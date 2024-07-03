Нефтяники пожаловались в Верховный суд на «тайное изъятие» активов

Жалобу о «тайной экспроприации» активов направили в Верховный суд нефтяные фирмы «КраунСити», «Синтэк-Ойл» и «Южный Урал». Как сообщил РБК , речь идет об изъятии 80 компаний по делу об уклонении налогов на 192 миллиарда рублей бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина, предпринимателя Александра Клячина и компании «Русь-Ойл». По данным издания, все трое заявителей связаны с отбывающим наказание бывшим владельцем «Югры».

Судебные разбирательства по делу об уклонении от уплаты налогов идут с ноября 2022 года, когда Генпрокуратура подала иск. Замоскворецкий суд Москвы встал на сторону правоохранителей и потребовал взыскать с ответчиков 192 миллиарда рублей, а также обратил в доход государства акции «Русь-Ойл» и часть принадлежащих им активов.

Ответчики подали апелляцию, которая осталась без удовлетворения. В январе 2024 года они обратились с кассацией, рассмотрение которой до сих пор не началось.

В своей жалобе «КраунСити», «Синтэк-Ойл» и «Южный Урал» назвали себя собственниками изъятых компаний и заявили о нарушении права на судебную защиту. Они подчеркнули, что кассационные жалобы до сих пор не поступили по месту рассмотрения, а ушли в Замоскворецкий суд, что нарушает правила подведомственности. Кроме того, решение о взыскании активов рассматривают только арбитражные суды.

Заявители подчеркнули, что изъятие активов прошли «тайно» без уведомления и привлечения собственников долей изъятых фирм. Ответчиками по иску Генпрокуратуры выступали «Русь-Ойл», Хотин и Клячин, но в результате своих активов лишились и другие владельцы, которые не могли отстоять свои права, так как не знали о процессе, проходящем в закрытом режиме. О том, что активы им больше не принадлежат, они узнали постфактум.

В обращении нефтяники отметили, что в деле о неуплате налогов суд отказал в проведении экспертизы. Кроме того, справки территориальных отделов ФНС отличаются от данных поданных Генпрокуратурой на десятки миллиардов рублей. Кроме того суд отказался проводить экспертизу рыночной оценки активов и постановил, что их стоимость составила минус 29 миллиардов рублей, что позволило их изъять в доход государства, но не покрыть налоговую задолженность, о которой говорила Генпрокуратура.

В пресс-службе Верховного суда заявили, что жалобу от нефтяников пока не зарегистрировали.

В начале марта Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина к девяти годам и шести месяцам колонии по делу растрате и хищении денег. По версии следствия, предприниматель вместе с другими сотрудниками банка получал невозвратные кредиты и похищал деньги.