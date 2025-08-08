«Народный фронт» доставил почти 25 тонн питьевой воды жителям ДНР
Волонтеры «Народного фронта» организовали масштабную доставку питьевой воды в населенные пункты Донецкой Народной Республики, где сложилась непростая ситуация с водоснабжением после повреждения фильтровальной станции в результате атаки ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе движения.
Тысячи людей остались без воды
«Ситуация с водоснабжением в ДНР крайне тяжелая. После обесточивания ключевой фильтровальной станции из-за атаки БПЛА, тысячи жителей остались без доступа к самому необходимому», — заявили активисты.
Группа побывала в прифронтовом поселке Октябрьский в Куйбышевском районе Донецка, который постоянно находится под обстрелами ВСУ. Местные жители вынуждены жить без воды и отопления, а также им часто отключают электричество.
«В первую очередь доставляем питьевую воду инвалидам, старикам, которые физически не могут себе набрать воды. Будем работать дальше. Держим ситуацию на контроле», — подчеркнул представитель «Молодежки Народного фронта» Данил Юдин.
Хлеб так не нужен, как нужна вода
Волонтеры оставили в Октябрьском тонну питьевой воды. Жители с радостью встретили эту помощь. К машине, где разливали воду, люди пришли с бутылками, ведрами и тазами.
«Для нас сейчас это жизненно необходимый продукт. Хлеб так не нужен, как нужна вода», — заявила жительница поселка Алла Овдий.
Маломобильным гражданам активисты принесли воду прямо в квартиры.
Питьевую воду доставили также и в другие регионы. Например, жителям Куйбышевского района. Это стало настоящим спасением для людей. Они сердечно поблагодарили волонтеров и отметили поразительную оперативность — воду привезли уже на следующий день после обращения.
Острая нехватка воды в больнице
Также тяжелая ситуация сложилась и в Республиканской клинической больнице имени Калинина в Донецке. Особенно сложно приходится отделениям с лежачими больными — там сейчас находятся 23 таких пациента. Волонтеры «Молодежки» передали медучреждению воду, необходимую для ухода за ними.
«Мучаемся. Особенно наше отделение, очень много лежачих больных, которые нуждаются в чистой питьевой воде. Поэтому от всего коллектива благодарю вас, что вы для наших пациентов привезли такую хорошую бутилированную воду, которую мы можем давать людям не опасаясь», — заявила и. о. заведующего паллиативным отделением больницы.
Также «Молодежка» доставила воду в ПВР города Зугрэс. Помимо этого, волонтеры привезли более 1500 литров детскому садику и детскому социальному центру Харцызске. В общей сложности активисты доставили почти 25 тонн воды жителям ДНР.