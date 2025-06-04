Сегодня 12:03 Назад в прошлое. Госдума готовит законопроект о доходных домах Риелтор Перескокова объяснила, будут ли популярны у граждан доходные дома 0 0 0 Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com Эксклюзив

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На днях депутат Госдумы Владимир Кошелев сообщил, что разрабатывает законопроект о возрождении доходных домов. Эксперты по недвижимости предположили, что государство будет сдавать жилье по ценам ниже рыночных, чтобы помочь населению решить квартирный вопрос. Что известно о новой инициативе и что о ней думают эксперты — в материале 360.ru.

Что, где и когда? Ответы на вопросы о доходных домах от автора законопроекта На вопросы 360.ru ответил депутат Госдумы, первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Далее — прямая речь парламентария. Кому будут предоставляться места в доходных домах? Это очень большой сектор экономики, который следует направить на льготные категории граждан: учителей, врачей, полицейских и росгвардейцев. Законопроект должен увеличить мобильность и комфорт перемещения граждан, если они решили поменять район или город проживания. У них появится возможность заехать в нормальный, цивилизованный, хорошо обустроенный дом на понятных условиях, которые пропишут в законе. Их сделают понятными всем, в том числе обслуживающим организациям. Документ защитит права, а цены станут адекватными. Будет ли возможна субаренда? Это не та история, которая подлежит субаренде. У каждого дома будет собственник — управляющая компания, профессионально обслуживающая данное здание.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

Речь даже не о социальном найме. Вместо социального жилья все категории граждан получат комфортные условия. Будут сдавать в аренду отдельные квартиры или комнаты? Квартиры. Сейчас в России есть доходные дома? У нас есть доходные дома, но нет масштабного воплощения проекта. Сейчас пилот запускает «Дом.РФ». Это связано с востребованностью у нас этого рода недвижимости. Всем очевидно такое положение дел. Но сначала надо устранить правовой пробел, потому что в России нет [в законодательстве] такого типа недвижимости, как доходный дом. В нем есть собственник с управляющей компанией, которая несет ответственность за все здание по понятным правилам, которые нужно прописать в законе. УК будет сдавать эти помещения гражданам в аренду для проживания. Чтобы в эту сферу пошел частный капитал, надо создать со стороны государства условия для инвесторов, которым станет интересно вкладываться в сегмент. Этим мы собираемся заняться в ближайшее время.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

Когда планируют запустить пилот законопроекта, если его одобрят в Госдуме? Я думаю, что надо будет доработать документ к следующей сессии. Мы сейчас будем напрямую работать с рядом регионов, где станет возможным запуск пилотов проекта. Льготы, которые простимулируют строительство такого вида недвижимости, уже предоставляются регионами. Просто хочется поддержать инициативу на федеральном уровне. Существуют льготная ставка аренды на землю, нулевой налог на имущество на 10 лет, работа без НДС. Это делается, чтобы инвестор окупил свои вложения в течение 10 лет. Далее шкала выровняется и налоговая база будет поступать в бюджет. Но даже в бюджетный период образуются рабочие места. Как доходные дома повлияют на рынок аренды жилья — мнение риелтора Риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова уверена, что, если написать закон грамотно, он станет полезным для граждан страны.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

«Я думаю, документ никак не повлияет на рынок аренды, потому что, по крайней мере, в Москве существует огромный спрос на арендное жилье. Более того, изменился портрет нанимателя. На сегодняшний день это молодые люди от 20 до 40 лет, иногда одинокие, без семьи, которые строят карьеру, самодостаточные, с желанием жить в хороших условиях», — пояснила в беседе с 360.ru специалист. Скорее всего, на первом этапе доходных домов будет немного, поэтому они не смогут сильно повлиять на рынок аренды, особенно в больших городах, где спрос на съемное жилье очень большой. Доходные дома вряд ли повлияют и на цены, потому что стоимость аренды всегда диктуется рынком. Перескокова предположила, что объекты будут принадлежать все же не государству, а бизнесу. «Если это будут красивые дома в хорошей локации, они станут популярными у населения. При этом нужно сделать удачное соотношение цены и качества», — отметила эксперт по недвижимости. В случае если в законопроекте пропишут возможность субаренды, чтобы предоставлять жилье третьим лицам, этим воспользуются предприниматели, особенно при посуточной сдаче жилья, добавила эксперт.