Не нашли иного варианта отжать. Жителей дома в Челябинске хотят расселить без компенсаций

Жители Челябинска пожаловались на несправедливость вокруг дома — им объявили, что скоро здание расселят для строительства развязки, а компенсации обещают выплатить не раньше 2038 года. О ситуации рассказал 360.ru Александр — один из собственников жилья в доме.

Городу нужна эта земля

Он заявил, что недавно в доме начали проводить капитальный ремонт, и уже после этого вышел документ за подписью тогдашней главы города Натальи Котовой, по которому здание признали аварийным.

«В одной из муниципальных квартир произошло обрушение перекрытия, она имеет задолженность по ЖКХ, в том числе по капремонту — 400 тысяч рублей. И на основании только одного обрушения в одной из комнат этой квартиры весь наш дом признали аварийным. Ситуация такая, что администрации понадобилась земля под нашим домом и она не нашла никакого другого варианта эту землю себе отжать, кроме как признать дом аварийным», — рассказал мужчина.

Он подчеркнул, что жильцы не против самого по себе расселения, но их возмутило то, как его оформили.

«Маневренное жилье, по законодательству, выделяется не менее шести квадратных метров на одного прописанного человека. У меня квартира, допустим, 70 квадратных метров, мы с супругой прописаны в ней вдвоем. И вот представляете: выдадут нам сначала, грубо говоря, 30 квадратных метров. Куда мы всю свою мебель денем, выбросить ее должны?» — задался он вопросом.

Александр обратил внимание, что маневренное жилье предоставляют максимум на два года. Спустя это время, по его словам, возможно, семье вообще предложат комнату в общежитии.

При этом сумма компенсации, которую выплатят в 2038 году, добавил собеседник 360.ru, даже близко не покроет стоимости жилья.