Сегодня 15:30 Что делать, если нашел деньги на улице? Памятка для взрослых и детей Спасатель Дударев объяснил, как поступить с найденным на дороге предметом 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalya/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Общество

Красногорск

Спасатели

Уголовное дело

Дети

Скорая помощь

Взрывы

Кражи

Деньги

Полиция

Бесхозная вещь на улице — двойной риск: мало того, что, скорее всего, это чужая собственность, вдобавок она еще может оказаться взрывчаткой. Так было в Красногорске, где мальчик подобрал начиненное гвоздями устройство, обернутое в десятирублевую купюру, и лишился пальцев из-за детонации. Однако даже безвредная находка способна привести к уголовной или гражданской ответственности за присвоение. Как обезопасить себя и детей и не нарушить закон, выяснил 360.ru.

Что делать, если нашел на улице предмет С находкой ни в коем случае нельзя взаимодействовать: нагибаться, рассматривать, поворачивать. Это может привести к срабатыванию взрывного механизма, рассказал 360.ru президент РОССОЮЗСПАСа Алексей Дударев. «Нужно сразу позвонить про номеру 112 и заявить, что в таком-то месте обнаружен пакет, коробка, пачка денег и так далее», — объяснил специалист. Дударев напомнил, что взрывчатку могут замаскировать под что угодно: рюкзак, сумку, пакет, деньги. Так же следует поступить, если подозрительный предмет находится в транспорте или другом общественном месте: позвонить по номеру 112, а специалисты на линии вызовут все необходимые службы — минеров, полицию, скорую, спасателей.

Фото: Shatokhina Natalya/news.ru / www.globallookpress.com

Как уберечь от опасных находок детей Если взрослый человек подумает, прежде чем поднимать что-то на улице, то с доверчивыми и любопытными детьми это не всегда работает. Так, например, произошло с мальчиком в Красногорске. Он шел на тренировку привычным маршрутом и увидел на своем пути купюру. Интерес взял верх над предосторожностью, и несовершеннолетний поднял замаскированную взрывчатку. В результате происшествия ребенок потерял несколько пальцев. Ему повезло, что он остался в живых. Во избежание опасных ситуаций следует проводить воспитательные беседы. «Нужно объяснять, что нельзя поднимать ничего чужого, отнимать, брать. Не разговаривать с незнакомцами и тем более не принимать от них ничего, даже конфеты и другие угощения», — объяснил Дударев. Важно напоминать детям, что нельзя никуда уходить с незнакомыми людьми, даже если они обещают что-то показать или просят помощи. В такие моменты следует позвать взрослых.

Видео: Место взрыва в Красногорске / 360.ru

Нашел деньги и сел в тюрьму Помимо угрозы взрыва, бесхозные предметы могут таить в себе опасность другого рода. Если найти на улице деньги или ценные вещи и присвоить их себе, то это могут расценить как кражу, рассказала 360.ru основатель и старший юрист компании ООО «Принцип» Ксения Зайцева. Во избежание такого исхода следует сразу же сообщить о находке в полицию. Не будет нарушением, если по персональным данным найти собственника вещи самостоятельно, например, когда в кошельке есть водительские права. «Далее отдать эти вещи полиции, получить талон уведомления. Можно пойти в органы местного самоуправления», — объяснила юрист. Об обнаруженной в транспорте вещи следует сообщить водителю. Если это не взрывчатка, он обязан передать предметы в спецкомнату для забытых вещей.

Фото: Shatokhina Natalya/news.ru / www.globallookpress.com

«Оставление чужого предмета себе расценивается как кража», — пояснила Зайцева. Есть условность: если в течение полугода его никто не забирает, нашедший может оставить вещь себе. Однако юрист посоветовала этого не делать, чтобы избежать возможных неприятностей в будущем. Что ждет ребенка, если он присвоил найденные вещи или деньги Если же ценную вещь или деньги нашел несовершеннолетний, уголовная ответственность может наступить, только если он достиг 14. «К ребенку младше применят меры административной ответственности, то есть поставят его на учет в инспекции по делам несовершеннолетних — иными словами, в детскую комнату полиции», — подытожила юрист.