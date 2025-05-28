Наркоманам решили смягчить наказание. Какой в этом смысл?

Идея смягчить наказание за хранение наркотиков, которую озвучили в Верховном суде, основана на гуманности и имеет право на существование. Проблемы могут возникнуть с правоприменительной практикой, отметил в беседе с 360.ru юрист и доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский.

Он напомнил, что уголовное законодательство достаточно подвижно: УК дополняют новыми составами преступления, в том числе и теми, по которым меняется позиция с точки зрения способов наказания и факторов, которые считают смягчающими или отягчающими.

«Если взять статистику преступлений в России, то в 2024 году осудили 512 тысяч человек. Число большое — полмиллиона. Для сравнения: за убийства, например, осуждены лишь четыре тысячи, а за незаконный оборот наркотиков — 28 тысяч, то есть в семь раз больше», — подчеркнул Семеновский, добавив, что речь идет как раз о статье, наказание по которой предлагают смягчить.