Не шептать и не цыкать. Чему будут учить мигрантов на новом адаптационном курсе в России

«Коммерсант»: мигрантов будут учить не свистеть и не шептаться на своем языке

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало новый адаптационный курс для трудовых мигрантов из Центральной Азии в виде 70-минутной лекции. За это время слушатели должны узнать все необходимое не только о трудовом и миграционном законодательстве, но и о неформальном поведении в обществе, сообщил «Коммерсант» .

О законах, патентах и русском языке

В адаптационный курс включили четыре блока. В первом слушателям подробно объясняют порядок въезда и пребывания иностранцев на территории России, все, что связано с оформлением патента и заключением трудового договора.

В блоке о неформальном поведении мигрантам объяснят, как принято вести себя в российском обществе. Лекторам, по данным издания, нужно будет подчеркнуть важность владения русским языком, но при этом уточнить, что РФ — многонациональное государство, поэтому не все в стране говорят только по-русски.

Блок про неформальное общение

Также иностранцам объяснят, что для общения с людьми, которые не являются их родственниками или близкими знакомыми, не подходит обращение «брат» или «сестра». Также слушателей призовут не обсуждать прохожих на родном языке и не шептаться на нем в присутствии других людей, указала газета.

Отдельное внимание иностранцев обратят на то, что в России не принято публично демонстрировать отношение к какой-либо религии, совершать религиозные обряды на улице и проводить намаз в общественных местах. Также лекторы должны указать на неприемлемость жертвоприношений животных.

В блоке о неформальном общении есть подраздел об основах поведения с противоположным полом. В нем, по информации авторов материала, мигрантам должны объяснить, что яркая или открытая одежда, которую могут носить россиянки, не является чем-то предосудительным и не сигнализирует о готовности женщин к знакомствам.

Внимание слушателей акцентируют и на том, что к незнакомым людям нельзя прикасаться, а также не стоит свистеть и цыкать, чтобы привлечь внимание понравившейся женщины или мужчины.

Ролики с Тимуром

Помимо текстовых материалов, в рамках этого курса разработаны 11 анимационных роликов, в которых главный герой по имени Тимур рассказывает о правилах жизни в России.

Работу над курсом завершили в сентябре прошлого года, а пробовать его будут в Подмосковье, Калининградской области, Якутии, Пермском и Краснодарском краях. Замглавы ФАДН Станислав Бедкин ранее отмечал, что курс успешно прошел апробацию в этих регионах, отметило издание.