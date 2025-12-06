Выйди вон. Чем грозит непроживание по месту регистрации?

Непроживание по месту регистрации — это ситуация, когда гражданин зарегистрирован (в простонародье — прописан) на одном адресе, а фактически живет на другом. Такое положение дел создает серьезные юридические риски, о которых мало кто знает, а другие недооценивают. Давайте разбираться во всем по порядку.

Административная и уголовная ответственность

Напишу лишь о малой части. Так, граждане, проживающие без регистрации по месту пребывания свыше 90 дней или по месту жительства более семи дней после переезда, понесут ответственность по статье 19.15.1 КоАП с назначением штрафа от двух до трех тысяч рублей в регионах, от трех до пяти тысяч рублей — в Москве и Санкт-Петербурге.

Собственники или наниматели, допустившие такое проживание, заплатят от двух до пяти тысяч рублей, юрлица — до 800 тысяч рублей.

Регистрация без намерения проживать признается фиктивной и квалифицируется по статье 322.2 Уголовного кодекса со штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы до пяти лет. К ответственности привлекут не только несостоявшегося жильца, но и собственника помещения, если будет установлено, что он знал об отсутствии намерения регистрируемого лица фактически проживать в помещении.

Проигранные суды

В моей практике есть несколько случаев с извещениями по месту регистрации при фактическом месте жительства по другому адресу, в которых, к сожалению, не получилось помочь. Да, закон предусматривает конкретные механизмы действий суда в случае невручения корреспонденции ответчику. Однако это долго и муторно.

Потому, ввиду большой загруженности судов, практика пошла по другому пути и утвердила позицию, что любые юридически значимые сообщения, включая судебные повестки, считаются полученными, если они направлены по адресу регистрации, независимо от того, живет ли там человек фактически.

Поэтому не стоит удивляться судебным решениям, вынесенным не в вашу пользу в случае непроживания по месту регистрации.

Воинская обязанность

Это актуально для граждан, подлежащих воинскому учету, так как закон связывает его с регистрацией по месту жительства и пребывания. Расхождение между адресом регистрации и фактическим местом жительства приводит к административным штрафам, например по части 2.1 статьи 21.5 КоАП в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, а также риску привлечения по статье 328 Уголовного кодекса за уклонение от призыва.

Жилищные и социальные последствия

Есть риск потери права проживания и пользования жильем для несобственников. Суд вправе выписать из квартиры по заявлению заинтересованных лиц.

Отсутствие регистрации по месту фактического проживания может ограничивать доступ к:

Таким образом, непроживание по месту регистрации — не просто административное правонарушение, а серьезный фактор юридического риска.

Практические рекомендации:

Автор публикации: адвокат адвокатского бюро «МУР» Евгений Гибудуллин

