Сегодня 04:24 Наживка для собачьих боев. Волонтеры спасли истерзанную собаку с металлобазы в Химках Ветеринар Уражевский: участвующую в нелегальных боях собаку выдают шрамы 0 0 0 Фото: Pixabay Эксклюзив

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Собачьи бои в России запрещены с 2018 года и за их организацию грозит уголовная ответственность, но подпольно такие кровавые зрелища проводятся до сих пор. Замученную и истерзанную собаку породы кане-корсо с тремя щенками нашли в промзоне Химок. По словам местных жителей и волонтеров, животное использовали в качестве наживки в собачьих боях на территории металлобазы. Попытки неравнодушных людей помочь завершились не очень удачно: двух щенков вернули хозяину. В истории разобрался 360.ru.

Закрытая территория

Жительница Подмосковья Ольга помогает бездомным собакам. Вместе с другими волонтерами она часто выезжала, чтобы подкормить безнадзорных животных. На территорию металлобазы в микрорайоне Клязьма-Старбеево городского округа Химки она обратила внимание еще зимой. Тогда, проезжая мимо на машине, она увидела группу алабаев, причем без ошейников и хозяев рядом. «Я подумала, что они живут в этой промзоне, а потом они пропали», — рассказала Ольга в комментарии 360.ru. На прошлой неделе она снова проехала мимо этой базы и заметила, что возле дыры в сетке-рабицы, которой обнесли территорию, бегали трое щенков кане-корсо вместе с мамой. «У меня был с собой сухой корм, я им его насыпала. Они просто снесли эту еду. А потом я обратила внимание, что у взрослой собаки в районе плеч шерсть словно выбрита. Три такие большие проплешины», — рассказала Ольга.

Фото: Телеканал «360»

По ее словам, только потом, общаясь со знакомыми волонтерами, она узнала, что так поступают с собаками, чтобы их было легче вытаскивать во время боев, если их кусает противник.

Вернувшись на работу она попросила свою подругу съездить на базу, чтобы накормить голодных животных и привезти им что-то серьезнее сухого корма. Спустя некоторое время знакомая связалась с Ольгой и заявила, что ее оттуда прогнал неизвестный мужчина, который сказал, что собаки принадлежат ему и кормить их не надо. «Я в этот момент говорила с коллегами и одна из них, кто живет там рядом, сказала мне, что на собак и владельца уже жаловались. Потому что на этой базе устраивают бои, а щенков иногда продают», — рассказала собеседница.

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Утром Ольга вернулась на базу и там встретила того самого мужчину, который назвался владельцем животных. Он тут же обвинил ее в том, что собак украли. В ходе беседы он представился Романом и заявил, что похитителей вычислят по камерам и мало им не покажется. В ходе разговора мужчина заявил, что сначала щенков было семь, но трех уже отдали.

Спустя несколько дней Ольга вернулась на место, думая, что поможет в поисках пропавшей собаки со щенками. На месте она встретила Романа, который ей рассказал, что собак украли вечером и сейчас вопрос решается.

Я ему тогда сказала, как их можно было не украсть, если они просто сидят на обочине дороги, без ошейников. Те, кто их забрал наверняка подумали, что они бездомные Ольга волонтер

В ответ Роман заявил, что на территории базы есть и другие собаки, чем заинтересовал Ольгу и она попросила их показать. Пока шли на место мужчина спросил, почему она так интересуется животными. Узнав, что женщина подкармливает бездомных псов он предложил привозить продукты на базу.

Фото: Телеканал «360»

«Я тогда же спросила, сколько у него животных. Он ответил, что много. Тогда я поинтересовалась, а что за проплешины были у черной собаки? Он тут же ответил, что ее покусали, но не местные, а чужие. И засмеялся», — добавила Ольга. В ходе беседы Роман попросил достать ему небольшого пса-боксера. Когда собеседница предложила ему отправиться в питомник, то он сразу сник и сказал, что это дорого. В тот день до других собак она так и не дошла. Но распространила информацию среди других волонтеров о пропавшей черной кане-корсо и ее щенках, а также о подозрениях, что в промзоне, где жили животные, устраивают собачьи бои.

