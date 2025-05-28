Наркоманам решили смягчить наказание. Какой в этом смысл?
Юрист Семеновский: идея ВС о наказаниях за наркотики основана на гуманности
Идея смягчить наказание за хранение наркотиков, которую озвучили в Верховном суде, основана на гуманности и имеет право на существование. Проблемы могут возникнуть с правоприменительной практикой, отметил в беседе с 360.ru юрист и доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский.
Он напомнил, что уголовное законодательство достаточно подвижно: УК дополняют новыми составами преступления, в том числе и теми, по которым меняется позиция с точки зрения способов наказания и факторов, которые считают смягчающими или отягчающими.
«Если взять статистику преступлений в России, то в 2024 году осудили 512 тысяч человек. Число большое — полмиллиона. Для сравнения: за убийства, например, осуждены лишь четыре тысячи, а за незаконный оборот наркотиков — 28 тысяч, то есть в семь раз больше», — подчеркнул Семеновский, добавив, что речь идет как раз о статье, наказание по которой предлагают смягчить.
Верховный суд, пояснил юрист, предлагает изменить подход к вынесению решений по таким делам, исходя из различных параметров, в том числе учитывая количество осужденных.
По части первой статьи 228 только в том году осудили 28 479 человек, к лишению свободы из них приговорили 3000 тысячи. В Верховном суде говорят, что часто это люди, которые приобретают наркотические вещества для собственного потребления и без цели сбыта.
Игорь Семеновский
юрист
Озвученная позиция, подчеркнул Семеновский, говорит о том, что таких людей нужно, скорее, лечить, нежели изолировать от общества и сажать в тюрьму. Но определить грань между тем, собирался ли человек употреблять сам или планировал реализовать наркотики, достаточно сложно.
«Из принципа гуманности, наверное, если лицо больше надо лечить, нежели наказывать, наверное, можно согласиться с Верховным судом. Но с точки зрения того, что это тонкое место — тема дискуссионная. Ведь человек может перепродавать или отдавать и сам участвует в цепочке, где знают — будут потребители, которым продадут [наркотики]. <…> Без цели сбыта — очень тонкая правоприменительная практика, которую будет необходимо внимательно отслеживать правоохранительным органам, прежде всего — МВД», — заключил собеседник 360.ru.