Назвала бандитом. Мэр города на Урале судится с женой бойца СВО из-за поста в соцсетях
Жена бойца СВО обжалует постановление суда по иску мэра Богдановича
Мэр Богдановича Олег Нейфельд отсудил у молодой матери в декрете компенсацию в 25 тысяч рублей за то, что она назвала его бандитом в соцсетях. Женщина решила обжаловать поставление суда, а градоначальник пообещал увеличить свои требования и деньги отправить на нужды СВО. В скандале на Урале разбирался 360.ru.
Началась история еще осенью 2023 года. Тогда жителей города беспокоила ситуация на похоронном рынке. Волнения были связаны с предстоящим повышением цен, пояснило местное издание Е1.ru. Тогда многие делились своими соображениями о происходящем. Некоторые делали это эмоционально.
Дорогие могилы
Ирина К. назвала ситуацию «рейдерским захватом кладбища» и обвинила мэра в причастности к этому.
«Скоро копка могил будет стоить от 70 тысяч рублей», — возмутилась женщина, назвав Нейфельда бандитом.
Чиновник после этого подал на Ирину в суд, указав в исковом заявлении, что распространение подобных оскорбительных сведений в Сети повлияло на его здоровье. У него начались переживания, уточнили журналисты E1. Помимо этого, по их данным, мэр указал, что стал испытывать неудобство перед подчиненными, коллегами и родными. От женщины он потребовал 50 тысяч рублей, но суд эту сумму снизил в два раза.
Чиновникам напомнили о терпимости
Адвокат горожанки Евгения Кротова в комментарии изданию заявила, что высказывание ее клиентки было просто оценочным суждением. И это отражено в заключении криминалистов.
Верховный суд уже говорил о том, что публичные личности, особенно чиновники, должны быть терпимее к своим гражданам и не судиться с ними, а уметь решать вопросы. Мы ждем мотивированного решения, будем обжаловать.
Евгения Кротова
адвокат
Нейфельд после заявлений второй стороны о намерении обжаловать постановление пообещал усилить свои требования, а полученные деньги направить на нужды бойцов спецоперации.
«Требования буду лишь увеличивать, потому что за свои слова нужно отвечать. А то, что получу, отправлю на очередную машину парням на СВО», — заявил он в беседе с Ura.ru.
По его словам, то, что он, как и коллеги из муниципалитетов, не афиширует свою помощь, не значит, что такая поддержка не оказывается. Заднюю давать чиновник не собирается, потому что уверен в своей правоте.
Личный интерес или желание справедливости?
Журналисты издания также обратили внимание, что, хотя адвокат Ирины К. апеллировала к тому, что ее клиентка воспитывает ребенка от бойца СВО и находится в декрете, в действительности ситуация иная. По их данным, с военным горожанка в разводе. Их общему ребенку 15 лет, а ее маленькая дочь — уже от нового супруга.
Помимо этого, источник Ura.ru утверждает, что отец Ирины — директор местной похоронной службы. Поэтому она, по сути, является заинтересованным лицом.