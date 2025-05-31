«Народный фронт» запустил опрос о поддержке многодетных семей
Движение «Народный фронт» запустило среди россиян опрос, посвященный теме поддержки многодетных семей со стороны государства и общества. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Движение в соответствии с указанием президента Владимира Путина контролирует исполнение поручений, затрагивающих вопросы социальной поддержки многодетных семей и повышения рождаемости. «Народный фронт» каждый квартал готовит доклады по этой теме.
Организация отправила президенту информацию о том, что в исполнении указов возникли некоторые сложности. Например, проблемы фиксируют в обеспечении доступности и качества групп продленного дня в школах.
Также требуется наладить взаимодействие между субъектами федерации в предоставлении льгот многодетным семьям и убрать дискриминацию в отношении семей с детьми при поездках в такси.
Руководитель Исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов отметил, что в подготовленной движением анкете россиян спрашивают об их отношении к многодетным семьям, о доступности записи ребенка в лагерь или на продленку, и о том, как часто они видят счастливые семьи в рекламе или прессе.
На наш взгляд, материальные меры поддержки остаются ключевыми в вопросах демографии, однако не единственными. Чтоб повысить рождаемость нужно сделать так, чтобы образ многодетной семьи сопровождал нас везде, стал частью культурной среды — в школах и образовании, по телевизору, в интернете, и в СМИ
Михаил Кузнецов
Руководитель Исполкома «Народного фронта»
По его словам, нужно активнее пропагандировать традиционные ценности. Кузнецов объяснил, что только в 3% рекламного контента содержится позитивный образ семейных ценностей.
«Если семьи будут чувствовать, что они везде окружены заботой и вниманием, то шансов на то, что это семья примет решение о рождении последующих детей, естественно, гораздо больше», — добавил он.
Поучаствовать в опросе можно по ссылке. Исследование покажет, какие меры россияне считают самыми эффективными для роста рождаемости и улучшения жизни семей с детьми. Полученные данные включат в следующий доклад президенту.