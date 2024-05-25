«Не мог покончить с собой». Сестра бойца СВО настояла на вскрытии его гроба

Жительница Новоуральска настояла на вскрытии гроба с телом своего брата, участвовавшего в СВО. Женщина не поверила в причину смерти родственника, сообщило местное издание E1.ru .

«Мы пришли в похоронный дом — там цинковый гроб закрытый. Я попросила открыть его, чтобы посмотреть, кто там лежит. Нам сначала отказывали, говорили: „Вы готовы, что там будет жестко?“ В итоге открыли, и мы опознали брата», — рассказал сестра погибшего.

По данным журналистов, мужчина отправился на СВО добровольцем в конце сентября 2023 года. Скончался 26 декабря в ДНР. Семье сообщили, что он покончил с собой, но близкие не могут в это поверить.

В военкомате, по ее словам, выдали только копию врачебного свидетельства о смерти из Донецка. Собеседница издания подчеркнула, что в документе указали причину смерти. Однако брат не мог совершить суицид даже в силу своего характера, пояснила она.

Семья обратились в следственный отдел СК по Новоуральску, потребовав повторную экспертизу. Тогда эксперт, по словам близких, вообще не смог установить причину смерти и указал в заключении, что на теле отсутствуют повреждения, которые могли бы к ней привести.

После этого близкие погибшего бойца направили обращения в военную прокуратуру и военный Следственный комитет, а также в правоохранительные органы Донецка.

К ситуации подключилась омбудсмен

Похороны бойца прошли 17 мая. Но точная причина смерти все еще неизвестна, подчеркнуло издание. По данным авторов публикации, ситуацию взяла под контроль уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Сестра умершего участника СВО из Новоуральска обратилась в правоохранительные органы и аппарат уполномоченного. Это дело передано в следственный отдел СУ СКР по Пролетарскому району Донецка», — пояснила она.

Кроме того, омбудсмен направила письмо руководителю СУ СКР по ДНР, его возглавляет выпускник Уральской государственной юридической академии Роман Кашин.

«Я с ним лично знакома еще по его работе в Уральском СУ СКР на транспорте, поэтому попросила Романа Сергеевича разобраться в этой непростой ситуации», — добавила уполномоченный, выразив уверенность, что следователи установят истину и ответят на все вопросы родственников мужчины.