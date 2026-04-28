Непогода стилю не помеха? Как красиво одеться в апрельский снегопад и не замерзнуть

Апрельские снегопады стали для жителей Московского региона неприятным сюрпризом и заставили пересмотреть свой весенний гардероб. 360.ru выяснил, как даже в переменчивую погоду выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно.

Главные правила

Имидж-стратег, эксперт по психологии стиля Анна Кустова посоветовала подбирать гардероб по принципу конструктора и не забывать про многослойность.

«Утром — холодно, днем — тепло, вечером — снова ветер, но одежда должна легко адаптироваться к этим изменениям», — подчеркнула в беседе с 360.ru.

Эксперт уточнила, что в качестве базового слоя лучше выбирать рубашку, топ или тонкий трикотаж. На них можно надеть кардиган, жакет или легкий свитер.

В качестве третьего слоя она рекомендовала остановиться на тренче, пальто или легкой куртке, ориентируясь на то, в каком стиле выдержана остальная одежда. Благодаря продуманной стратегии образ будет аккуратным и собранным.

«Есть простая формула: если погода нестабильна, то образ должен быть гибким. Когда вещи легко снимаются и сочетаются между собой, человек не зависит от температурных сюрпризов», — отметила Кустова.