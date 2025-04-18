«Не раздвигайте ноги до свадьбы!» Автор эпатажного заявления пояснил свою позицию о воздержании

Россиянкам посоветовали «не раздвигать ноги» перед первым попавшимся мужчиной, а ждать «надежного». На автора высказывания, директора Института демографического развития России Руслана Ткаченко, обрушился шквал критики. В стриме 360.ru с Анастасией Букреевой демограф пояснил свою позицию по вопросу абортов, воздержания и блуда.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Ткаченко заявил, что количество абортов сократится, если женщины откажутся вступать в близкие отношения с мужчинами до свадьбы. Он подчеркнул, что ответственность женщин — «не раздвигать ноги», пока не поймет, что за ней стоит мужчина, на которого можно опереться.

«Одни говорят, что мужчины виноваты, другие говорят — женщины. По факту, получается, ответственность несут дети, которых во время абортов убивают. На самом деле, конечно же, ответственность распределена между мужчиной, женщиной и обществом, которое сейчас вполне оправдывает и поддерживает блуд и беспорядочные половые связи», — заявил Ткаченко.

Демограф подчеркнул, что раньше общество несло ответственность за тех, кто блудил, а также предпринимало усилия для предотвращения блуда.

«Сейчас это считается нормой, а последствия известны. Я считаю, что это диагноз обществу, что все так взволновались из-за моего сообщения», — отметил Ткаченко.

Специалист пояснил, что со временем набор ценностей, который считается общечеловеческим, не изменился. Предположения, что воздержание до свадьбы спровоцирует увеличение насилия в стране и развитие проституции — это попытка «рационализаторски объяснить, почему хотят блудить».

«Почему все религии, культуры запрещали все это? Потому что понятно, что общество после этого разрушается, и народы исчезают. И чтобы этого не было, поэтому во всех культурах введено такое строгое внимание этому вопросу», — отметил Ткаченко.