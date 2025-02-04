Российская «мама Стифлера» упала со стула на съемках кинопроб и стала звездой Сети

Актриса, рухнувшая со стула во время записи ролика для кинопроб, Лана Долева, рассказала 360.ru, что опубликовала видео забавы ради. На какой-то ошеломительный успех после него она и не рассчитывала.

«Я не думаю, что это успех. Мне кажется, что это больше прикол. Я не думаю, что у меня сдвинется куда-то. Все это весело, но не думаю, что будет выхлоп», — отметила она.

Все дело в подушке

По словам женщины, она опаздывала и спешила записать видео. Она схватила раскладной табурет и положила на него подушку, потому что идти за другим стулом было некогда.

«Это было моей ошибкой или удачей. Моя тяжесть неравномерно расположилась из-за этой подушки. Встать мне было тяжело — ноги кверху», — со смехом объяснила Лана.

Долева пояснила, что снимала ролик еще год назад. Эта публикация уже вторая. В прошлый раз ролик залетел в актерской среде, и она хотела, чтобы его увидело как можно больше людей. В этот она ставила никаких хештегов. Единственная ошибка, по мнению женщины, что она не указала на самом видео своего имени. Ролик вирусится, но не все знают, кто на нем. Тем не менее у 55-летней актрисы есть свои фанаты.

Чем известна Лана Долева

Женщина также рекламное лицо ромком-реалити «Дом отдыха» «Ягодка» на телеканале «Пятница», где одинокие женщины и мужчины в возрасте от 35 до 60 лет ищут свою любовь.

Живет Лана в Краснодаре. Раньше она часто летала одним в Москву, например на примерки. Но теперь из-за закрытых аэропортов попасть в столицу стало сложнее.