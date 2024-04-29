Мужчины в России жисут на 10 лет меньше женщин. С чем это связано? | 360°

Эксклюзив 29 апреля 2024, 01:15 Недоступное долголетие. Почему мужчины в России живут меньше женщин? Социолог Рощин: более короткая жизнь заложена в мужчинах генетически Freepik

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Российские мужчины живут на 10 лет меньше женщин. Хотя во всех странах мира жизнь у представителей сильного пола короче, чем у слабого, в России этот разрыв один из самых больших. Министр здравоохранения Михаил Мурашко объяснил это вредными привычками и отказом мужчин уделять внимание своему здоровью. Все эти факторы еще сильнее сокращают продолжительность жизни мужчин и без того укороченной самой природой.

Продолжительность жизни и гендер

Более короткая жизнь мужчин — это не чисто российская специфика, такая же ситуация наблюдается во всем мире. И не только у людей, но и среди животных. Об этом 360.ru рассказал социальный психолог Алексей Рощин.

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Он пояснил, что это общая черта большинства млекопитающих. Внимание на это обратил биолог Виген Геодакяна, который вывел теорию о связи продолжительности жизни в зависимости от пола.

«Мужские особи изначально природой предназначены для действий на границе между изведанным и неизведанным миром. Для поиска нового, для риска, для поиска других вариантов, как прокормиться и прокормить свою семью. И зона риска входит в перечень мужских обязанностей, причем на биологическом уровне», — объяснил Рощин.

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Мамы и бабушки дельфинов

По словам Рощина, основная функция женского гендера всегда заключалось за том, чтобы растить потомство и стараться в любой ситуации сберечь его.

Более того, у многих млекопитающих пожилые самки исполняют роль бабушек — следят за детенышами более молодых особей. Такие «бабушки» есть у дельфинов и других стайных млекопитающих.

То есть, они нужны стае, поэтому живут дольше, чем мужчины, которые, когда теряют свою половую функцию, в принципе, уже больше не нужны и довольно быстро после этого умирают. Это, скорее всего, тоже как-то прописано в генах. Алексей Рощин

Что у людей?

Статистика показывает, что жизнь мужчины относительно коротка во всем мире. По оценке аналитической службы ООН за 2021 год, в каждой стране женщины в среднем живут дольше мужчин.

А вот разрыв между этими показателями разный. Самый маленький — в Нигерии, там он составляет 0,8 года.

Впрочем, это дает мало поводов для радости: в этой африканской стране средняя продолжительность жизни — одна из самых коротких в мире, она составляет чуть больше 52 лет.

Вообще в списке стран с самой небольшой разницей между продолжительностью жизни у мужчин и женщин (до трех лет) в основном африканские страны. Исключение составляют Мальдивы, Бахрейн, Катар и Австралия.

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Еще интереснее посмотреть рейтинг стран с самым большим разрывом между этими показателями.

Первые шесть мест занимают государства постсоветского пространства. В Армении этот показатель 10,8 лет, в России — 10,6, в Белоруссии — 10,4, на Украине — 10,2, в Литве — 10, в Грузии — 9,9.

Да и дальше по списку видно, что в постсоветских странах продолжительность жизни женщин и мужчин сильно отличается не в пользу последних.

Кто виноват?

Такой большой разрыв уже не получится объяснить биологическими причинами.

По мнению социолога Рощина, российские мужчины действительно сталкиваются со специфическими неблагоприятными условиями.

С одной стороны, это климатические особенности и социальные трудности. С другой, мировоззренческие и идеологические проблемы.

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«У нас в России меньше возможностей для самопроявления и самоуважения у мужчин. Мужчины в нашей стране часто не чувствуют себя мужиками. Причем это усиливается отношением к ним женщин. Женщины любят говорить: „ты не мужчина, ты не можешь прокормить семью, много заработать, построить карьеру“», — пояснил собеседник.

Он добавил, что после таких обвинений мужчины могут пойти на неоправданные риски, чтобы доказать себе и своей любимой, что он способен на многое. Второй вариант — уход в запой, чтобы не думать о своем несовершенстве.

«И в том, и в другом случае, жизнь у наших мужчин укорачивается», — объяснил эксперт.

Социолог добавил, что эти факторы и выдают значительный разрыв между продолжительностью жизни у мужчин и женщин.