Пострадавшие от расправы животные

Как выяснил 360.ru, пропавшую со щенками кане-корсо забрали две девушки, предположившие, что собаки беспризорные. Сначала они накормили голодных животных, а в ходе осмотра обнаружили на теле собаки большое количество шрамов. В итоге решили забрать маму и детей и отвезти их в ветеринарную клинику. В ходе беседы с 360.ru одна из девушек, спасших животных, рассказала, что специалисты в ходе осмотра старшей собаки заявили, что одна из ран загноилась. Животному поставили катетер, чтобы откачать скопившуюся там жидкость.

Фото: Телеканал «360»

«У одного из щенков оказались сломаны ребра. Мы поняли, что везти животных назад — это просто обрекать их на смерть. У них не было ни ошейника, ни чипа. Местные жители нам сказали, что на базе часто появляются собаки бойцовых пород, а потом они бесследно исчезают», — заявила собеседница.

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По данным источника, в ходе осмотра старшей собаки врачи диагностировали у нее большой недобор веса, а также обратили внимание на изношенное состояние репродуктивных органов. То есть кане-корсо заставляли регулярно рожать.

В клинике нам сказали, что собака, скорее всего, в таком состоянии после боев, где она выступала в качестве приманки. У нее нет никакой агрессии. Она боится шума и других собак одна из спасительниц собак

В тот же день вместе с подругой она опубликовала объявление, чтобы найти животным новый дом. С ней связалась некая женщина, которая согласилась взять щенка. Но на встречу собеседница не пришла. Вместо нее явились сотрудники полиции, которые задержали ее и доставили в отдел, где продержали с 18:00 до полуночи.

«Якобы „хозяин“ написал заявление о том что мы проникли на его территорию через забор и погрузили собак в багажник. И предоставил видео только отрывками где мы сажаем животных в салон машины», — поделилась собеседница.

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По словам источника, девушку доставили в отдел полиции Химок, где уже находился владелец базы. В присутствии правоохранителей он позвонил в ветеринарную клинику Лобни и договорился со знакомым ветеринаром, что он ему выпишет справку, что он приводил к нему животных.

Присланного скриншота документа оказалось достаточно, чтобы полицейские отдали ему двух щенков, которых привезла с собой спасшая животных девушка. Старшая собака и еще один щенок в это время находились на передержке.

Фото: Телеканал «360»

Источник добавил, что по кадастровой карте территория, на которой находится база, обозначена пустырем и есть основания полагать, что участок занят незаконно.

По словам волонтера Ольги, щенков спасти уже не удастся. Они станут затравкой для бойцовых собак.

Там бегают большие, огромные алабаи. Сейчас главное пресечь вот эти собачьи бои. Обидно, что «хозяину» вернули щенков, когда официальных документов у него на них не было. Они бесхозные, в помойке живут, а кормят их волонтеры Ольга волонтер

Получить комментарий подмосковного главка МВД 360.ru не удалось.

Как вычислить, что собака участвует в боях?

Собачьи бои в России запрещены. По закону об ответственном обращении с животными организаторам грозит наказание вплоть до уголовной ответственности. Об этом 360.ru заявил кинолог и ветеринарный врач Владимир Уражевский.

Поэтому все правила выставок гласят, что собаки со следами боев снимаются и не участвуют в дальнейшей племенной работе Владимир Уражевский кинолог и ветеринарный врач

Уражевский добавил, что очень легко понять участвует собака в боях или нет. У таких животных на теле большое количество шрамов. На вопрос о том, могут ли кане-корсо принимать участие в боях специалист ответил отрицательно. Он пояснил, что это порода очень робкая и тем более, что эти собаки гладкошерстные, поэтому шрамы сразу будут видны. А вот алабаев в боях используют, но больше в странах Азии. Хотя эта порода не особо кусается, а больше толкает друг друга.