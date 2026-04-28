Непогода стилю не помеха? Как красиво одеться в апрельский снегопад и не замерзнуть
Стилист Кустова: в демисезон лучше выбирать многослойные образы
Апрельские снегопады стали для жителей Московского региона неприятным сюрпризом и заставили пересмотреть свой весенний гардероб. 360.ru выяснил, как даже в переменчивую погоду выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно.
Главные правила
Имидж-стратег, эксперт по психологии стиля Анна Кустова посоветовала подбирать гардероб по принципу конструктора и не забывать про многослойность.
«Утром — холодно, днем — тепло, вечером — снова ветер, но одежда должна легко адаптироваться к этим изменениям», — подчеркнула в беседе с 360.ru.
Эксперт уточнила, что в качестве базового слоя лучше выбирать рубашку, топ или тонкий трикотаж. На них можно надеть кардиган, жакет или легкий свитер.
В качестве третьего слоя она рекомендовала остановиться на тренче, пальто или легкой куртке, ориентируясь на то, в каком стиле выдержана остальная одежда. Благодаря продуманной стратегии образ будет аккуратным и собранным.
«Есть простая формула: если погода нестабильна, то образ должен быть гибким. Когда вещи легко снимаются и сочетаются между собой, человек не зависит от температурных сюрпризов», — отметила Кустова.
Как одеться на мероприятие
Весной, когда температура может быть непредсказуема, стилист рекомендовала выбирать одежду из правильных тканей: хлопка, костюмной шерсти, трикотажа, тонкого кашемира. Они позволяют адаптироваться к перепадам температуры и при этом смотрятся аккуратно и статусно.
Если человеку предстоит выступать на сцене, образ следует продумать так, чтобы он хорошо выглядел и во время выступления, и на улице. Лучше всего подойдут такие структурированные вещи как костюмы, жакеты и тренчи.
Важно отметить, что они должны выглядеть как часть одного образа.
Например, костюм с легкой рубашкой и тренч сверху. Когда верхняя одежда снимается, образ остается сильным и законченным. Есть правило: верхняя одежда — это первое впечатление о вашем образе. Поэтому тренч или пальто должны выглядеть как часть стиля, а не как случайная вещь, которую надели из‑за погоды.
Одежда для прогулок и офиса
Для прогулки или неформальной встречи лучше поставить во главе угла комфорт и мобильность. Хорошо будут смотреться сочетания вроде лонгслива или футболки, свитера и легкой куртки или тренча, обратила внимание Кустова. По ее словам, такие образы легко трансформируются — всегда что-то можно снять или добавить.
Эксперт посоветовала офисным сотрудникам взять на заметку универсальные комплекты из рубашки, жакета, брюк или юбки.
Именно такие вещи делают гардероб гибким. Если же речь идет о мероприятии или празднике, а погода внезапно изменилась, важно заранее продумать верхний слой как часть образа. Элегантное пальто, тренч или накидка могут не только защитить от холода, но и подчеркнуть стиль.
Собеседница 360.ru заключила, что в переменчивую погоду важно собирать образ сразу под весь день и с учетом возможных изменений температуры. Стиль начинается не с одежды, а с планирования.
Когда гардероб выстроен именно так, человек выглядит уместно, чувствует себя комфортно и не зависит от погодных сюрпризов, подытожила стилист.