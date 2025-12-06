Выйди вон. Чем грозит непроживание по месту регистрации?

Непроживание по месту регистрации — это ситуация, когда гражданин зарегистрирован (в простонародье — прописан) на одном адресе, а фактически живет на другом. Такое положение дел создает серьезные юридические риски, о которых мало кто знает, а другие недооценивают. Давайте разбираться во всем по порядку.

Административная и уголовная ответственность

Напишу лишь о малой части. Так, граждане, проживающие без регистрации по месту пребывания свыше 90 дней или по месту жительства более семи дней после переезда, понесут ответственность по статье 19.15.1 КоАП с назначением штрафа от двух до трех тысяч рублей в регионах, от трех до пяти тысяч рублей — в Москве и Санкт-Петербурге.

Собственники или наниматели, допустившие такое проживание, заплатят от двух до пяти тысяч рублей, юрлица — до 800 тысяч рублей.

Регистрация без намерения проживать признается фиктивной и квалифицируется по статье 322.2 Уголовного кодекса со штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы до пяти лет. К ответственности привлекут не только несостоявшегося жильца, но и собственника помещения, если будет установлено, что он знал об отсутствии намерения регистрируемого лица фактически проживать в помещении.