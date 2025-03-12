12 марта 2025 21:10 Не будь неудачником в Москве. Как студентам из регионов посоветовали сидеть дома HR-эксперт Мурадян объяснил предложение Матвиенко о наборе студентов в вузы 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Общество

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Валентина Матвиенко стала сегодня одним из главных ньюсмейкеров после своего высказывания о студентах из регионов и столичных вузах. Что имела в виду спикер Совета Федерации и как это соотносится с реальным положением дел на рынке труда, разбирался 360.ru.

Суть идеи Матвиенко о студентах из регионов Своим мнением о студентах из регионов, их учебе в столичных вузах и дальнейшей жизни после выпуска Матвиенко поделилась на совещании по вопросам организации работы Совета при президенте по демографической и семейной политике.

По словам спикера СФ, еще в 2012 году — во время глобального экономического кризиса — высшие учебные заведения начали бездумно наращивать прием студентов на платное обучение и «штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны».

Вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получалась история неудачников, которые идут работать менеджерами, условно называю, торговой сети. Ничего плохого в этом нет, но к себе домой они уже не вернутся. Валентина Матвиенко

Матвиенко выразила уверенность, что сейчас настало время делать акцент на региональных университетах и институтах. «Где родился — там и пригодился. <…> Надо действовать. Давайте поставим задачу в течение пяти лет, это по щелчку не делается, уменьшать наборы в высшие учебные заведения», — призвала она. По мнению председателя верхней палаты парламента страны, вузам нужно набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям, и не более того. А «остальные пусть учатся у себя дома».

Уже сейчас, продолжила Матвиенко, в регионах прикладывают усилия, чтобы удержать молодых людей и дать возможность не уезжать получать образование в крупные города.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

«Кампусы строят, чтобы закреплять молодежь в различных регионах. <…> Там родители, дедушки, бабушки. Там родить и воспитать проще. А в Москве, дай бог, устраивают жизнь к 30 годам», — добавила спикер СФ.

Это ущемление прав абитуриентов? Предложение Матвиенко сократить прием абитуриентов из регионов в столичные вузы столицы не оценил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. «До сих пор мы слышали, что поступление студентов из регионов в столичные вузы — это главное достижение единого государственного экзамена. Теперь оказывается, что это проблема», — поразился парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

При этом Смолин согласился, что многие (даже, скорее, большинство) студентов после выпуска из вуза домой действительно не уезжают. Не поспорить и с тем, что не все они находят работу по специальности. Но причина тут не в том, что молодые люди «неудачники», а в уровне заработной платы.

Например, разница в оплате педагогического труда в России между регионами 5,5 раза. Отсюда так называемый педагогический туризм, медицинский туризм, можно привести и другие примеры разного рода профессиональных туризмов в столице нашей родины. Олег Смолин

По мнению депутата, ограничение платных мест в вузах на определенных специальностях — ни что иное как ущемление прав абитуриентов, которые хотели бы учиться не на бюджетной основе и готовы платить за «вышку».

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

«Давайте не будем создавать сенсации» Прокомментировал слова Матвиенко и глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас. Сенатор не был столь категоричен и призвал не делать из мухи слона. По его оценке, спикера Совета Федерации, вероятно, многие просто не так поняли. «Давайте не будем создавать сенсации там, где их нет. На совещании в Совфеде речь шла о том, насколько эффективна действующая система приема в вузы», — написал Клишас в своем Telegram-канале. Отдельно он обратил внимание, что Матвиенко не предлагала ограничить права абитуриентов из регионов поступать в столичные вузы.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Как вузы учитывают запросы рынка труда Если говорить о ненужных специальностях и переизбытке тех или иных специалистов, нужно понимать, что сейчас при наборе в вузы прогнозы о перенасыщении кадрами учитываются, но не всегда в полной мере, отметил в беседе с 360.ru HR-эксперт Гарри Мурадян

«Министерство образования и науки контролирует прием на бюджетные места, но не имеет полномочий регулировать платное обучение. С 2024 года вузы должны соответствовать прогнозу кадровой потребности Минтруда, который повлияет на контрольные цифры приема», — пояснил специалист.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

На сегодняшний день, по его словам, на рынке труда наблюдается дисбаланс между спросом и предложением в различных сферах. Есть дефицит квалифицированных кадров в IT, инженерии, медицине и строительстве. «При этом в сферах, связанных с экономикой, юриспруденцией и некоторыми гуманитарными направлениями, может наблюдаться профицит кадров», — уточнил собеседник 360.ru.

По мнению Мурадяна, проблема, которую подняла спикер СФ, заключается не только в географии, но и в общем переизбытке специалистов по определенным направлениям.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Ограничение приема в столичные вузы для региональных студентов может уменьшить миграцию и отток кадров из регионов, констатировал эксперт. Однако это не решит проблему перенасыщения рынка труда «ненужными» специалистами. Важно, чтобы вузы в целом корректировали свои программы обучения, ориентируясь на потребности рынка труда, вне зависимости от географического расположения, заключил он.