Смотрят, как те обливают головы краской и занимаются сексом. Почему не спадает мода на треш-стримы?

На днях 23-летнего треш-блогера Георгия Дзугкоева задержали в Таиланде после снятого в пикапе секс-ролика. Ему предъявили обвинение в непристойном поведении. Инфлюенсеру грозит запрет на въезд в страну, штраф до пяти тысяч батов (порядка 13 тысяч рублей) и аннулирование визы. Что такое треш-блогинг, чем он опасен, кто его смотрит и как оградить детей от подобной информации в Сети, выяснил 360.ru.

Что такое треш-блогинг Треш-стримы — это прямые эфиры, где блогер совершает опасные для здоровья и унизительные действия над собой и окружающими ради денег: люди бьют друг друга, сбривают брови, заливают перцовым баллончиком, ударяют током, выпивают бутылку алкоголя залпом, мучают животных. За это зрители платят ведущему донаты — и так они становятся участниками стрима и указывают блогеру, что еще вытворить.

Интересно С английского термин trash stream переводится как «мусорная трансляция». Словосочетанием обозначают низкопробный контент. С английского термин trash stream переводится как «мусорная трансляция». Словосочетанием обозначают низкопробный контент.

В последнее время к треш-блогингу начали относить не только прямые эфиры, но и ролики с шокирующей, провокационной, скандальной или откровенно неприятной информацией с целью привлечения внимания и вызова сильных эмоций. Каждый пятый интернет-пользователь, а это около 20%, лично сталкивался с треш-стримами (около 2% — часто, 18% — редко). Людям от 18 до 24 лет подобный контент попадался в Сети в 42% случаев.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Отцом жанра считают блогера Кирилла Зырянова, который вел блог под ником VJLink. Он начинал как стример видеоигр, но стал популярным благодаря треш-контенту. В 2013 году во время игры в прямом эфире в Dota 2 его приятель выбил Зырянову зубы. Также рунету известны такие треш-блогеры, как Николай Белов, Людмурик и Гобзавр, Иван Филатов, Юлия Финесс, Андрей Бурим под ником Mellstroy. Последнего приговорили к полугоду исправительных работ за избиение модели Алены Ефремовой в прямом эфире. В истории жанра были и несчастные случаи. В 2020 году стример Стас Решетников под ником Reeflay избил свою подругу и вытолкал ее на балкон зимой. Девушка замерзла насмерть. Зрители видели, как блогер внес тело погибшей в квартиру, а также вызывал скорую утром. За убийство мужчину осудили на шесть лет колонии строгого режима, запись из YouTube удалили.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Почему блогеры снимают треш-контент Подобные видеоролики — быстрый способ получить внимание, рассказала 360.ru психолог Екатерина Кольцова. Она напомнила, что в нашей стране даже черный пиар считается пиаром, а хайп — это хорошо. «Сначала, когда личность оказывается в центре скандала, на нее обрушивается хейт. Одновременно к персонажу приковывается огромное внимание, а далее оно монетизируется», — отметила эксперт. Кроме того, существует зависимость от лайков. Если это прорабатывать со специалистом, то окажется, что в детстве человека недолюбили родители, которые не уделяли ребенку должного внимания. Уже будучи взрослым, человек зарабатывает его через одобрение пользователей соцсетей: донаты, сообщения в директ. Есть и те, кто критикует таких «инфлюенсеров» за маргинальный контент и даже буллит, но некоторым блогерам и такая реакция важна как акт внимания.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Зачем люди смотрят треш-контент и чем он может быть опасен для зрителей У всех людей есть теневые проявления: скрытые желания, асоциальные потребности, фантазии. Далеко не каждый способен признаться в них даже самому себе. «Отсюда большой спрос на видео про маньяков, различные триллеры, контент про жесткие секс-истории. Например, большинство людей консервативны в теме интима. Когда им дают возможность понаблюдать со стороны за треш-контентом, они невольно испытывают первое чувство. И не всегда это отвращение», — объяснила психолог. Потом оно сменяется другим — осуждением. Зрители, увидев секс-ролик в пикапе, подумают про себя: я такое никогда не сделаю, я молодец, я правильный, а они плохие. Другое дело, когда подобные видео смотрят дети и люди с нестабильной психикой. У них может возникнуть желание имитировать асоциальное поведение.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

«Дети, которым не хватает внимания родителей в семье, могут его получать плохим поведением: двойками, разбитыми окнами в школе. Они знают, что их отругают, зато заметят. Треш-блогеры действуют по тому же принципу: провоцируют, чтобы их заметили», — отметила Кольцова. Треш-контент способен исказить ценности детей. Из-за трансляции таких историй в Сети, по телевидению, в СМИ подростки могут начать воспринимать этот вид блогинга как норму. «Еще к рискам я бы отнесла психическую уязвимость. У детей и людей с уже расшатанной психикой возможно развитие депрессии, биполярного расстройства, тревожности, нарушения адаптации», — пояснила специалист. Подобные ролики могут усугубить эти состояния, если они уже есть.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Треш-блогинг и закон В августе 2024 года в России начал действовать закон о треш-стримах. Согласно документу, этим видом контента считают любую информацию в интернете, которая «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, содержит изображения противоправных, в том числе насильственных, действий». Контент распространяется из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений. За ведение такой деятельности в Сети предусмотрели следующие штрафы: для граждан — от 50 до 100 тысяч рублей;

для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей;

для юрлиц — от 800 тысяч до одного миллиона. Также оборудование для трансляций у нарушителя изымается.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com

Как защитить детей от подобного контента Контент, который потребляют дети, следует фильтровать, отметила Кольцова. К сожалению, в современном мире делать это все сложнее. Поэтому единственно правильной стратегией в данном случае будет диалог с ребенком: что можно смотреть, а что не следует — с объяснением причин. «Если же родитель застал подростка за просмотром подобного контента, нельзя кричать. Важно об этом поговорить после, дать ребенку ощущение, что со старшим такое можно обсуждать. Нужно постараться понять, почему он смотрит такие видео, какие эмоции треш-контент вызывает», — объяснила психолог. Чтобы у ребенка не оставалось времени на подобные развлечения, его можно чем-то занять: записать на кружок, в секцию, проводить больше времени на выходных, желательно без гаджетов.