тысяч, предупредил Акатьев.

«Плюс компенсация наносимого ущерба. В нерестовый период она всегда умножается на два. То есть если вы поймали двух карасей, зайдя в озеро, то каждая рыбка вам станет в 600 рублей. Если поймали карпа неразрешенного размера, также зайдя в воду, то в нерестовый период он вам обойдется в двойном размере», — подчеркнул специалист.

Штраф за судака, пойманного не по размеру или с лодки в нерестовый период, составит шесть и более тысяч рублей. Акатьев справедливо заметил, что гораздо дешевле просто соблюдать правила рыболовства.

Какие виды рыб водятся в Подмосковье

В Подмосковье огромное количество видов рыб, их названия варьируются в зависимости от региона.

«Допустим, на Урале это чебак, в Подмосковье —  плотва, уклейка, красноперка, судак, щука, окунь, линь, язь, лещ, подлещик — это маленький лещ. Практически все виды рыб, которые встречаются в Российской Федерации, могут находиться в водоемах Московской области», — сказал Акатьев.

В Красную книгу Московской области занесены 10 видов рыб:

Зачастую краснокнижные виды рыб встречаются в частных водоемах, используемых для организации любительской рыбалки.

«В них выпускают исключительно выращенную рыбу, то есть это не естественно выросшую, а находящуюся в искусственных условиях. Это ограниченный водоем, пруд, потому что, естественно, реку или озеро нельзя в этих целях использовать», — рассказал Акатьев.

Он добавил, что невозможно перегородить речку двумя сетями и разводить там рыбу.

«А если это какой-то небольшой водоем типа загородного клуба, который еще более ли менее выкопан предпринимателем, и там растет форель: рыба ценная, но это частная собственность, ее ловить можно за определенные деньги, в среднем такая рыбалка стоит от 10 до 20 тысяч рублей», — заключил собеседник 360.ru.

