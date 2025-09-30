Сегодня 14:08 «Не конечная станция». Секс не избавит от осенней хандры на 100% Психолог Абашин: секс — малая часть того, что поможет справиться с хандрой осень 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

Психологи советуют чаще заниматься сексом зимой, чтобы легче справляться с сезонной депрессией из-за долгой темноты. Регулярная интимная жизнь может стать эффективной профилактикой сезонного аффективного расстройства. Действительно ли секс — панацея от болезни и какие еще есть методы, помогающие бороться с хандрой, выяснил 360.ru.

Секс всему голова? Психолог Вера Калантар рассказала Telegram-каналу Shot, что регулярная сексуальная активность улучшает самочувствие на гормональном уровне. Во время секса вырабатываются дофамины и эндорфины — естественные антидепрессанты. Это помогает снизить стресс и тревожность. Кроме того, сексуальная жизнь нормализует циркадные ритмы и улучшает качество сна. Таким образом, секс — естественный и эффективный способ поддержать свое психоэмоциональное состояние зимой, отметила она. Организм адаптируется к нехватке света и уменьшает симптомы сезонной депрессии.

Фото: РИА «Новости»

Помогает ли секс бороться с депрессией? Но секс — не панацея от депрессии. Об этом в беседе с 360.ru рассказал когнитивно-поведенческий терапевт Анатолий Абашин. «Депрессия подразумевает под собой три ключа: плохое представление о себе, о мире в целом и о собственном будущем. Это так называемая триада депрессии. То есть сезонное расстройство не равно депрессия», — пояснил он. По словам психолога, секс, несомненно, важен для человека. Но иногда, особенно у возрастных людей или семейных пар, которые давно вместе, он становится менее значимым. Вместо этого их внимание переключается на другие вещи.

Поэтому секс, конечно, замечателен, он нужен, но это не конечная станция. Анатолий Абашин когнитивно-поведенческий терапевт

По словам эксперта, можно принимать витамины, например, D3 в виде капель во время завтрака.

Фото: Медиасток.рф

Как справиться с осенней депрессией Для того чтобы победить осеннюю и зимнюю хандру, важно вырабатывать гормоны счастья через любую физическую активность. Это не только секс. «Вышли на пробежку, просто погуляли в парке — великолепно. Можно тело вводить в так называемое понятие управляемого стресса. Это та же самая сауна. Телу там не нравится, а нравится нам. Тело начинает вырабатывать адреналин, следом надпочечники начинают вырабатывать кортизол. Тело в стрессе, мы выходим из сауны, тело расслабляется, мы кайфуем. То есть только от того, что тело само по себе расслабилось», — сказал Абашин. Следующий этап — правильное питание и социальное взаимодействие. Это касается и зумеров, ведь сейчас буквально все виртуальное. Секс, общение, рабочие конференции и многое другое — все удаленно.

Мы социальные существа, и нам очень важно чувствовать тепло друг друга. Так или иначе, мы все очень контактные и тактильные. Анатолий Абашин когнитивно-поведенческий терапевт

Есть люди, которые не любят обниматься по собственным причинам. Возможно, в их жизни были события, которые сформировали такое отношение, отметил собеседник 360.ru. «Но по большому счету человеку нужен человек», — подчеркнул он. То есть секс — это только малая-малая толика того, что поможет справиться с осенней хандрой. Но это даже не 10%.