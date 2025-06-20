Нейроурбанистика разгадает секреты человека
Щекин: секреты и желания человека поможет разгадать нейроурбанистика
В 2025 году Петербургский международный экономический форум получился непревзойденным не только с точки зрения содержания, но и повестки — во главу угла на всех площадках поставили человека и его потребности. Об этом в беседе с 360.ru на полях ПМЭФ заявил сооснователь и совладелец Группы Родина Владимир Щекин, чья компания давно подхватила этот тренд.
«Форум непревзойденный — как с точки зрения содержания, так и той повестки, которая здесь звучит. Я не знаю ни одной сессии, на которой не звучала бы повестка про город и про человека. И это и есть новация этого форума», — сказал он.
Щекин подчеркнул, что до сих пор потребности человека никогда не ставили во главу угла. Сейчас ситуация изменилась.
Человек стал центром как для государства, так и для бизнеса, для общественных организаций и даже некоторых конфессиональных институтов. Президент еще в апреле на расширенном заседании президиума Госсовета сказал: «Идите и стройте. Идите и стройте, но помните о человеке».
Владимир Щекин
Собеседник 360.ru отметил, что во время интервью на полях ПМЭФ-2025 у него интересовались стоимостью квадратного метжсебестоимости, потребительскими предпочтениями.
«Но никто не спрашивает, как чувствует себя человек в современном мегаполисе. И это как будто игнорируется. Я считаю, что по инерции и весьма опрометчиво. Потому что сейчас это в прямом фокусе государства», — подчеркнул Щекин.
Он вновь обратил внимание, что тему города и места человека в нем, необходимых условий для развития, образования поднимают на каждой панельной сессии.
Я горд, что моя компания подхватила тренд давно. И есть уже реализованные проекты в этом контексте.
Владимир Щекин
Сооснователь и совладелец Группы Родина напомнил, что 10 лет назад на ПМЭФ поднимали проблему так называемой эмоциональной экономики. Казалось, что девелопмент не подхватил тренд, продолжая строить квадратные метры.
«Плоское деление на эконом- и элиткласс уже не соответствует современным тенденциям, запросу нового поколения людей. Сейчас запрос на то, чтобы в среде все было рядом, в шаговой доступности, чтобы была вся необходимая инфраструктура для того, чтобы расти, развиваться, образовываться, взрослым менять профессии», — подчеркнул он.
Для этого, указал Щекин, нужно дополнительное профессиональное образование, акцент на здоровье — например, расположение так называемых модулей здоровья рядом с каждым жилым комплексом. В Группе Родина этим уже занимаются.
Уникальной средой собеседник 360.ru назвал рнннннннайон российских дизайнеров: здесь гостей встретят музей современного искусства под открытым небом, а каждое здание представляет собой архитектурный шедевр.
«У него свой отдельный архитектор, это беспрецедентно. Не говоря уже, конечно, о феноменальной спортивной образовательной инфраструктуре, которая там есть. И ставка сделана на профессию дизайнера как профессию будущего», — добавил Щекин.
Для воплощения задуманного, пояснил он, у Группы Родина есть свои инструменты. И первый из них — проектирование на основании больших данных.
Только когда ты понимаешь, кто твоя целевая аудитория, какие у нее запросы, вкусовые или потребительские предпочтения, что они больше любят пить — чай или кофе, чем больше любят заниматься — хоккеем или плаванием, только анализируя большие данные, обезличенно, не вторгаясь в личную жизнь, но понимая свою целевую аудиторию, ты можешь предложить им именно то, что они по-настоящему хотят.
Владимир Щекин
Подобная тактика, по его словам, может быть даже неосознанной, но даже в этом случае она гарантирует результат: человеку все понравится.
Вторым инструментом Щекин назвал использование нейроурбанистики. Это позволяет проникнуть внутрь человека, разгадать секреты его эмоционально-психологического восприятия окружающей среды.
«Когда вы будете знать, как ваш мозг или психика реагирует на тот или иной цвет, архитектурные формы, ландшафт, то тогда научный подход психологов, нейрофизиологов можно имплементировать в такой документ, как мастер-план», — объяснил собеседник 360.ru.
На ПМЭФ-2025, подчеркнул он, много говорят про мастер-планирование и определение структуры и содержания мастер-плана.
«Наша позиция: обязательно индикаторы нейроурбанистики должны стать составляющей частью мастер-плана, чтобы соответствовать возросшим желаниям и потребностям людей», — заключил он.