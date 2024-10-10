Сегодня 06:03 Неестественный отбор в школы: учить химии и ненависти к Христу Писатель Беседин назвал извинения учителя Жабраилова лживыми 0 0 0 Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / Global Look Press Эксклюзив

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Очередного учителя уволили из школы за его деятельность в социальных сетях. Но на сей раз это не выглядит как самодурство системы образования. Наоборот, похоже на справедливое наказание. Вот только вопросов к системе образования от того не становится меньше.

На этот раз отличились в Чечне. Там учитель физкультуры и химии (да, бывает такое странное сочетание) Шовхал-Берды Мансур Жабраилов вел свой Telegram-канал, где оскорблял христиан и Иисуса Христа. Приводить высказывания не стану, дабы не плодить грех. Но! Поражает идиотическая глупость антихристианской риторики Жабраилова. Такое впечатление, что изъясняется туповатый безграмотный человечек из джунглей, а не педагог. Чему мог научить детей такой наставник? Ответ, полагаю, очевиден.

А все дело в том, что, вероятно, взяли Жабраилова, потому что некого больше было брать. И это лишнее подтверждение того, что в учителя зачастую идут не по призванию, а так как некуда больше идти.

Педагогические вузы — пристанище либо идеалистов (слава им!), либо не поступивших. Оттого ведут учителя столь разные предметы, как химия и физкультура.

Таковы плоды логики и ее воплощения «учитель не должен зарабатывать». Как там было? «Хотите денег? Идите в бизнес!» Ну, или в эскорт. Логика эта пришла к нам с Запада. Напомню, что британские парламентарии рукоплескали решению правительства не повышать оклады учителям. Мол, пусть работают за идею. Тем не менее у нас в России продолжают транслировать подобные бредовые нарративы. Вот и имеем то, что имеем. Сейчас, конечно, все делают удивленные глаза, но Жабраилов и дальше бы продолжал нести свою ахинею, если бы на нее не обратил внимание Роман Голованов. Теперь «учитель» принес извинения. Но что это за мода такая — мямлить лживые покаяния на камеру?

Заметим, что антихристианские бредни Жабраилов транслировал из Чечни — там, где избили человека за сжигание Корана. И ничего. А как быть с оскорблением христиан и христианских святынь? Вообще, кстати, характерный набор у этого Жабраилова: антихристианский бред, агрессия, флаг Палестины на аватарке, незнание истории. Но — учитель!

Все это следствие двух вещей. Во-первых, информационной каши, которая воцарилась повсеместно, и люди в ней реально сходят с ума. Во-вторых, деградации образования, которое без воспитания имеет куда меньше смысла.

Очевидные вещи, казалось бы, но тогда почему их не замечают? Или это некий хитроумный план? Странно. И очень опасно. Ведь учителя-ненавистники воспитают еще более лютых и безграмотных детей. А вот те постараются отомстить и прикончить Россию.