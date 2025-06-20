Сегодня 17:34 Нейроурбанистика разгадает секреты человека Щекин: секреты и желания человека поможет разгадать нейроурбанистика 0 0 0 Фото: пресс-служба Группы Родина Эксклюзив

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ПМЭФ-2025

В 2025 году Петербургский международный экономический форум получился непревзойденным не только с точки зрения содержания, но и повестки — во главу угла на всех площадках поставили человека и его потребности. Об этом в беседе с 360.ru на полях ПМЭФ заявил сооснователь и совладелец Группы Родина Владимир Щекин, чья компания давно подхватила этот тренд.

«Форум непревзойденный — как с точки зрения содержания, так и той повестки, которая здесь звучит. Я не знаю ни одной сессии, на которой не звучала бы повестка про город и про человека. И это и есть новация этого форума», — сказал он. Щекин подчеркнул, что до сих пор потребности человека никогда не ставили во главу угла. Сейчас ситуация изменилась.

Человек стал центром как для государства, так и для бизнеса, для общественных организаций и даже некоторых конфессиональных институтов. Президент еще в апреле на расширенном заседании президиума Госсовета сказал: «Идите и стройте. Идите и стройте, но помните о человеке». Владимир Щекин

Собеседник 360.ru отметил, что во время интервью на полях ПМЭФ-2025 у него интересовались стоимостью квадратного метжсебестоимости, потребительскими предпочтениями. «Но никто не спрашивает, как чувствует себя человек в современном мегаполисе. И это как будто игнорируется. Я считаю, что по инерции и весьма опрометчиво. Потому что сейчас это в прямом фокусе государства», — подчеркнул Щекин. Он вновь обратил внимание, что тему города и места человека в нем, необходимых условий для развития, образования поднимают на каждой панельной сессии.

Я горд, что моя компания подхватила тренд давно. И есть уже реализованные проекты в этом контексте. Владимир Щекин

Сооснователь и совладелец Группы Родина напомнил, что 10 лет назад на ПМЭФ поднимали проблему так называемой эмоциональной экономики. Казалось, что девелопмент не подхватил тренд, продолжая строить квадратные метры. «Плоское деление на эконом- и элиткласс уже не соответствует современным тенденциям, запросу нового поколения людей. Сейчас запрос на то, чтобы в среде все было рядом, в шаговой доступности, чтобы была вся необходимая инфраструктура для того, чтобы расти, развиваться, образовываться, взрослым менять профессии», — подчеркнул он. Для этого, указал Щекин, нужно дополнительное профессиональное образование, акцент на здоровье — например, расположение так называемых модулей здоровья рядом с каждым жилым комплексом. В Группе Родина этим уже занимаются. Уникальной средой собеседник 360.ru назвал рнннннннайон российских дизайнеров: здесь гостей встретят музей современного искусства под открытым небом, а каждое здание представляет собой архитектурный шедевр. «У него свой отдельный архитектор, это беспрецедентно. Не говоря уже, конечно, о феноменальной спортивной образовательной инфраструктуре, которая там есть. И ставка сделана на профессию дизайнера как профессию будущего», — добавил Щекин. Для воплощения задуманного, пояснил он, у Группы Родина есть свои инструменты. И первый из них — проектирование на основании больших данных.

Только когда ты понимаешь, кто твоя целевая аудитория, какие у нее запросы, вкусовые или потребительские предпочтения, что они больше любят пить — чай или кофе, чем больше любят заниматься — хоккеем или плаванием, только анализируя большие данные, обезличенно, не вторгаясь в личную жизнь, но понимая свою целевую аудиторию, ты можешь предложить им именно то, что они по-настоящему хотят. Владимир Щекин

Подобная тактика, по его словам, может быть даже неосознанной, но даже в этом случае она гарантирует результат: человеку все понравится. Вторым инструментом Щекин назвал использование нейроурбанистики. Это позволяет проникнуть внутрь человека, разгадать секреты его эмоционально-психологического восприятия окружающей среды. «Когда вы будете знать, как ваш мозг или психика реагирует на тот или иной цвет, архитектурные формы, ландшафт, то тогда научный подход психологов, нейрофизиологов можно имплементировать в такой документ, как мастер-план», — объяснил собеседник 360.ru. На ПМЭФ-2025, подчеркнул он, много говорят про мастер-планирование и определение структуры и содержания мастер-плана. «Наша позиция: обязательно индикаторы нейроурбанистики должны стать составляющей частью мастер-плана, чтобы соответствовать возросшим желаниям и потребностям людей», — заключил он.