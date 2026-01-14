Сегодня 18:38 Не вывозят мусор во дворе? Куда жаловаться и кто за это отвечает Эксперт по ЖКХ Бондарь рассказал, как правильно писать жалобу на невывоз мусора 0 0 0 Фото: Сбор и вывоз мусора в Москве / Медиасток.рф Эксклюзив

Общество

Штрафы

Свалки

ЖКХ

Роспотребнадзор

Добродел

Экология

Госуслуги

Мусор

Накопившиеся во дворе отходы и переполненные контейнеры — проблема, с которой сталкиваются горожане. Однако немногие знают точный алгоритм действий: кто по закону обязан вывозить мусор, куда направлять претензию и как ее правильно оформить? Ответы на эти и другие вопросы — в материале 360.ru.

Кто устанавливает график вывоза мусора График вывоза мусора можно уточнить в управляющей компании. Его устанавливают правила обслуживания жилых домов, рассказал 360.ru эксперт по ЖКХ, общественный деятель Дмитрий Бондарь. «Если контейнерные площадки переполнены, достаточно сфотографировать их и отправить заявку через мобильное приложение „Наш город“, когда это происходит в Москве. В рамках заявки мусор должны вывезти», — отметил эксперт.

Интересно Аналогичное мобильное приложение есть в Подмосковье — «Добродел». Сервис помогает в решении насущных бытовых вопросов. В остальных городах и регионах жалобу можно подать через портал госуслуг или операторов. Аналогичное мобильное приложение есть в Подмосковье — «Добродел». Сервис помогает в решении насущных бытовых вопросов. В остальных городах и регионах жалобу можно подать через портал госуслуг или операторов.

Если мобильными приложениями пользоваться неудобно, можно позвонить в управляющую компанию — номера указывают в платежных документах. Кто отвечает за вывоз мусора За чистоту во дворах в городах ответственен региональный оператор. «Компания может отличаться в зависимости от населенного пункта. Информация о ней есть в УК. В платежках указывают цену за услуги», — объяснил Бондарь.

Фото: Сбор и вывоз мусора в Москве / Медиасток.рф

Куда жаловаться, если мусор не вывозят В случае переполненных отходами контейнеров в первую очередь следует обратиться к управляющей компании. Если проблему не решат в УК, то позвонить или написать жалобу в жилищную инспекцию. При отсутствии реакции со стороны регионального органа можно оформлять заявку в местное отделение Роспотребнадзора. Когда обращаться в Роспотребнадзор Обычно в Роспотребнадзор обращаются по узкоспециализированным вопросам, например когда мешает шум и специалисты могут выехать на место и замерить его уровень.

Интересно Еще один пример: человеку с первого этажа мешает спать громкий кондиционер соседей сверху. В этом случае следует обращаться в Роспотребнадзор, прикладывая соответствующие видео. Еще один пример: человеку с первого этажа мешает спать громкий кондиционер соседей сверху. В этом случае следует обращаться в Роспотребнадзор, прикладывая соответствующие видео.

«С проблемой невывоза мусора тоже можно обращаться туда, так как это нарушение, связанное с экологией, и есть штрафы, правда, небольшие. Однако когда проблему нужно решить как можно быстрее, подобное решение не сильно поможет», — подчеркнул Бондарь. Роспотребнадзор рассматривает обращения в течение 30 дней. По такой причине в надзорный орган следует обращаться в самом крайнем случае.

Фото: Сбор и вывоз мусора в Москве / Медиасток.рф

Как правильно оформить заявку на вывоз мусора В случае когда во дворе переполнены контейнеры, а вывозить накопившийся мусор никто не торопится, следует придерживаться следующего алгоритма: Сфотографировать невывезенный мусор, направить заявку с материалами через мобильное приложение управляющей компании или региональный сервис, например «Добродел» или «Наш город»;

Когда нет возможности направить обращение через смартфон, то позвонить по телефону управляющей компании. Его указывают на платежках. В разговоре сообщить ФИО, адрес с номером квартиры, подробно описать проблему;

Записать или запомнить номер заявки. По нему узнать решение проблемы — если мусор не вывезли, нужно позвонить снова и, назвав цифры, выяснить причину, по которой на обращение не среагировали. «Обращение в УК или в жилищную инспекцию через портал госуслуг, ГИС ЖКХ, госуслуги „Дом“ обычно делают через авторизованный аккаунт, где уже есть все необходимые данные», — напомнил Бондарь.

Фото: Мобильные телефоны / Медиасток.рф

Если по какой-то причине приходится писать бумажное заявление, эксперт посоветовал указывать необходимые сведения, делать два экземпляра заявления и прикладывать выписку из ЕГРН, в которой указывается, что заявитель — собственник помещения. От последнего зависят сроки исполнения обращения. Когда человек не владелец жилплощади, то УК может отвечать на заявку в течение 30 дней, собственнику — от трех до 10 суток.

Иногда в приложениях или на сайтах ставят неправильные сроки — дело в ошибке системы. «У меня были случаи, когда в системе ГИС ЖКХ в результате какой-то ошибки проставили неправильный срок. Управляющая компания не ответила мне как собственнику в рамках 10 дней, и я пожаловался в жилищную инспекцию, прикладывал номер обращения, в котором видно, когда мне ответили с нарушением сроков. Организацию привлекали к ответственности», — объяснил Бондарь.

Фото: Сбор и вывоз мусора в Москве / Медиасток.рф

В каких случаях на заявку могут не среагировать Такое бывает достаточно редко, отметил эксперт в сфере ЖКХ. «С мусором на моей практике подобного не случалось. Иногда попадаются управляющие компании, которые пользуются лазейкой в законе по поводу анонимности заявления. Тот, кто обращается, должен назвать фамилию, имя, отчество, адрес и номер квартиры — это одно из обязательных условий, чтобы обращение считалось неанонимным. Если правило не соблюсти, у УК появляется пространство для маневра, чтобы оперативно не реагировать», — объяснил Бондарь. Можно ли самостоятельно вывезти мусор Никто не запрещает утилизировать отходы самостоятельно при соблюдении законов и мер пожарной безопасности. Однако в подобном случае гражданин все равно заплатит за вывоз мусора управляющей компании, так как услуги оплачивают согласно фиксированному тарифу. По такой причине все организации, такие как кафе или частные предприятия, помимо УК, заключают договоры о вывозе мусора с региональным оператором. «Услугу предоставляет специализированная организация», — пояснил эксперт.

Фото: Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com

Чем грозит накопление мусора во дворе для экологии и человека Антисанитария из-за невывезенного мусора приводит к росту численности грызунов. Они способны разносить инфекции и болезни, потому от их количества напрямую зависят вопросы здоровья граждан. Также благополучию горожан могут угрожать бродячие животные, которые собираются вокруг свалок, тараканы, мухи, ведь они переносчики различных заболеваний. Кроме того, серьезный вред получает и экология: Токсичное заражение почвы, что приводит к накапливанию тяжелых металлов, кислот, щелочи, других опасных соединений, нарушению плодородия;

Загрязнение воды;

Загрязнение воздуха;

Деградация и гибель экосистем.