27 февраля 2025 15:18 Намаз в православном храме: норма или провокация? 0 0 0 Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Мусульманин пришел в православный храм в Вологде и совершил там намаз. От такого поступка служители храма растерялись, препятствовать иноверцу не стали. Позднее в обществе развернулась дискуссия: что это было — адекватное поведение, вызов устоявшимся нормам или наглая провокация? Мнения, как говорится, разделились. Давайте разбираться.

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что подобное действие допустимо с религиозной точки зрения, если служитель церкви не возражает. Вероятно, так оно и есть. Вот только как должны были отреагировать священники из собора Святого Николая Чудотворца, куда пришел мусульманин? Допустим, они не растерялись бы, а среагировали. Дальше что? Останавливать молитву, чтобы это сняли на камеру, выбросили в соцсети и спровоцировали волну хейта? Теперь представим обратную картину. Православный человек заходит в мечеть и начинает молиться — читать, например, «Символ веры». Как бы к этому отнеслись прихожане мечети? Какими оказались бы заявления того же Аляутдинова? Столь же миролюбивыми? Или получилось бы как в знаменитой басне: «В своем глазу бревна не замечает»? Полагаю, все мы по большей части знаем ответ. Кстати, именно на стене в кабинете Ильдара Аляутдинова висела картина с ордынцами, топчущими изображение Христа и убивающими русских князей.

Есть мнение, что произошедшее в соборе в Вологде было очередной провокацией. «Какие ваши доказательства?!» Ну, о картинах из кабинетов ДУМ знают уже все. А вот, к примеру, в 2013 году все тот же Аляутдинов заявил, что мусульмане могут совершать намаз в православных храмах. Он неоднократно говорил о подобных действиях в различных видео. Более того, намазы в православных храмах аккуратно и максимально деликатно периодически пресекали. На этот раз пресечь не смогли.

Фото: IMAGO/Hindustan Times / www.globallookpress.com

Да, возможно, в современном мире, где миллионы людей существуют по заветам коучей и астрологов с установкой «Бог в душе», христианская молитва в мечети или намаз в православном соборе ничего не значат. Бог же един, как учат современного человека. Однако если мы вспомним не столь далекое прошлое, то, захватывая территории, города, страны, новые властелины в первую очередь шли в храмы и там совершали молитвы, а потом рубили иконы и закрашивали фрески на стенах. Это не только религиозный, но и социальный, политический акт — демонстрация того, кто здесь власть. Давайте начистоту: разве уважаемый мусульманин не мог отыскать в Вологде мечети? Их там нет? Есть, конечно. В конце концов, он мог совершить намаз где угодно. Мы видели немало мусульман, которые молятся и в поездах, и на автобусных остановках, и в кафе, и дома, конечно. Так почему нужно было выбрать для намаза именно православный собор? Вероятно, чтобы показать, кто здесь — в Вологде и в России — главный.

Мы никогда не должны забывать, что для верующего человека пространство храма сакрально. Это не просто стены, изображения, кресты — это воплощенная Вера.

Так что, вполне возможно, правы те, кто считает произошедшее в Вологде провокацией. Делать это в многонациональной и многоконфессиональной стране — такой, как Россия, — по меньшей мере недальновидно. Это создает опасные прецеденты и серьезные риски.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com

Если не пресекать их вовремя, не принимать мер, можем получить взрывной эффект. У нас же любят рассуждать о том, как нагло ведут себя беженцы, эмигранты и исламисты (не путать с мусульманами) в Европе. Даже показывают ужасы в видео и картинках, к чему это приводит в итоге. Так что, выходит, мы движемся к чему-то подобному? Не хотелось бы. Для пресечения конфликтов, раздувания межнациональной и межконфессиональной вражды достаточно просто уважать чужие границы — тем более что границы эти чертили на протяжении многих веков. Их приняли и христиане, и мусульмане. Переходить же их если и надо, то точно совсем иным методом — путем любви и уважения, а не провокаций.