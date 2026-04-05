05 апреля 2026 13:54 Неделя космоса в России: самые яркие и значимые события с 6 по 12 апреля

Космонавты

Роскосмос

Россия

Космос

Королев

День космонавтики

В России с 6 по 12 апреля пройдет Неделя космоса. Сотни мероприятий охватят музеи, лектории, концертные площадки и даже кафе. Где запланировали самые интересные и яркие события — в материале 360.ru.

Неделя космоса в России Неделя космоса пройдет в России впервые. Новую традицию приурочили к 65-летию первого полета человека на орбиту Земли. Начиная с 2026 года тематическая неделя будет проходить с 6 по 12 апреля — указ подписал президент Владимир Путин 29 декабря. Подготовкой и проведением занимаются правительство России и госкорпорация «Роскосмос». К ним присоединились представители бизнеса и общественных организаций. Общенациональная программа охватит разные регионы страны, где состоятся просветительские, культурные и научные мероприятия.

Фото: РИА «Новости»

Ключевые события Недели космоса В первый день Недели космоса учеников ждут «Разговоры о важном», посвященные этой теме. Ребятам расскажут об истории и современности отечественной космонавтики, а специалисты ответят на вопрос, как получить соответствующую профессию. Ученики смогут убедиться, что космические технологи — это неотъемлемая часть повседневной жизни. В прокате 9 апреля покажут картину «Моя собака — космонавт». Фильм повествует о мальчике, который мечтал о космосе и собаке по кличке Белка. В этот день в нескольких регионах запланированы музейные и общественные акции, театральные и тематические постановки. Ассоциация кинопрокатчиков России организует бесплатные показы документальной ленты «Гагарин. Обнимая мир». Она расскажет, какое значение для всего мира имел первый полет человека в космос. Сеансы пройдут в 300 кинотеатрах.

Фото: РИА «Новости»

Флешмоб «Старт к звездам», организованный Роскосмосом и движением «Здоровое Отечество», состоится 11 апреля. В 12 регионах пройдут спортивные события, каждое из которых привязано к символичным для космической эпохи числам: 65 лет со дня полета Гагарина, проведенные в космосе 108 минут и скорость корабля «Восток-1» — 28 тысяч километров в час. Участники смогут ощутить себя частью космического старта, вошедшего в историю. Попасть на флешмоб получится бесплатно, о времени регистрации организаторы сообщат заранее. С 1 по 30 апреля пройдет Национальный гастрономический фестиваль «Первые в космосе». В нем примут участие свыше 70 ресторанов из 18 регионов. Это первый в стране крупный проект, который раскрывает космическую тему через кулинарию. Гости увидят специальные «космические» сеты из трех блюд и напитка от разных шеф-поваров.

Фото: РИА «Новости»

Недели космоса в Подмосковье В Королеве Неделя космоса стала одной из главных площадок. На центральной городской площади у Дома культуры имени М. И. Калинина с помощью автокрана установили купольные конструкции — основу для шатров и макетов планет. В рамках Недели космоса запланировали встречи с космонавтами, лекции, выставки, мастер-классы и показы фильмов. Всего в программе значится более 60 мероприятий. Отдельной частью станет фестиваль «Кванториада» в Техникуме имени С. П. Королева. Его участниками станут 27 команд и 22 школ, которые представят около 90 проектов.

Фото: РИА «Новости»

К проведению Недели космоса подключатся дворцы культуры, библиотеки города и молодежный центр «Космос». В кинотеатрах «Москино» пройдут кинопоказы, посвященные космическим путешествиям: «Звездный инспектор», «Лунная радуга», «Планета бурь», «Лиловый шар», «Время первых», «Белка и Стрелка. Звездные собаки», «Космос зовет», «Погружение в невесомость» и «Курс на Луну». Неделя космоса включает не только просветительские и культурные события, но и научные мероприятия. Их организуют Российская академия наук, Молодежный космический инженерный конгресс МГТУ имени Н. Э. Баумана, региональные форумы и конференции.

Фото: РИА «Новости»

Недели космоса в Москве В Москве 7 апреля в Национальном космическом центре имени первой женщины-космонавта В. В. Терешковой пройдет просветительский марафон. Перед гостями выступят признанные эксперты, а для всех желающих проведут творческие встречи и мастер-классы. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте общества «Знание». На следующий день, 8 апреля, в честь Дня инженера отраслевой форум активной молодежи Роскосмоса «Команда будущего» пройдет на площадке Московского авиационного института. Свыше 200 молодых представителей ракетно-космической сферы примут участие в проектных сессиях, мастер-классах и лекциях.

Фото: РИА «Новости»

Российский космический форум пройдет в Национальном центре «Россия» 9 апреля. Мероприятие задумали как главную федеральную площадку для взаимодействия государства, бизнеса и научного сообщества в космической отрасли. Форум рассчитан на руководителей федеральных и региональных органов власти, представителей профильных ведомств, госкорпораций, крупных IT-компаний, предпринимателей, ученых и лидеров общественного мнения. Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте форума.

Фото: РИА «Новости»

На площадке VK Stadium 10 апреля состоится аудиовизуальное шоу «Первые в космосе. КосмоНайт». Мероприятие объединит музыкальную и технологическую составляющие: зрителей ждут живые выступления артистов, современные сценические эффекты и история отечественной космонавтики. Участникам расскажут о ключевых космических открытиях прошлого и о том, как отрасль развивается сегодня. Попасть на мероприятие получится бесплатно, но для этого нужно предварительно зарегистрироваться.

Фото: РИА «Новости»

День космонавтики станет кульминацией Недели космоса. В Государственном Кремлевском дворце состоится традиционный праздничный вечер с церемонией награждения работников ракетно-космической отрасли. В течение всей недели организаторы планируют провести серию тематических диктантов. Самый масштабный из них запланировали на 12 апреля на ВДНХ в центре «Космонавтика и авиация».