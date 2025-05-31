«Народный фронт» запустил опрос о поддержке многодетных семей

Движение «Народный фронт» запустило среди россиян опрос, посвященный теме поддержки многодетных семей со стороны государства и общества. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Движение в соответствии с указанием президента Владимира Путина контролирует исполнение поручений, затрагивающих вопросы социальной поддержки многодетных семей и повышения рождаемости. «Народный фронт» каждый квартал готовит доклады по этой теме.

Организация отправила президенту информацию о том, что в исполнении указов возникли некоторые сложности. Например, проблемы фиксируют в обеспечении доступности и качества групп продленного дня в школах.

Также требуется наладить взаимодействие между субъектами федерации в предоставлении льгот многодетным семьям и убрать дискриминацию в отношении семей с детьми при поездках в такси.