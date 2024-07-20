Назвала бандитом. Мэр города на Урале судится с женой бойца СВО из-за поста в соцсетях

Мэр Богдановича Олег Нейфельд отсудил у молодой матери в декрете компенсацию в 25 тысяч рублей за то, что она назвала его бандитом в соцсетях. Женщина решила обжаловать поставление суда, а градоначальник пообещал увеличить свои требования и деньги отправить на нужды СВО. В скандале на Урале разбирался 360.ru.

Началась история еще осенью 2023 года. Тогда жителей города беспокоила ситуация на похоронном рынке. Волнения были связаны с предстоящим повышением цен, пояснило местное издание Е1.ru. Тогда многие делились своими соображениями о происходящем. Некоторые делали это эмоционально.

Дорогие могилы

Ирина К. назвала ситуацию «рейдерским захватом кладбища» и обвинила мэра в причастности к этому.

«Скоро копка могил будет стоить от 70 тысяч рублей», — возмутилась женщина, назвав Нейфельда бандитом.

Чиновник после этого подал на Ирину в суд, указав в исковом заявлении, что распространение подобных оскорбительных сведений в Сети повлияло на его здоровье. У него начались переживания, уточнили журналисты E1. Помимо этого, по их данным, мэр указал, что стал испытывать неудобство перед подчиненными, коллегами и родными. От женщины он потребовал 50 тысяч рублей, но суд эту сумму снизил в два раза.

Чиновникам напомнили о терпимости

Адвокат горожанки Евгения Кротова в комментарии изданию заявила, что высказывание ее клиентки было просто оценочным суждением. И это отражено в заключении криминалистов.