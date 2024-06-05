Названы лучшие местах для обедов и кофе-брейков участников ПМЭФ

Участники и гости Петербургского международного экономического форума не останутся голодными. На территории «Экспофорума» открылись рестораны, зоны кофе-брейка и целая аллея фудтраков. Об этом сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс».

Винодельческие хозяйства представят свои лучшие новинки в дегустационной зоне «Виноград». Она открывается каждый день с 09:00. Лучшие образцы продукции гости смогут получить после 11:00. Вечером на площадке включат специальную программу из сетов популярных диджеев.

В этом же павильоне шеф-повар петербургского ресторана Bourgeois Bohemians Артем Гребенщиков и режиссер проекта «Эффект Икс» Степан Пектеев проведут гастрономический перформанс. Увидеть его можно в четверг и пятницу, 6 и 7 июня.

Рядом с пространством «Виноград» открылась аллея фудтраков с большим выбором блюд. Мобильные кафе приступили к работе в зоне парковок E и F.

Русские и европейские блюда в авторском прочтении гости попробуют в ресторане Forum, который расположился в конгресс-центре.

Ресторан на седьмом этаже «Экспофорума» в этом году подготовил новую концепцию гастрономических гастролей. Посетителям предложат блюда из краснодарского и ростовского отделений ресторана «Магадан» Аркадия Новикова и Антона Пинского. Основной акцент сделали на рыбных блюдах, популярных в регионах.

В меню инвестиционного ресторана «Кубань» включили блюда, приготовленные по старинным рецептам из свежайших продуктов, доставленных из Краснодарского края. Познакомиться с национальными блюдами можно в ресторане Республики Башкортостан. Особую атмосферу создадут артисты, которые познакомят посетителей с богатой культурой региона.

Прерваться на кофе-брейк гости смогут в специальных кафе и зонах делового общения. Там же расположилось заведение, созданное совместными усилиями австрийской компании «Бакальдрин Рус», сетью пекарен «Хлебник» и ремесленным производством «Каравай-СВ». Гостям предложат свежую выпечку, включая французский багет и разнообразные виды хлеба. Для встречи официальных делегаций шеф-повара приготовили специальные царские караваи.

Кроме того, гости форума смогут посетить рестораны гостиницы Hilton Saint Petersburg ExpoForum и отеля Hampton by Hilton Saint Petersburg ExpoForum.

Специальный ресторан открыли для работающих на форуме журналистов. Он работает в павильоне H. Посетителям предложат двухразовое питание. Кроме того, там есть отдельное кафе для кофе-брейка. Для входа достаточно предъявить бейдж.

Еда должна быть не только вкусной, но и полезной. Эту тему на экспертной дискуссии «Еда как лекарство» обсудят специалисты на форуме «Лекарственная безопасность», который пройдет в рамках ПМЭФ в первый день.