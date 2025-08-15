15 августа 2025 18:39 Называвший Россию любимой *** Быков пропал в США. Но прежде успел пробить не одно дно 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

Беспилотники

Россия

Литература

Иноагенты

Писатели

Андрей Ермак

Признанного иноагентом писателя и поэта Дмитрия Быкова* объявили в международный розыск. Когда-то литератор был популярен в России, особую известность ему принесли проекты «Гражданин поэт» и «Господин хороший». Харизматический ведущий, талантливый лектор, которого так любили его ученики. Где это все? Теперь он называет родную страну «***, которая мучает и не прощает».

Зильбертруд-Быков Родители Быкова* рано развелись, мать воспитывала сына одна. Он говорил, что носит ее фамилию, потому что гордится ей. Быть Зильбертрудом, как отец, будущий писатель не захотел. После школы Быков* поступил на журфак в МГУ и еще во время учебы начал работать корреспондентом в «Собеседнике», позже став редактором одного из отделов газеты. Был активным участником поэтического объединения «Ордена куртуазных маньеристов». Творчество его участников, как считали критики, отличала острая сатира и бездна цинизма. В этом ордене у Быкова* было звание «Командора».

В 90-х публициста приняли в Союз писателей. Произошло это благодаря списку Андрея Вознесенского, где тот, по словам литератора, «указал фамилий пятьдесят тех, кто, по его мнению, был достоин членства в союзе, но в советские времена не мог туда попасть». Причем о существовании Быкова* легендарный поэт узнал буквально накануне.

Фото: РИА «Новости»

В 1995-м литератор вместе с коллегой по цеху Александром Никоновым выпустил юмористическое приложение к «Собеседнику», приурочив это к 1 Апреля. После чего Генпрокуратура возбудила уголовное дело о хулиганстве на них обоих. Вскоре их в, впрочем, выпустили под подписку о невыезде, но это был не конец. В общей сложности процесс длился два года. В итоге литераторов оправдали. В те же 90-е, помимо занятий журналистикой, Быков* вел уроки литературы в одной из столичных школ. Затем на долгое время оставил это поприще и вернулся к занятиям только в 2007-м, на этот раз в школе «Интеллектуал», затем с 2009 года преподавал в частной школе «Золотое сечение». В нулевые сотрудничал не только с большим количеством печатных СМИ, но и снимался на телевидении. С 2000 по 2008 год, например, вел знакомую многим программу «Времечко» на ТВЦ. Можно было услышать Быкова* и в качестве радиоведущего. Но, пожалуй, наибольшую известность в начале 2010-х ему принесли проекты «Гражданин поэт» и «Господин хороший», когда он писал сатирические стихи на актуальные события, опираясь при этом на классические произведения русской литературы.

В 2011–2012 годах много участвовал в митингах и входил в координационный совет российской оппозиции. В феврале 2022-го выступил против СВО, а летом того же года попал в реестр Минюста в качестве иностранного агента. На следующий год издательство АСТ приостановило выпуск книг литератора.

Фото: РИА «Новости»

Многие высказывания Быкова*, будем честны, поражали его недавних поклонников. Кто бы, казалось, мог подумать, что писатель начнет говорить о том, что «Россия фашизировалась. Россия заразилась фашизмом во время войны с ним, и это бывает…». В дальнейшем он заявлял, что страна «превращается в самое адское средневековье». Поразило россиян и его признание о финансировании дронов для ВСУ. Выяснить это удалось Вовану и Лексусу — пранкеры позвонили писателю от лица главы офиса Зеленского Андрея Ермака. И вот тогда-то Быков* и поплыл… Заявил «Ермаку», что не только готов донатить на беспилотники для украинской армии, но и «не считает гибель россиян на фронте моральной трагедией». И это говорил публицист, поэт, педагог, который столько лет входил в интеллектуальную элиту России. Но дальше — больше. В марте 2024 года после теракта в «Крокус Сити Холле» Быков* принялся жалеть трудовых мигрантов. Не жертв ужасающей трагедии, которая унесла жизни стольких людей. Нет.

Писателю стало жалко иностранцев, приехавших в Россию на заработки.

Фото: РИА «Новости»

«Трудовые мигранты окажутся жертвой всенародной ненависти. Кто будет работать — не очень понятно, разумеется, я хочу напомнить, что никто не оправдывает участников теракта и тех, кто их нанимал, но трудовые мигранты и так не пользовались в России особенной соцзащитой и были, наверное, самой уязвимой категорией населения…» — рассуждал Быков*. В Сети тогда поднялась настоящая буря гнева — пользователи, которые ознакомились с новыми высказываниями поэта, констатировали, что он, судя по всему, совершенно не соображает, что говорит, обесценивает страдания людей и занимается какой-то странной и низкой подменой понятий, уводя разговор от истинных причин и последствий. Вот такой путь из блестящего автора, яркого и харизматического педагога в иноагента и распространителя фейков. На этой неделе Черемушкинский районный суд заочно арестовал Быкова* по делу о распространении недостоверной информации об армии России по мотивам политической ненависти, а 12 августа его объявили в международный розыск.

Фото: РИА «Новости»

Где именно сейчас находится Быков* — большой вопрос. По информации РИА «Новости», писатель уехал в США, а там, судя по материалам дела, отправился в Нью-Йорк. Далее — неизвестно. Предпринятые меры пока не смогли установить его местонахождение, уточнило агентство. Как бы то ни было, скорее всего, писатель скучает по России, которая, по его версии, как мы помним, и «фашизировалась» и стала «адским средневековьем». В одном из недавних интервью Быков* заявил, что у него с Родиной безответная любовь и страдает в этих отношениях он. «Та самая беззаветно любимая ***, которая мучает и не прощает», — сказал писатель Что это было? Скрытое признание в желании вернуться после осознания, что наворотил? Навряд ли. Точнее — желание, может быть, такое и было, но без раскаяния. Видимо, просто хотелось больше денег — так, чтобы как раньше, а не как сейчас за рубежом. Но возвращение с покаянием теперь уже навряд ли невозможно.

* Дмитрий Быков — признан иноагентом в России.